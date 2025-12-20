ËÌ³¤Æ»¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥¢¥á¥ó¥Ü¤ËÃÎÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ
10·î¤ÎËÌ³¤Æ»¡¢ºÇ¹â¡ª
10·î¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë½©¤À¤Ã¤¿¡£¾®Ìö¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Ìö¤ê¤â¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤»¶áÇ¯¡¢½©¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï»Íµ¨¤Î¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢°õ¾Ý¤Ï4ÅùÊ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ÖÊ´¾É¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦½Õ¡¢Ç¯¡¹½ë¤¯¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À´¨¤¤Åß¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ËÂ¸ºß´¶¤Î9³ä5Ê¬¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç½©¤ÈÍè¤¿¤é¡¢¤½¤³¤½¤³²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î²÷Å¬¤µ¤æ¤¨¤Ë±Æ¤¬Çö¤¤¡£
³Ø¹»¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤ÅÛ¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¥¢¥ì¤ÈÆ±¤¸¤À¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂÐÖµ¤¹¤ë¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÅÛ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤»¼þ¤ê¤ËÇÉ¼ê¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤ÈËä¤â¤ì¤Á¤ã¤¦¡£ËèÇ¯½©¤Ï¤½¤³¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Öº£¤¬½©¤À¡ª¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£·ÝÌ¾¤¬¡Ö¶å·î¡×¤ÎËÍ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡£
¤Ç¤â¤Í¡¢½©¡¢¹¥¤¤À¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£ËèÇ¯¡¢½©¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎËÍ¤Î½©¤Ï²áµî·Á¤Î½©¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢10·î¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¸½ºß¤Î½©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¡¤ó¤ÀÎÃ¤·¤¤¶õµ¤¤È¡¢¤¸¤¤ËÍè¤ëÅß¤Ø¤ÎÍ½´¶¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë·ã¤·¤¯º£¤³¤³¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï½©¤È¤Îî°íð¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¾®Ìö¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þ»¥¤ò¤¯¤°¤ë¡£ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²þ»¥¤ò¤¯¤°¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤¼¤ÒÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤È»¥ËÚ±Ø¤ò繫¤°²÷Â®¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ÎÇÛÎó¤¬ÆÈÆÃ¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¿ÆÀÌ¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿»Å½Ð¤·ÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·ª¤¤ó¤È¤ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤¤¤Ä¿©¤Ù¤ë¤Ù¤ÅÛ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¤«¤²¤ÇÈùÌ¯¤ËºÂ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤â¡¢Î¹¹Ô¾ð½ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£
¡Ö¶å·î¡×¡¢Ã¯¤Ê¤ó¤À¤è¡ª
¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë»¥ËÚ¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬3ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¹¤Ç¤â½»¤ó¤À³¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢±óÀ¬°Ê³°¤Ç¤ÏÍè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤Î°ì¿Í¤â½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤âËÍ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÍ¤Ï·Ý¿Í¡Ö¶å·î¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ò²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢³ä¤ÈËèÆü¡Ö¶å·î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡¢Ã¯¤Ê¤ó¤À¤è¡¢噓¤Ä¤±¡¢¤½¤ó¤ÊÅÛ¤¤¤Í¤¨¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Ý¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£ËèÄ«ÌÜ³Ð¤á¤ë¤¿¤Ó¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ãæ³Ø¹»¤Ê¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤Ë¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¯Á°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤À²¿¤â¤«¤â¤¬ÊÝÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤Î¼ê¸µ¤Ë¶µ²Ê½ñ¤Ï°ìºý¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÄÌ³Ø¥«¥Ð¥ó¤â¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤ËÇÑ´þ¤·¤¿¡£È±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤Ç¤ª¼ò¤ò¤´¤¯¤´¤¯°û¤ó¤Ç¤âÊäÆ³¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤¸¤ã¤¢Ã¯¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¡Ö¶å·î¡×¤ò¼«ÌÀ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÍ¤ÏËèÆü·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²¹¤«¤¤¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²¹¤«¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î²¹¤«¤µ¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä°ã¤¦¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤«¤é¡¢À¸¤Î´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¥³¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÉÔ±¿¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤é¡¢¾Ð¤¤À¼¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ±¾ð¤Î²»¤¬º®¤¸¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¥³¥ó¥È¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÁÇÅ¨¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤À¼¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Î²»¤¬º®¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤¤À¼°ì¤Ä¤Ë¤â´îÅÜ°¥³Ú¤Î¿´¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Î·Ð¸³¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
