Ï·µà²½¤·¤¿²¼¿åÆ»¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡ÄÂç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸½¼Â¡×
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
²¼¿åÆ»¹½Â¤Êª¤Î·úÀß¤ÎÊÑÁ«¤È¸½¾õ
Â³¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤Ê²¼¿åÆ»¤Ç¤¹¡£
²¼¿åÆ»»ÜÀß¤Ï¡¢Æ»Ï©¤è¤ê¤â¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼¿åÆ»»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ÈÊ¹¤¯¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¿åÀö²½¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÊÌäÂê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ç¤¢¤ë1960Ç¯Âå¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµâ¤ß¼è¤ê¼°¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤Ë¿åÀö²½¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1960Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÍÄ¤¤¤Ê¤¬¤é¤ËÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¿åÀö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢1982Ç¯¤ËÂç³ØÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿ÀçÂæ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤Àµâ¤ß¼è¤ê¼°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¿åÆ»»ÜÀß¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÀ°È÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙËö¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»ÉáµÚÎ¨¤Ï81¡¦8¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î²¼¿åÆ»´ÉÏ©¤ÎÁí±äÄ¹¤ÏÌó50Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Âå¤´¤È¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿´ÉÏ©¤Î´ÉÍý±äÄ¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½1-8¡Ë¡£Æ»Ï©¤äÅ´Æ»¤È°ã¤Ã¤Æ²¼¿åÆ»´ÉÏ©´ÉÍý±äÄ¹¤Ï1960Ç¯Âå¡¢1970Ç¯Âå¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤âÁý¤¨Â³¤±¡¢2000Ç¯Á°¸å¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²¼¿åÆ»»ÜÀß¤Î·ÐÇ¯¿ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É¸½àÂÑÍÑÇ¯¿ô50Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿¤â¤Î¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ÇÌó4Ëü¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯¸å¤ËÌó20¡ó¡¢20Ç¯¸å¤ËÌó42¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¿·¤·¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¡¢Ï·µà²½¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÆ»Ï©¤Î´ÙË×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹»ö¸Î¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ë²¼¿åÆ»´ÉÏ©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ç¯Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¼¿åÆ»¤Î´ÉÏ©¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÆ»Ï©´ÙË×¤Ï2022Ç¯ÅÙ¤ËÌó2600·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢2025Ç¯1·î28Æü¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤Å¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡×¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡© ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦¸«¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Æ¬¤Ëµ¯¤¤¿¾×·âÅª¤Ê»ö¸Î¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡×¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡© ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦¸«¤ë