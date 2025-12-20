¥ª¥À¥¦¥¨¥À¿¢ÅÄ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤½÷·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×
¡¡12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Î·Ý¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¿¢ÅÄ¤¬¡ÈÅìµþµÈËÜ¤Î1°Ì¡É¤Ëµ±¤¤¤¿½÷À¤òÁ¢¤ó¤À¡£
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¦¿¢ÅÄ¤¬Á¢¤ó¤Ç¤¤¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î°ì¿Í¤¬²£ß·²Æ»Ò¡£¡Ö¤¢¤ÎÊý¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅìµþµÈËÜ¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î1°Ì¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ç½÷À·Ý¿Í¤¬1°Ì¤ò³Í¤ë¤³¤È¤Î¥¹¥´¤µ¤òÇ®ÊÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢PTA¤Î²ñÄ¹¤«¤Ê¤Ë¤«¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¿·¥Í¥¿¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ø»ä¤È¤â¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£