3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤¬Ë½¤ì¤¿¡ª ÎëÌÚÂç²ð¡¢Åì¾ì3ÅÙ¤ÎËþ´Ó¥Ä¥â¤Ç¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¡Ö¼«Ê¬¤¬Éü³è¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤¬ÂçË½¤ì¤À¡£BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬12·î19Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£9·î18Æü¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤ê¡¢¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤¹¤¬¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¡Ä2¸®¥ê¡¼¥Á¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¥À¥Þ¥Æ¥óËþ´Ó
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÂç²ð¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¡¢
Àõ¸«¤ËÂç²ð¤¬2000ÅÀ¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤¬¡¢Â³¤¯Åì2¶É¤Ç¤ÏÂç²ð¤¬Çò¡¦â¤¤È»Å³Ý¤±¤Æ8000ÅÀ¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¡¢Âç¤¤Ê²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡Åì3¶É¤Ç¤Ï±Ê°æ¡¢¿Æ¤ÎÂé¸ï¡¢Âç²ð¤Î¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿Âç²ð¤¬Ï¢Â³Ëþ´Ó¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅì4¶É1ËÜ¾ì¤ÇÀèÀ©¥ê¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±Ê°æ¤Ë¡¢Âç²ð¤ÏÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢2½äÌÜ¤Ë¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¡£8000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡¢¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ÈÅì¾ì¤Ë3ÅÙ¤ÎËþ´Ó¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅì¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÂç²ð¤Ï13Àï¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÂÐ¶É¸å¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î±Ê°æ¤¬¡ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Î¥Ö¥ë¥É¡¼¥¶¡¼¤Ã¤×¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖD¤Ê¤¤¤¹¡ª¡×¡ÖÂç²ð¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÄÏ¤ó¤À¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¡£ÂÐ¶É¤ò½ª¤¨¤ÆÂç²ð¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Æ¤â¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Æ¤ë¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹µ¼¼¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£¿å¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ãæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î18Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇBEAST X¤Ï3°Ì¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁÏÀß3Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ëÎÉ¤¤°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç²ð¤¬¡ÖBEAST X¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î½çÄ´¤µ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Éü³è¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥× ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤ìÂç²ð¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ãÎå¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü7900ÅÀ/¡Ü67.9
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü4100ÅÀ/¡Ü4.1
3Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü1900ÅÀ/¢¥18.1
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë6100ÅÀ/¢¥53.9
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë