¿åÃå&È¾Íç¤Ç¡ÈÂçÃÀ¥Ï¥°¡É¡¢¡Ö´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤ÎSNS¡×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯³Ð¡ÄÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÈÂçÊª¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ÎÎø¤Î¤æ¤¯¤¨¡ÔºßÊÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¡Õ
¡¡12·î¤Î½é¤á¡¢Á°¥«¥Ê¥À¼óÁê¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¤¬ÍèÆü¤·¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁêÉ×ºÊ¤È²ñ¿©¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÁ´°÷¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò´ßÅÄ»á¤¬SNS¡ÊX¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÍèÆü¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ºÊ¤ÈÃë¿©¤ò¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤Î¥Ý¥¹¥È¡¢ÆüËÜ¤Î¼÷»Ê²°¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡©¡¡¼Â¤ÏÈ¾¤Ð¸øÁ³¤Î´Ø·¸
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥È¥ë¥É¡¼¤È¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¸òºÝ¤Ï¸ø¼°¤Ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2Æü¸å¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÃçÎÉ¤¯頰¤ò´ó¤»¤ë2¿Í¤Î¥¯¥í¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´ßÅÄ»á¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤è¤ê2¿Í¤Î¥Ç¡¼¥ÈÉ÷·Ê¤¬¤Ê¤ó¤É¤â¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¸òºÝ¤ÏÈ¾¤Ð¸øÁ³¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Ïº£Ç¯¤Î4·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿À¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸ø±éÀè¤Ë¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î¡¢¥«¥Ê¥À¤ò¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤À¤Ã¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¤È¥È¥ë¥É¡¼¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìÈÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î³¹³Ñ¤ò»¶ºö¤¹¤ë»Ñ¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¾®¤µ¤Ê¸¤¤òÊú¤¡¢2¿Í¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ï2¿Í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î2Æü¸å¤Î7·î30Æü¡¢Æ±¤¸¤¯¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤ÎµÒÀÊ¤Ë¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥È¥ë¥É¡¼¤¬¤ß¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤¿¡È¥Î¥ê¥Î¥ê¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î6Æü¤Ë½é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¿åÃå¤È¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¸Ç¤¯Êú¤¹ç¤¤¡Ä·èÄêÅª¤ÊÊúÍÊ¥·¡¼¥ó
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇ®°¦´Ø·¸¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·î29Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¤ËÄöÇñÃæ¤Î¥è¥Ã¥È¤Ç¤ÎÊúÍÊ¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¿åÃå¡¢¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¥¸¡¼¥ó¥º¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤Ç¸Ç¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¼þ°Ï¤«¤éÍÆ°×¤Ë»£±Æ¤µ¤ìÆÀ¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¾åÉô¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¸òºÝ¤òÈó¸ø¼°¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÌó1¥«·î¸å¤Î10·î25Æü¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÌë¡¢2¿Í¤Ï¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç¥±¥¤¥Æ¥£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿¿¹È¤Î¥É¥ì¥¹¡¢¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ12·î¡£8¥«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ï7Æü¤Î¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¼êÁ°¤¬3Æü¤Îºë¶Ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍâÆü¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤È¥È¥ë¥É¡¼¤Ï´ßÅÄÉ×ºÊ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¤Îº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï24¥«¹ñ91¸ø±é¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É»ï¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇä¾åÁí¿ô110ËüËç¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ8,000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó124.5²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¤Ï2015Ç¯¤Ë¥«¥Ê¥À¼óÁê¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯´Ö¤½¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥«¥Ê¥À¤ÎÀ¯¶É¤ÏºòÇ¯¡¢Âç¤¤¤ËÍÉ¤ì¡¢¥È¥ë¥É¡¼¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¼óÁê¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥£¡¦¥°¥ì¥´¥¢¡¼¥ë¤È2005Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¸½ºß18ºÐ¡¢16ºÐ¡¢10ºÐ¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢2¿Í¤Ï2023Ç¯¤ËÊÌµï¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥½¥Õ¥£¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤ÎÃÏ°Ì¤òÎ¥¤ì¡¢¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¡ÈÆÈ¿È¡É¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·Î¥º§¤Ïº£¤âÀµ¼°¤Ë¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤È¤ÎÇË¶É¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡¥±¥¤¥Æ¥£¤Ï2010Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇËÅ·¹Ó¤ÊÇÐÍ¥¡¿¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È·ëº§¤¹¤ë¤â2Ç¯¤ÇÇË¶É¡£2016Ç¯¤è¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¡¢¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¥à¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß5ºÐ¤Î½÷»ù¤¬¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·2¿Í¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÊÌÎ¥¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«1¥«·î¸å¤Ë¥±¥¤¥Æ¥£¤È¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î»¶Êâ¤ò¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥ë¥É¡¼¤ÎÎ¥º§¤ÏË¡Åª¤Ë¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤È¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡£¤«¤Ä¥È¥ë¥É¡¼¤Ï10Ç¯´Ö¤Î¼óÁêÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¶ËÅÙ¤Ë¾ÃÌ×¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ä¹´üÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¥±¥¤¥Æ¥£¤Î¤è¤»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¼«¿È¤ÏÀ¯³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¥±¥¤¥Æ¥£¤Ë¼»ÅÊ¤»¤º¡¢¤«¤Ä´Ø·¸À¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¥È¥ë¥É¡¼¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¤¯¤ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥ë¥É¡¼¤Ï¼ã¤¯¤ß¤¨¤ë¤¬53ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¤ÎÉã¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥È¥ë¥É¡¼¤â¤«¤Ä¤Æ¥«¥Ê¥À¤Î¼óÁê¤À¤Ã¤¿¡£1968Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÅÓÃæ9¥«·î´Ö¤ò½ü¤¯ÄÌ»»15Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥À¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏÉã¤¬¼óÁê¤À¤Ã¤¿1971Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éã¤¬¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÊì¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Ç¯¤Î3·î¤À¤Ã¤¿¡£
