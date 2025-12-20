¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÎÃæ¤Ç²è´ü¤òÀ®¤·¤¿¡¢È¿³Êº¹±¿Æ°¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÀêµò¤»¤è¡×¡Ä¡ÖÌµÅ¨¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¡¢À¤³¦Åª¤Ê°ÜÌ±ÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¹ñ²È¤ÎÂæÆ¬¡¢¥È¥é¥ó¥×2.0¡¢¤½¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ´ðÈ×¤ÎÊø²õ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤¼À¤³¦¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇµÞ¤ËÍÉ¤é¤®¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡©¡×¡£
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡¢¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÀîËÌ¾Ê¸ã Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢º®ÌÂ¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢À¯¼£²È¤ä¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¼ÂÌ³²È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤È¤Ï¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡ÖÌµÅ¨¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶ÌºÂ¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢À¤³¦¤ÏÄë²¦¤Î¤¤¤Ê¤¤¡Ö¶õ°Ì¤Î´ü´Ö¡×¤Ø¡ÄÎäÀï¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÈÈ¤·¤¿¡ÖÁÔÂç¤Ê²á¤Á¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤¿È¿³Êº¹±¿Æ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢ÀîËÌ¾Ê¸ã¡Ø¿·½ñ À¤³¦¸½Âå»Ë ¤Ê¤¼¡ÖÎÏ¤³¤½ÀµµÁ¡×¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÀêµò¤»¤è¡×
ËàÅ·Ï°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óÅç¡£Åìµþ¡¦»³¼êÀþ¤ÎÆâÂ¦¤°¤é¤¤¤Î¹¤µ¤ÎÅç¤ÎÆîÃ¼¤Ë¡¢À¤³¦¶âÍ»¤ÎÃæ¿´ÃÏ¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤¬¤¢¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢º£¤Ë¤âÌÔ¿Ê¤·¤½¤¦¤ÊÍºµí¤Î¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¡Ê¥Á¥ã¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¡Ë¤ÏÍÌ¾¤À¡£
¡Ö¥º¥³¥Ã¥Æ¥£¸ø±à¡×¤Ï¤½¤³¤«¤éÄø¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÈ¾ÌÌ¤è¤ê°ì²ó¤ê¾®¤µ¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¡£Ì±´ÖÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤ÎÀ«¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Âç¤Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤¤¶õ´Ö¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬2011Ç¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬9¡Á11·î¤Î2¥õ·î´Ö¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò¡ÖÀêµò¡×¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖOccupy Wall Street¡Ê¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÀêµò¤»¤è¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿È¿³Êº¹±¿Æ°¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø±à¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ÏÁ´ÊÆ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñ³°¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¡ÖÈ¿³Êº¹¡×¤Î¤¦¤Í¤ê¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
11Ç¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢01Ç¯9·î11Æü¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¿õÆ±»þ¥Æ¥í¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£»þ¤ÎÂçÅýÎÎ¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ¤Ï11Ç¯Ëö¡¢9Ç¯¶á¤¯¤ËµÚ¤ó¤À¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Î½ª·ë¤òÀë¸À¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤Î10Ç¯¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÁíËÜ»³¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤¬¡ÖÀêµò¡×¤µ¤ì¡¢ÂÎÀ©¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¡ÖÈ¿Íð¡×¤¬µ¯¤¤ë¡£Ä¶Âç¹ñ¤ÎÆâÉô¤ËÁã¤¯¤¦·ÐºÑÅªÉÔÊ¿Åù¡Ê³Êº¹¡Ë¤È¤¤¤¦ÉÂ¤¬·àÅª¤Ê·Á¤ÇÊ®¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
9.11¸å¡¢¥Í¥ª¥³¥ó¤ä¥ê¥Ù¥é¥ëÄë¹ñ¼çµÁ¼Ô¤¬¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¥¤¥é¥¯¤Î¡ÖÆó¤Ä¤ÎÀïÁè¡×¤Ë¤«¤Þ¤±¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¶âÍ»³¦¤äITÄ¹¼Ô¤é¤¬ÈË±É¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È¿³Êº¹±¿Æ°¤Î¾¯¤·Á°¡¢07¡Á09Ç¯¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ò¶¤Ë³Êº¹¤Î³ÈÂç·¹¸þ¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤Þ¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌ·½â¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¼ã¼Ô¤ÏÂç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤â½¢¿¦¸ý¤¬¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÀêµò¤»¤è¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì·½â¤ÎÂçÇúÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ý¤Æ¤ë¼Ô¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡×¤Î¹ðÈ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÀ©¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¡×¤ÎËªµ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÀêµò¤»¤è¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»Ë¤ÎÃæ¤Ç²è´ü¤òÀ®¤¹¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¯ºö¥¨¥ê¡¼¥È¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î»ñËÜ²È¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿¼±üÉô¤Ç¥Þ¥°¥Þ¤¬¼Ñ¤¨¤¿¤®¤ê¡¢¡ÖÌµÅ¨¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦°ì¤Î³Êº¹¼Ò²ñ
¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î³Êº¹¼Ò²ñ¤À¡£¾å°Ì1%¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤¬¹ñÉÙ¤Î30%ÄøÅÙ¤òÀêÍ¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢½êÆÀ³Êº¹¤ò¼¨¤¹¡Ö¥¸¥Ë·¸¿ô¡×¤Ï0.485¡£Àè¿Ê7¥õ¹ñ¡ÊG7¡Ë¤ÇºÇ¤â³Êº¹¤¬Âç¤¤¤¡£(Ãí1)