´ØÅì¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤·¡¢´ØÀ¾°ÊÀ¾¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¥¬¥ä¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¡£Â¾¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±é·à¡¢²»³Ú¡¢¥µ¡¼¥«¥¹¤Ê¤É¡¢Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤È¤á¤¿¤é¿·½ñ¤Î°ìºý¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ë²è°Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè3¾Ï¤¯¤é¤¤¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²¹¤«¤¯¤ÆÁÇËÑ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤êÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤À¤«²ù¤·¤¤¡£¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÍ¥¤·¤½¤¦¤Ç¡¢²¹¤«¤½¤¦¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥³¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤É¤³¤«¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ë¡£º£À¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¤²¤ëÂ¦¤È¡¢¼õ¤±¤ëÂ¦¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö·Ý¿Í¡×¤¬¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï»Ô¾ì¤ò²ð¤·¤Æ¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼ä¤·¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤á¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Âç¼ê½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢»öÌ³½êÌµ½êÂ°¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ê¤ì¤Ð¤³¤½¡ª
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÁêÅö¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
Í§Ã£Êç½¸ÂçºîÀï
ÊýË¡¤Ï¸¶»ÏÅª¤«¤Ä´ÊÃ±¤Ç¤¢¤ë¡£±óÀ¬Ãæ¤Ë°ìÆü¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¡¢¡ÖËÍ¤ÈÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤òÊç½¸¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢ËÍ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÄê¤Î¿Í¿ô¤Ï¸«¹þ¤á¤ë¡£¥µ¥Ä¥É¥é¡Ê»¥ËÚ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ç¤ªÃã¤È¤ª²Û»Ò¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤òÇã¤¤¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÍ§Ã£¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¤¾¤í¤¾¤í¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤â¿¦¶È¤â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¤â¤¦¤¤¤¤Âç¿Í¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ë¡£ÀäÂÐ¤ËÍ§Ã£¤òºî¤ë¤¾¡¢¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´°÷Ê¬¤Î¤ªÃã¤òÃí¤¤¤À¡£
¿ô½½Ê¬¸å¡¢Èà¤é¤Ï¤ªÃã¤ò°û¤ß¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÍ§Ã£¤òºî¤ê¡¢ËÍ¤ÏÍ§Ã£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¢¡¢ËÍ¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£
À³Ê¼«ÂÎ¤ÏÌÀ¤ë¤¤Êý¤À¤·¡¢²ñÏÃ¤Ë¶ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¼Ò¸òÀïÎ¬¤¬¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤Î¤À¡£¤Þ¤¢¤½¤â¤½¤â¡¢Â¾¼Ô¤Î²û¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤ÇÍ§Ã£¤òºî¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ï¤¸¤á¤«¤éÞ¯Íî¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¥Ð¡¼¤È¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ÅÛ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ê¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊÅÛ¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌµºö¤Ê¤Î¤À¡£
ËÍ¤ÏÈà¤é¤¬¿ÆÌ©¤µ¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢½©¤À¤Ê¤¡¡×¤Ê¤ó¤ÆÒì¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤À¤é¤À¤é¤·¤Æ¤¿¤é½©¤â½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£Í§Ã£¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¿Í¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤Ë¤â¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇËÍ¤¬¿·ºî¤Î¥³¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿¶¯¤á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤È¥é¥¤¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡£
ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ê¤ËÎØ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¸ý¼Â¤À¡ª¡¡¤½¤¦¤À¡¢¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤À¡ª¡¡ËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¤Ë¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤Ê¤¬¤éÈà¤é¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿Ø¼è¤ë¼÷»Ê²³¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ËÍ¤Î±¦¼ê¤¬¶õ¤òÀÚ¤ë¡£¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ï¡¢±Æ¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºö¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ËÍ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó³°Ìî¤ËÅ±Âà¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢°Õ³°¤Ë¤â°¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤ËËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸Ø¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ð¤«¤ê¤Î»þÂå¤Ë¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Èà¤é¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ñÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤·¤¿¥½¥·¥ã¥²¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¡×¤È¤«¡Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¼¡¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃµ¤½¤¦¡Ë¡¢¡Ö¸øÌ³°÷»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁêÃÌ¡×¤È¤«¡Ê¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ÖË¾¼Ô¤È¸½Ìò¿¦°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¤Ø¤ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¹¾ÊÌ¡×¡Ö¤¢¡¼¡¢¹¾ÊÌ¤Í¡×¤È¤«¡Ê¤¢¡¼¡¢¹¾ÊÌ¤Í¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÆþ¤ë·ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î·ä¤Î¤Ê¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢·¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í
