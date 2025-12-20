ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»ÍÃÊ¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÇòÀ±¡ª¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÃæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¤òÇË¤ë¡ÖÎ¾ÂÐ¶É¼Ô¤Îº£¸å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¡×¡¿¾´ý¡¦Îµ²¦Àï6ÁÈ
¡¡¾´ý¤ÎÂè39´üÎµ²¦Àï6ÁÈ¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤¬12·î19Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´äÂ¼ÑÛÂÀÏ¯»ÍÃÊ¡Ê19¡Ë¤¬Ãæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¡Ê27¡Ë¤Ë117¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û´äÂ¼»ÍÃÊ¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö
¡¡´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ï¡¢ËÜ¶É¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£½÷Î®´ý³¦´üÂÔ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ï¡¢6ÁÈ2²óÀï¤Ç»³ÀîÂÙô¦»ÍÃÊ¡Ê27¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ABEMA¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Â¼ÅÄ¸²¹°Ï»ÃÊ¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡Ê´äÂ¼»ÍÃÊ¤¬¡Ë¹áÆÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ìÊýÅª¤ËÎµ¤òºî¤Ã¤Æ¶ÉÌÌ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤µ¤ó¤â¡Ø¾¡Éé¾¡Éé¡Ù¤È¶ÌÆ¬¤Ë¤¢¤ä¤ò¤Ä¤±¤ÆÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê´äÂ¼»ÍÃÊ¤Î¡Ë·ËÂÇ¤Á¤¬µÕÅ¾¤òµö¤µ¤Ê¤¤·è¤áÊý¤Ç¤·¤¿¡£¸å¼ê¤Ë¼ê¶ð¤òÁý¤ä¤µ¤»¤º´ó¤»ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡´äÂ¼»ÍÃÊ¤Ï¥×¥í½éÀï¡¢Ãæ½÷Î®»°ÃÊ¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÄ¹¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Îµ²¦Àï½é¿Ø¤Ë¡¢¡ÖÎ¾ÂÐ¶É¼Ô¤Îº£¸å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë