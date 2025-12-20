¥á¥ë¥Ú¥¤¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤òÂ¨»þ¡¦ÌµÎÁ¤Ç½Ð¶â¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥á¥ë¥Ú¥¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤òÂ¨»þ¤«¤Ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç½Ð¶â¤Ç¤¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÇä¾å¶â¤ò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¿¶¹þ¤àºÝ¤Ë¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢Æþ¶â¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏºÇÃ»¤Ç¤â1±Ä¶ÈÆü¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¨»þ¤«¤Ä¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÇä¾å¶â¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¡×¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ø¿¶¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ð¥ó¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Ç¤Î½Ð¶â¤¬Ëè·î1²ó¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡Ê¾ò·ïÃ£À®¤ÇËè·îºÇÂç3²ó¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÇÏ¢·È¤µ¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ»Ä¹â¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡Ö¤ª¤µ¤¤¤Õ¡×¥¿¥Ö¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤Ø¤Î¥Á¥ãー¥¸¤ä¡Ö¥á¥ë¥«ー¥É¡×¡Ö¥á¥ë¥«ー¥É ¥´ー¥ë¥É¡×¤ÎÀ¶»»¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£