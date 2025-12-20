¡Ö¤â¤¦¥Î¥Ö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£±Ë¤¬¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¸µÆüËÜÀÖ·³ºÇ¹â´´Éô¡¦½Å¿®Ë¼»ÒÂáÊá¡¢¤½¤Î¡ÈÇ÷¿¿¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¡½¡½¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡ÖÉð¼Ô¿Ì¤¤¤ß¤¿¤¤¤ËÁê¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡Ø±üÊ¿Ë¼»Ò¤Ç¤¹¤«¡Ù¡¢¡Ø½Å¿®Ë¼»Ò¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤â¤¦1²óÊ¹¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤ÎÂáÊá·à¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸ì¤ë¸µ¡¦ÆüËÜÀÖ·³ºÇ¹â´´Éô¡¦½Å¿®Ë¼»Ò¡Ê¤Ê¤ª¡¢±üÊ¿¤Ïµ¶Áõ·ëº§¤·¤ÆÆÀ¤¿Ì¾»ú¡Ë¡£¡ÖÆüËÜÀÖ·³vsÆüËÜ·Ù»¡¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Å¿®¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢·Ù»¡Â¦¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤ò¡ÖÉÔ¶æÂ×Å·¤ÎÅ¨¡×¤È¸ì¤ëÔ¢¾¾¹§¼¡¤ä¡¢·Ù»¡Ä£·ÙÈ÷¶É¤À¤Ã¤¿µµ°æÀÅ¹á¡¢ÀÖ·³¤òÄÉ¤¦Ä´ºº´±¼¼¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¿Âô¾¡±É¤é¤â¾Ú¸À¡£ÀÖ·³Â¦¤«¤é¤â¡¢ÂÎ©ÀµÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¸ì¤é¤»¤ëÀ§Èó¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¾Ú¸À¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
½Å¿®Ë¼»Ò¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·Ù»¡¤¬¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿70Ç¯Âå¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ëÂç»È´ÛÀêµò»ö·ï¡¢¥À¥Ã¥«¡¦¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤òÉ³²ò¤¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ö·ï°Ê¹ß¡¢ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶ËÈëÉô½ð¡¦Ä´ºº´±¼¼¡áÀÖ·³¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤Î¹¶ËÉ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¾ðÊóÀï¤Ï²×Îõ¡£¤Þ¤À¤½¤ÎÅÁ¼ê¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ù»¡¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¶ËÈë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¤½¤Î¹ÔÆ°¤â¡¢½Å¿®¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¡¢¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¡Ö¶â»õ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤Þ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ÏÂ¾¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Î¿Í´Ö¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¸½ÃÏ¤Î½ÅÍ×¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤ÙÃæ¤Ë¿ÈÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤Æ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼¡Âè¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂáÊá¤·ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¿ë¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾åÆâÄå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î»Ù±ç¼Ô¼þÊÕ¤ÎÊÑ²½¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢½Å¿®¤òÂçºå¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤Ï¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ºäÅìÔ¢ÃË¤âÂçºå¤ËÀøÉú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¤â¤¦¥Î¥Ö¡Ê½Å¿®¡Ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£±Ë¤¬¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤ÈÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇ÷¿¿¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÉÔ¶à¿µ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¶Ë¡µ¬ÅªÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢»¦¿ÍÈÈ¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬¼áÊü¤µ¤ì¤¿¥À¥Ã¥«¡¦¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æ®Áè¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò½Å¿®¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡È¿ÍÌ¿¤ÏÃÏµå¤è¤ê¤â½Å¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤¬¸¢ÎÏ¤ÎÂ¦¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£¤½¤·¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿»¦¿ÍÈÈ¤«¤é¤â¡Ö»¦¤·¤ä¤¿¤¿¤¡Ê¶¯Åð¡Ë¤¬³×Ì¿¤Î¸ÀÍÕ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢³×Ì¿¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê¤â¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼«¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ö»ä¤ÎÇÔËÌ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿½Å¿®¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÖÇÔËÌ¡×¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ·½â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÄÉ¤¦¼Ô¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ô¡¢ÁÐÊý¤Î¼¹Ç°¤ÈÌ·½â¤¬¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù
NHKÁí¹ç¡¡ÅÚ¡¡22¡§00¡Á
https://www.nhk.jp/g/ts/57615R8KYY/
¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯12·î25Æü¹æ¡Ë