ÉÙ¤ÎÊÐºß¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃø¤·¤¯¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ë¡£80Ç¯Âå¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Âè40ÂåÂçÅýÎÎ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤Î»þÂå¤À¡£¸ºÀÇ¤Èµ¬À©´ËÏÂ¤òÃì¤È¤¹¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¬¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¡×Ï©Àþ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ë¤«¤é¤Î·èÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¤ÎË½Íî¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Âç¶²¹²¸å¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âè32ÂåÂçÅýÎÎ¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦D¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤¬30Ç¯Âå¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Âç·¿¸ø¶¦Åê»ñ¤òÃì¤È¤¹¤ë½ôÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¡×¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤òÂçÅ¾´¹¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¹ñÌ±¤òµßºÑ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¡×Ï©Àþ¤¬È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ³¤¯¡£¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥ì¡¼¥¬¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¿·¼«Í³¼çµÁ¤Î·ÐºÑ»×ÁÛ¤À¡£À¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤ò¹µ¤¨¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤ò¸º¤é¤·¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¤¬½á¤¨¤Ð¡¢ÉÙ¤Ï²¼ÁØ¤ØÅ©¤êÍî¤Á¡¢³§¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥¯¥ë¥À¥¦¥ó¡×Àâ¤â¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶¯Íß¤ÏÁ±¡×
Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±Ç²è¤¬¤¢¤ë¡£µð¾¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤¬À½ºî¤·¡¢87Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¡Ù¤À¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÅê»ñ²È¥´¡¼¥É¥ó¡¦¥²¥Ã¥³¡¼¤Ï¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡Ö¶¯Íß¤ÏÁ±¤À¡£»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤òµß¤¦¤À¤í¤¦¡×
¥²¥Ã¥³¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°ú¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊªÅê»ñ²È¥¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ü¥¦¥¹¥¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¡Ö¶¯Íß¤ÏÁ±¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¿·¼«Í³¼çµÁ¤Î»ñËÜ¼çµÁ´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¯Íß»ñËÜ¼çµÁ¤òÀ§¤È¤¹¤ëÅ¯³Ø¤Ï¡¢¥²¥Ã¥³¡¼¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÂç¤¤ÊÉûºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿º¢¤«¤é¡¢³Êº¹¤¬Ãø¤·¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Îº¢¡¢¥°¥ì¥ó¡¦S¡¦¥Õ¥¯¥·¥Þ¤Ï30Âå¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£½Ð¿È¤ÎÆü·Ï3À¤¤Ç¡¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤ÇÄÌ¾¦ÂåÉ½ÊäÂåÍý¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢ºßÆüÊÆ¹ñ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¥Õ¥¯¥·¥Þ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢80Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë40Ç¯Í¾¤ê¤Î´Ö¤Ë¡¢°ì°®¤ê¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤ÈÂ¾¤Î¹ñÌ±¤È¤Î³Êº¹¤¬Ãø¤·¤¯³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ¤ÎÊÐºß¤¬¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ø»ý¤Æ¤ë¼Ô¡Ù¤È¡Ø»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¡Ù¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸ÇÄê²½¤¬¿Ê¤à¡£80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ÉÏÉÙ¤Î³Êº¹¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡×
¤³¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1991Ç¯3·î¤«¤é2001Ç¯3·î¤Þ¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·Êµ¤³ÈÂç¤À¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤ä¾ðÊóµ»½Ñ¡ÊIT¡Ë¤¬¿Ê²½¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏIT¥Ð¥Ö¥ë¤ËÊ¨¤¡¢¶âÍ»¼«Í³²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡Ö¥°¥é¥¹¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥¬¥ëË¡¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ë¡£1933Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¤Î°ú¤¶â¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿Âç¶²¹²¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢¶ä¹Ô¶È¤È¾Ú·ô¶È¤Î·ó¶È¤ò¶Ø¤¸¡¢Ê¬Î¥¤¹¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç¶²¹²¤Ç¤Ï³ô²ÁË½Íî¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¤ÎÇäÇã¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÇËÃ¾¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¤ÎÊ¬Î¥¤¬Äê¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¬À©¤òÌµ¸ú¤Ë¤¹¤ë¶âÍ»µ¬À©´ËÏÂË¡¤¬99Ç¯11·î¤ËÀ®Î©¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¶âÍ»¼è°ú¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎË¡Î§¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤Î¤ÏÂè42ÂåÂçÅýÎÎ¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¡£¶¦ÏÂÅÞ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±¼çÅÞ¤â¿·¼«Í³¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤À¡£¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô¡¦ÊÝ¸±¤Î¶ÈÌ³°ìÂÎ²½¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µðÂç¤Ê¶âÍ»¥³¥ó¥°¥í¥Þ¥ê¥Ã¥È¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤ÏÇ¤´ü¡Ê1993¡Á2001Ç¯¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤ÎÌ±´Ö³èÎÏ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ç¥â¥¯¥é¥Ã¥È¡×¤ò¼«¾Î¤·¡¢¥ì¡¼¥¬¥óÎ®¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¯ÉÜ¡×¤Ë¤Ï¤¯¤ß¤·¤Ê¤¤È¾ÌÌ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ë·¿¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÀ¯ÉÜ¡×¤«¤é¤âµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯ÃæÆ»Ï©Àþ¤ò»Ö¸þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡ÖÂè»°¤ÎÆ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥È¥óÀ¯¸¢¤Ï¤½¤ÎÍýÇ°¤Î²¼¡¢¼Ò²ñÅª¸øÀµ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢»Ô¾ì¸¶Íý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡£IT´ë¶È¤ä¶âÍ»Âç¼ê¤Ë¤Æ¤³Æþ¤ì¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¡×¤ÎºÂ¤ò¹ß¤ê¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×Àë¸À¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡Ä¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡ÖÍ£°ì¤ÎÄ¶Âç¹ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¡×¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÃá½ø¤Îº®Íð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
