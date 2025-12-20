¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¥è¥Ü¥è¥ÜÏ·¿Í¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡ÄŽ¢Í×²ð¸îŽ£Ž¢¿²¤¿¤¤êŽ£²óÈò¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤"2¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¡É
¢¨Ì¾»ú¤Î¡ÖÅÔ¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ïµì»úÂÎ¡£¡ÖÅÚ¡×¡¢¡Ö¥Î¡×¤Î¼¡¤Ë¥Æ¥ó
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±§ûûµÜ·¼¡ØÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª ¼«Î©¤È¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤òÃÎ¤ë¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÚPLUS¡Û¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¥á¥¿¥ÜÂÐºö¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤
¿©À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
60ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È²þÁ±¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤òËÉ¤®¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¿©¤Ù²á¤®°û¤ß²á¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Åü¼Á¤ä»é¼Á¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆâÂ¡»éËÃ·¿ÈîËþ¤Ë¹â·ì°µ¡¦¹â·ìÅü¡¦»é¼Á°Û¾ï¾É¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿´¼À´µ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Î´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤Ï²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÆù¤ò¸º¤é¤·¡¢ÂÎÎÏ¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ü¤Î²þÁ±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢60ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åü¼Á¤ä»éËÃ¤Î²á¾êÀÝ¼è¤òËÉ¤°¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸º±ö¤â¡¢¹â·ì°µÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ¯Îð
¤·¤«¤·¡¢65ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢±ÉÍÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤ò½ù¡¹¤Ë²þ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿´¿È¤Î³èÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢75ºÐ°Ê¹ß¡£¾Ã²½µÛ¼ýÇ½ÎÏ¤ä³ú¤àÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ê¤É¤ÎÀº¿ÀÅªÍ×°ø¤ä¡¢ÆÈµï¤ä¸ÉÎ©¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅªÍ×°ø¤Ê¤É¤âÍí¤ó¤Ç·ç¿©¤ä¿©Êª¤ÎÀÝ¼èÉÔÂ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÄã±ÉÍÜ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÉÔÂ¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ØÄ¾·ë
Äã±ÉÍÜ¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¶ÚÆù¤äÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¡£¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤äÍ×²ð¸î¤Î½ÅÂç¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤ä¹ü¡¢·ì±Õ¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ëºàÎÁ¤È¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¤è¤ê½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Î²ÃÎðÊÑ²½¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Ï1Ç¯¤Ë1¡ó¤º¤Ä¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£Æù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¡á¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾Ã²½µÛ¼ý¤ò½õ¤±¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï²á±ÉÍÜ¤È¥á¥¿¥Ü¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¤¤¡¢75ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤éÄã±ÉÍÜ¤È¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¿©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¿©¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜ¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤³¤È¤³¤½¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òËÉ¤°ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢65ºÐ¤«¤é75ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢±ÉÍÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¡£¼«Ê¬¤¬²á±ÉÍÜ¤«Äã±ÉÍÜ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò´Ñ»¡¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÃ¤Ë¹âÎð½÷À¤Ï¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×ÀÝ¼è¤ò
75ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢¹ü¤ä¶ÚÆù¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤ò½õ¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¹ü¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢Â¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÚÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢Êâ¤¯ÎÏ¤äÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ë¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤äÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤Ï¿©»ö¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤è¤¦
ÄÌ¾ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÈéÉæ¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÍÂÎ¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈéÉæ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÎÌ¤ò¹çÀ®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³°½Ð¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤ËÂÎÆâÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊä¤¦¤Î¤¬¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¡¢¥µ¥±¤ä¥µ¥ó¥Þ¡¢¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤Îµû¡¢Íñ²«¡¢¥¥Î¥³Îà¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¿©ÉÊ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1Æü3²ó¡¢¡Ö¼çºÚ¡×¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤
¤¯¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆù¤ä¹ü¡¢·ì±Õ¡¢ÈéÉæ¡¢ÆâÂ¡¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¡¢¿©Íß¤ÎÄã²¼¤ä¾Ã²½¡¦µÛ¼ýµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤¬¿Ê¤à¤È¡¢É¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢¹âÎð´ü¤Û¤ÉÉ¬Í×ÎÌ¤¬Áý¤¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÝ¼èÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶ÚÆùÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¤ä¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ì¥¤¥ë¤Ø¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡Ö¼çºÚ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼çºÚ¤È¤Ï¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¡£Æù¤äµû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÄ«¤ÏÍñÎÁÍý¡¢Ãë¤Ïµû¡¢Ìë¤ÏÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢1Æü¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Â¿ÍÍ¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ÉÊ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹âÎð´ü¤ËÆþ¤ë¤È¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÀÝ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹âÎð¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤«¤é¡×¤ÇÎÉ¤¤
¤ß¤½½Á¤ËÆ¦Éå¤äÌýÍÈ¤²¡¢¤¢¤µ¤ê¡¢¤·¤¸¤ß¤ò²Ã¤¨¤ë¡¢¼ÑÊª¤Ë¸üÍÈ¤²¤ä·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¥µ¥é¥À¤Ë¥Á¡¼¥º¤ä¤æ¤ÇÍñ¤òÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÎÁÍý¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤ò³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤º¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌîºÚ¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢¿©¸å¤ÎËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»öË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë½ç½ø¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¤Ê´ð½à¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò¿ä¾©¤¹¤ëÊ¸¸À¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢ÌîºÚ¤«¤éÀè¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´Î¿´¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òËþÂ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¤¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥¤¥ó¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò³Î¼Â¤ËÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ÉÊ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¤¤Ê¤³½ÁÊ´¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆËèÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶ÚÆù¤äÂÎÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤ä´¶À÷¾É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢³°½Ð¤ä±¿Æ°¤Î°ÕÍß¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
±§ûûµÜ ·¼¡Ê¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¡¦¤ª¤µ¤à¡Ë
°å»Õ
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿©À¸³è¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·úÃÛ±ÒÀ¸´ÉÍý¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¡£1960Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£1986Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¸üÀ¸¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£1991Ç¯¡¢¥Á¥å¥ì¡¼¥óÂç³Ø¸ø½°±ÒÀ¸¡¦Ç®ÂÓ°å³ØÂç³Ø±¡¤ØÎ±³Ø¤·¡¢Íâ1992Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹»ÊÝ·òÀ¯ºö¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£¤½¤Î¸å¡¢¸üÀ¸¾ÊÊÝ·ò°åÎÅ¶ÉÃÏ°èÊÝ·ò¡¦·ò¹¯Áý¿Ê±ÉÍÜ²Ý²ÝÄ¹Êäº´¡Ê¡Ö·ò¹¯ÆüËÜ21¡×ºöÄê¤Ë½¾»ö¡Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼¸üÀ¸²Ê³Ø²Ý¼çÇ¤²Ê³Øµ»½ÑÄ´À°´±¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢²¬»³¸©ÊÝ·òÊ¡»ãÉôÄ¹¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÏ··ò¶ÉÏ·¿ÍÊÝ·ò²ÝÄ¹¡¢ÊÝ¸±¶É°åÎÅ²ÝÄ¹¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¸¡±Ö½êÄ¹¡¢Âç¿Ã´±Ë¼À¸³è±ÒÀ¸¡¦¿©ÉÊ°ÂÁ´¿³µÄ´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2008Ç¯¤È2014Ç¯¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤ä2012Ç¯¤Î²ð¸îÊó½·²þÄê¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2018Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê·ò¹¯¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÍâÇ¯Âà´±¡£
----------
¡Ê°å»Õ ±§ûûµÜ ·¼¡Ë