¡ÖÅ¾¶Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×°ì½Ö¤ÇÆâÄê¤ò¤È¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤ë¡©
¡ÖÅ¾¶Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×ËÜÅö¤Ï·ù¤À¤±¤É¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¤é¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·ÐÎò¤äÌ´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÉáÄÌ¤Î½¢³èÀ¸¡É¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢1000ºý°Ê¾å¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¢³è¥á¥½¥Ã¥É¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¿©ÉÊÂç¼ê¤ò´Þ¤à22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê³ØÀ¸¤Ç¤âÆâÄê¤Ë¶á¤Å¤¯°ìºý¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«¸ÊPR¤ÇÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½¢³è¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤½¢³èÀïÎ¬¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì½Ö¤ÇÆâÄê¤ò¤È¤ë¿Í¤ÎÅú¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¢³è¥Þ¥ó¡×¤³¤ÈÆ£°æ»á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿µ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Å¾¶Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤ë
ÆÃ¤ËÁí¹ç¿¦¤ò»ÖË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Á´¹ñÅ¾¶Ð¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÅ¾¶Ð¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¾¶Ð¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¡¢µÕ¤ËÅ¾¶Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢Å¾¶Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êÆ°¤±¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤À¡Ö¤Ï¤¤¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡ªÅÔ²ñ¤Ç¤âÅÄ¼Ë¤Ç¤â½ç±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤ÏÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨Êý1¤Ä¤ÇÌÌÀÜ´±¤«¤é¤Î°õ¾Ý¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÅ¾¶Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ë¶È»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÇÃ¯¤«¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÏÈ¤òËä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ËÅ¾¶Ð¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¾¶Ð²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î½¢³èÀ¸¤¬»ý¤Ä1¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¡£»×¤¤¤Ã¤¤ê³è¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½¢³è¤Ç±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ö»ÖË¾ÅÙ¡×¤À¤±
¤Ç¤Ï°ìÊý¤Ç¡¢Å¾¶Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÌÌÀÜ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º°ìÈÖ¤Î´Ö°ã¤¤¤Ï¡¢±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅ¾¶Ð¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆþ¼Ò¸å¤ÎÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
½¢³è¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í£°ì¤ÎÀµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢±³¤ò¤Ä¤«¤º¤ËÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Í£°ì±³¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÖË¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤ÏÂè°ì»ÖË¾¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤Ë¡ÖÂè25»ÖË¾¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁ°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Å¾¶Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÉÔºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÅ¾¶Ð¤Ç¤¤ë¿Í¤¬º£Ç¯¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÁÇÄ¾¤ËÄü¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î½¢³è¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¡¢ÆâÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¡ÏÆÌò¤µ¤ó¤Î½¢³è¹¶Î¬½ñ¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë