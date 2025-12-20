¤Ê¤¼¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡×¤Ïµ¯¤¤¿¤Î¤«¡© ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦¸«¤ë
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î
¤³¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê´ÙË×»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Å¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å·ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÏÍÆÇ¤ÊÎ²²½¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¤Ê¤É2¼¡ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬Áý¤·¤¿¤¿¤áµß½õ¤¬Æñ¹Ò¡£»ö¸Î¤«¤é3¥õ·î°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿5·î2Æü¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯È¯¸«¡¦¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¼¿åÆ»»ÜÀß¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ò´Þ¤áÂ¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê»ö¸Î¤ÏÁ°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶Ë¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÅÚÌÚºàÎÁ¡¦¹½Â¤¤ÎÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é»ö¸Î¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éºÇ½é¤Î¿ôÆü´Ö¤Ï¡¢Åö³º²Õ½ê¤Î²¼¿åÆ»¹½Â¤Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤é¤º¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ï©ÌÌ¤«¤éÌó10¥á¡¼¥È¥ë²¼¤Ë¥·¡¼¥ë¥É¹©Ë¡¤Ç·úÀß¤·¤¿Æâ·Â4¡¦75¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½²¼¿åÆ»´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1-9¡¦10¡Ë¡£
°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤ÏÎ²»ÀÎô²½¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢ÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¶õÆ¶¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆâ·Â4.75¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð1¼¡Ê¤¹©¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¤È2¼¡Ê¤¹©¡ÊÌµ¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¹ç¤ï¤»¤Æ50¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¸ü¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬Î²»À¤Ë¼å¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯ÄøÅÙ¤Ç¤³¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Û¤É¤Î¿¯¿©¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2022Ç¯¤ÎÅÀ¸¡Ä´½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Õ½ê¤Ç´ÉÏ©¤ÎÉå¿©¾õÂÖ¤ò3ÃÊ³¬¤Î¤¦¤ÁÃæÄøÅÙ¤Î¡ÖB¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤â¤·´ÉÏ©¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Û¤É¿¯¿©¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1¼¡Ê¤¹©¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÅ´¶ÚÏª½Ð¤¬¸«¤é¤ì¡¢Éå¿©¾õÂÖ¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¡ÖA¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÅÀ¸¡¤ÎÀºÅÙ¤¬½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ï°Å¤¯¡¢½¤¤¤â´Þ¤áÎô°¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÇÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â2¼¡Ê¤¹©¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¡¢1¼¡Ê¤¹©¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õ¶·¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îô°¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÌÜ»ëÅÀ¸¡¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎ²»ÀÎô²½¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¤¤Á¤ó¤È»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Î»Ü¹©¤Ï»Í½½¿ôÇ¯Á°¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤Ïº£¤Û¤ÉÀ®½Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤êÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ü¹©Åö½é¤«¤é1¼¡Ê¤¹©¤È2¼¡Ê¤¹©¤Î°ìÂÎÀ¤ä¡¢1¼¡Ê¤¹©¡Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ËÆ±»Î¤ÎÀÜ¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï1¼¡Ê¤¹©¤ÈÃÏÈ×¤È¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ü¹©¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹½Â¤Êª¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÁÛÄê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÏ¤¬Æ¯¤¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ü¹©¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ÇÀÜ¹çÉô¤Ë·ä´Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤éÎ²»À¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÜ¹çÉô¤Î¹Ýºà¤òÉå¿©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¤½¤Î¤â¤Î¤¬Íî²¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÃ»ÍíÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÏ·µà²½ÌäÂê¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀß·×¡¢»Ü¹©¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°Ý»ý´ÉÍý¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÅÀ¸¡¡¢¿ÇÃÇ¡¢Á¼ÃÖ¡¢µÏ¿¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÐíâ×Åª¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê»ö¸Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Ê£¿ô¤Î¸¶°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¸¶°ø¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤Ç¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬Ä¬¤Î»ö¸Î¤â¡¢Àß·×-»Ü¹©-°Ý»ý´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
