ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È¾å²¼´Ø·¸¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡© ¸µÇµÌÚºä46°ËÆ£¤«¤ê¤ó&ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢¹â½ê¥í¥±¤Ï¡ÖÆü¸þºä46°Æ·ï¡×
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¡Ö¥¤¥Á¥Ð¥ó¡×¤òÅ°Äì¸¦µæ¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¥¤¥Á¥Ð¥ó¸¦µæ½ê¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬12·î19Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¸µÇµÌÚºä46°ËÆ£¤«¤ê¤ó¤ÈÃæÅÄ²ÖÆà¤Î¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡È¾å²¼´Ø·¸¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¶¶¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼èºà¤·¤¿°ËÆ£¤¬¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤òÍýÍ³¤Ë¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Ç¤¢¤ë¸µÇµÌÚºä46ÃæÅÄ²ÖÆà¤â¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¥à¥ê¡×¤ÈÉÝµ¤¤Å¤¯Ãæ¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸¦µæ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡È°µ¡É¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿°ËÆ£¤ÈÃæÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¹â½ê¤Î¥í¥±¤Ï»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ËÆü¸þºä46°Æ·ï¤Ç¡×¤È²óÈò¤ò¿Þ¤ê¡¢Æü¸þºä46¤Î¿¹ËÜçýè½¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¥À¥á¤è¡£¸åÇÚ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¡£