¤Ê¤¼¡¢Á¥¤ÏÆÍÁ³¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡×»ö¸Î¤Î¾×·âÅª½Ö´Ö
Âè58¼÷ÏÂ´Ý¡£
2008Ç¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ÇÄöÇñÃæ¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÅ¾Ê¤¤·¡¢17¿Í¤â¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿Ãæ·¿µùÁ¥¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤ÇÊ¿²º¤Ê»þ´Ö¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤ËÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡ÖÌ¤²ò·è¡×¤Î¤Þ¤Þ»þ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢ÄÀ¤ß¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤ÇÈá·à¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¤Ê¤¼¡¢À¸Â¸¼Ô¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤¿·Á¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°Ëß·Íý¹¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¹õ¤¤³¤ Á¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¸¸Ë²½¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°Ëß·Íý¹¾¡Ø¹õ¤¤³¤ Á¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ÆóÅÙ¤Î¾×·â¤ÎÄ¾Á°¡¢ÂçÆ»¹§¹Ô¤ÏÁêÉô²°¤ÎÁ¥°÷¼¼¤Ç¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤òÆÍÁ³¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²»¤È¾×·â¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ð¤¤¡£¤¿¤À¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡×
¤È¤Ã¤µ¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤¿ÂçÆ»¤Ï¡¢Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤À¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é½ù¡¹¤Ë·¹¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
16ºÐ¤ÇÇ½ÅÐÈ¾Åç²¤Ë½é¤á¤Æ¤Îµù¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¡¢20Ç¯Í¾¤ê¡£ÂçÆ»¤ÏÆüËÜ³¤¤Î¹ÓÇÈ¤â½½Ê¬¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶²¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌ¿¤Î´í¸±¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á¥¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£ÇÈ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ·¹¤¤¤Æ¤â¡¢³¤¿å¤ÏÊü¿å¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£·¹¤¤ÏÉü¸¶¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£·¹¤¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·¹¼Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤µù»Õ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
ËÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ë¡ÖÆ¹¥Î´Ö¡×¤Ç¥ï¥¤¥ä¡¼¤Î½¤Á¶ÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¤Î¿·ÅÄ¤Ï¡¢ÊÒ¼ª¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÉÕ¤±¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÍÎ²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢±¦¸¿¤ÎÁ¥¼óÊý¸þ¤«¤é¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿·ÅÄ¤Ï¡¢ÇÈ¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤··¹¤¡¢Á¥¤¬¥º¥Ö¥º¥Ö¤ÈÄÀ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£2¡Á3ÉÃ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ºÆ¤Ó¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·¹¼Ð¤¬Áý¤·¤¿¡£¿·ÅÄ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÆ»¤éÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ¥¤Î·¹¤¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î´íµ¡´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ÃÈÄ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¯Á°¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÉô²°¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¡£¤½¤³¤ËÄÌÏ©¤ÎÂçÆ»¤«¤éÂçÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤«¤éÁá¤¯¾å¤¬¤ì¡ª¡×
¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡©¡¡²¿¤¬²¿¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿·ÅÄ¤Ï³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢Á¥Èø¹ÃÈÄ¤Ë½Ð¤¿¡£³¤¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤È¡¢´ñÌ¯¤Ê´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤â¤Ã¤ÈÄã°Ì¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î³¤ÌÌ¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Á¥ÂÎ¤Î·¹¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³¤¿å¤¬º£¤Ë¤âÁ¥ÂÎ¤Î¤Ø¤ê¤ò±Û¤¨¤ÆÎ®Æþ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
Á¥Á´ÂÎ¤¬ÄÀ²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥Õ¡¼¥»¥ó¤Ë¹Ô¤±¡ª¡×
ÂçÆ»¤¬¤½¤¦¶«¤ó¤À¡£º¸¸¿Á°Êý¤ËµùÌÖÍÑ¤ÎÉâ¤¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¿·ÅÄ¤ÏµùÌÖ¤ÎÀÑ¤Þ¤ì¤¿Á¥Èø¤ò²ó¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¡¼¥»¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾¯¤··¹¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î¹ÃÈÄ¤ò¶î¤±¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢¹ÃÈÄ¾å¤Ë³¤¿å¤ÎÎ®Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î»þ¤À¡£
°ìµ¤¤Ë±¦·¹¼Ð¤¬Áý¤·¤¿¡£
¹ÃÈÄÄ¹¤Î°ËÆ£¤â¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡×¤È»¡¤·¤¿¡£¤â¤¦Ã¦½Ð¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£2ÅÙ¤Î¾×·â¤«¤é¤¿¤Ã¤¿¤Î1¡Á2Ê¬¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ÊÃ±¤ËÁ¥¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¤ÎÀè¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÅÄ¤Ï¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨Á¥ÂÎ¤Î³°Â¦¤Ë½Ð¤Æ¡¢Êü¿å¸ý¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤ËÎ¾¼ê¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Â¤Î²¼¤Ï³¤¤À¡£°ËÆ£¤âÁ¥¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¿·ÅÄ¤ÈÂçÆ»¤Ï¡¢¹ÃÈÄ¾å¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢º¸¸¿¸åÊý¤Îµù¶ñÃÖ¤¾ìÉÕ¶á¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂçÆ»¤ÏÆ¹¥Î´Ö¤ËÄÌ¤¸¤ë³¬ÃÊ¼êÁ°¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¡£¿·ÅÄ¤ÏÌÜ»Ø¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤Ä¤«¤á¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ïº¸¸¿¸åÊý¤Î¼ê¤¹¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
±¦·¹¼Ð¤·¤¿Á¥¤ò³¤¿å¤¬°ìµ¤¤Ë¤Î¤ß¹þ¤à¡£
Á¥ÂÎ¤¬±¦¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯·¹¤¯¡£
¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇÂè58¼÷ÏÂ´Ý¤Îº¸¸¿Â¦¤¬Å·¹â¤¯»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Á¥°÷¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤â¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Á¥Æâ¤ÎÊª¤¬Êø¤ìÍî¤Á¡¢Êª¤ÈÊª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£ÇÈ¤Î²»¤â¸ò¤¸¤Ã¤¿¡£
Âè58¼÷ÏÂ´Ý¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¡¢Á¥°÷¤¿¤Á¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ³¤¤Ø¤ÈÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
ËÅÄ¤âÂçÆ»¤â¿·ÅÄ¤â¡¢»öÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï³¤¤ÎÃæ¤ÇÇÈ¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ã¤·¤¤2ÅÙ¤Î¾×·â¤«¤é¤ï¤º¤«1¡Á2Ê¬¤Û¤É¡£·¹¤¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÉÃ¤ÇÁ¥¤ÏÅ¾Ê¤¤·¤¿¡£
³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Á¥Æâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
À¸¤È»à¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁ¥¤ÏÆÍÁ³¡¢¿¼³¤¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡Ö»ö¸Î¡×¤ÎÄ¾Á°¡¢Á¥Æâ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