¥È¥ë¥É¡¼»á¤ÎÉã¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍÌ¾¥¹¥¿¡¼¡É
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆÈ¿È¤Î¼óÁê¤À¤Ã¤¿¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç²Î¼ê¡¿ÇÐÍ¥¤Î¥Ð¡¼¥Ö¥é¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥µ¥ó¥É¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ô¥¨¡¼¥ë¤Ï50ºÐ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥µ¥ó¥É¤Ï27ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤ÏÂç¤¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°¤ÎºÅ»ö¤Ë¼óÁê¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¹âÌ¾¤ÊÃËÀ¤ÈÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç²ñ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢¾¯¤·¤À¤±¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ó
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÂè35ÂåÂçÅýÎÎ¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤ÎºÊ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤À¡£¤Î¤Á¤Ë¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°Å»¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤ÏÈá·à¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¤Î½¢Ç¤Åö½é¤ÏÎÉ²È½Ð¿È¤ÎÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼å´§31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÂç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Á¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Î²¦Â²¤ä¼óÇ¾¤È±Ú¸«¤¹¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Ê¬¤±¤Æ¤â½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬»ý¤Ä¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì
¡¡²¦¼¼¤ä¹Ä¼¼¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áí¤¸¤Æ¿Í¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤òÍß¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£²¦¼¼¤â¹Ä¼¼¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÂçÅýÎÎ°ì²È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬»þ¤Ë¤½¤¦¤·¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¡¼¥Ö¥é¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥µ¥ó¥É¤Ë¤â¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥Ê¥À¼óÁê¤È¶¦¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤¿¼«Ê¬¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Áü¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤¬¼ã¡¹¤·¤¯¡¢»ÔÌ±¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¡£²Ã¤¨¤ÆÍÄ¤¤»Ò¶¡¤È¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î°¦¸¤¤â¤¤¤ì¤ÐËþÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÊÝ¼éÅª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅýÅª¤Ê²ÈÄíÁü¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤È¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ª¥Ð¥Þ¤¬¤½¤ÎÍýÁÛÁü¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢ÊÆ¹ñ»Ë¾å½é¤Î¹õ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÊÝ¼éÇÉ¤«¤é°°Õ¤¢¤ëÙèÙé¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥ß¥·¥§¥ë¤À¤¬¡¢2009Ç¯Åö»þ¤ÎÉÔ¶·²¼¤Ë¤¢¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤¤¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤«¤Ä½îÌ±¤Ë¤â¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤Î J.Crew ¤ÎÉþ¤òÁª¤Ó¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÇÃÃ¤¨¤¿¿ÈÂÎ¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£»Ò¶¡ÂÐ¾Ý¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¤â¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î¥á¥é¥Ë¥¢¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇò¿Í¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ï²¤½£Í³Íè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¿Í¤¬º£¤âÂ¿¤¯¡¢¥á¥é¥Ë¥¢¤¬¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡Ê¸½¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡¢²¤½£¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤ÎÆ´ØÝ¤ò±Ç²è²½¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤Î±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¡Ê2001¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡¢¼Â¤Ï²¤½£¤Î¤¢¤ë¾®¹ñ¤ÎÍ£°ì¤Î²¦°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²¦¼¼¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ²¦½÷¤È¤Ê¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£±Ç²è¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Â³ÊÔ¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹2¡¿¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ê2004¡Ë¤âºî¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½÷À¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØThe Princess Diaries 3¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ºî¤«¤é25Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤â¤¹¤Ç¤Ë40Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¸µ¼óÁê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²áµî¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼2¿Í¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¡¢¥È¥ë¥É¡¼Á°¼óÁê¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤âÏÃ¤¹¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ë²¤½£·Ï¤ÎÃËÀ¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¥ë¥É¡¼¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¸µ¥«¥Ê¥À¼óÁê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢º£¸å¤âÊó¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊÆ²ËÜ ¤«¤ª¤ë¡Ë