ÃÄ¤é¤ó¤òÐíâ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¤¢¤ëÈ¯¸«¤ò¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤ß¤Ê¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»÷¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ë¿Í¤Î¾Ð¤¤Êý¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤Êý¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¿Í¤ÎÃå¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¡¢³Î¤«Âç³ØÀ¸¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ÏÊ¡²¬¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀ¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤ë¿Í¤Î·ÐÎò¤ÏÀçÂæ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µÞ¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£Á´¤¯Æ±¤¸´é¤Î¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È²¹¤«¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬À¤³¦°ì¸ÉÆÈ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¬À¤³¦°ì´ÖÈ´¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬À¤³¦°ì¤À¤á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î³¹¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ïµß¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÊ¢¤ÏËÄ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢É÷¼Ù¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤äÆó¿Í¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÆü¡¹¤ò¹ËÅÏ¤ë¤È¤¤Î¡¢Í¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÏÊ¿Àþ¤Î¸þ¤³¤¦¤Çµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â²¹¤«¤ÊÎà»÷¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤¬¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£³ÆÃÏ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¢ËÍ¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤ÎÈ¯¸«¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£ËÍ¤ÏÈà¤é¤Î²ñÏÃ¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸ÇÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤¤¤ë¡£¿Í¤Ï¸ÇÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡¡·¯¤¿¤Á¤Ï¸ÇÍ¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
Á´°÷¤Î¸ý¤¬¥Ý¥«¥ó¤È³«¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡¢¸À¤¤Êý¤¬°¤¹¤®¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«·Ç¤²¤Æ¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÏÂØ¤¨¤¬¤¤¯¡¢¸ÄÀ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿ÅÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Îµ¤ÉÕ¤¤¤¿²¹¤«¤Ê¿¿Íý¤Î¤³¤È¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿Í´Ö¤Ï¸ÇÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢²¶¤â¡¢¸ÇÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡²¶¤¿¤Á¤Ë¡¢¸ÄÀ¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
Á´°÷¤Î¸ý¤¬¤µ¤é¤Ë³«¤¤¤¿¡£ÀâÌÀ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ÏÇ®ÎÌ¤ÈÈ¿Éü¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÏÀ¡¢°ÊÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Î¤É¤Î³Ø¹»¤Ë¤â¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¶µ¤¨Êý¤Ë²Ê³ØÅªÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤²»³Ú¶µ»Õ¡£ËÍ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤À¡£Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤»¡£¹¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡ª¡¡Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¹¢¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¡ª¡¡¼«Ê¬¤ò¤½¤¦¤¤¤¦À¸Êª¤À¤È»×¤¨¡ª¡¡¤Û¤é¹Ô¤¯¤è¡ª¡¡Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤¹¤è¡ª¡¡¤Û¤é¡ª¡¡¤Û¤é¡ª¡¡¤Û¤é¡ª¡¡¤À¤«¤é¡ª¡¡¿Í´Ö¤Ï¸ÇÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤ò¡¢ÊÌ¤Î³¹¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ª¡¡¿Í´Ö¤Ï¡¢¸ÇÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
Á´ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ¥È¥ó¥Á¥¤ÊÇ®ÊÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ïµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÏÃ¤ÎÅÁ¤ï¤é¤Ê¤µ¤Ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÉ¬»à¤Ë¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿´ò¤·¤µ¤Ë¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢Â¸ºßÁ´Éô¤òÀ¼¤ËÍÂ¤±¤Æ¡¢ÅÁ¤ï¤ì¡£ÅÁ¤ï¤ì¡£ÅÁ¤ï¤ì¡ª
¤½¤·¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤êÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¡ÖÊÑ¤Ê¥¥ã¥é¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÎÌÜ¤ÇËÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÂ¨¶½¥¥ã¥é¥³¥ó¥È¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤òÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡Ö¥¢¥á¥ó¥Ü¤ËÃÎÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤²Ê³Ø¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤Ã¤¿¤é²¶¤ÏÃ¯¤Ê¤ó¤À¤è¡£Í§Ã£¤òºî¤í¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¥¢¥á¥ó¥Ü¤ËÎéµ·¤È°§»¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£²¶¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¸À¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤¡¢¤¢¤¢¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÃÎÀ¡×¤Ã¤Æ¡ÖÎéµ·¤È°§»¢¡×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¿´¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ü¤«¥¦¥±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»¥ËÚ¤Ç¤Î±óÀ¬¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢ËÍ¤Ï¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤éÅìµþ¤Ø¤Èµ¢¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ï¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤«¤é¸«²¼¤í¤·¤¿ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Çö¤¯Åß¤Îµ¤ÇÛ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤âÉ¬¤º´¨¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÍ§Ã£¤Ç¤¢¤ëÍ§Ã£¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ëÍ§Ã£¡¢Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¡¢Í§Ã£¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¡¢¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢ÆÉ¼Ô¡¢²»³Ú¶µ»Õ¡¢¥¢¥á¥ó¥Ü¡¢³Æ°Ì¡¢¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¶å·î¡Ê¤¯¤¬¤Ä¡Ë
·Ý¿Í¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤È³ÆÇÞÂÎ¤Ç¤Î¼¹É®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤Ë¡ØÁö¤ëÆ»²½¡¢Éâ¤«¤ÖÆü¾ï¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£·²ÁüWeb¤Ë¤Æµª¹Ô¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÎ¹¤¹¤ë·Ý¿Í¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
