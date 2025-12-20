´±Å¡´´Éô¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¡¡ÈïÇú¼Ô¤«¤éÊ°¤ê¤ÎÀ¼¡¡Ãæ¹ñ¤âÈ¿±þ¡Ö´í¸±¤Ê´ë¤Æ¤¬ÏªÄè¡×
¢£Èó¸ø¼°¼èºà¤Ç¡Ä
¤½¤ì¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë´±Å¡´´Éô¤Î1¿Í¤¬¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î»×¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÊÝÀ¯ºöÃ´Åö¡¦´±Å¡´´Éô
¡Ö»ä¤Ï³Ë¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡È³ËÊÝÍ¡É¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
³ËÊ¼´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡½¡½
¹â»Ô¼óÁê
¡ÖÆüËÜ¤¬Í£°ì¤ÎÀïÁèÈïÇú¹ñ¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñ¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¡Ö»ý¤¿¤º¡¢ºî¤é¤º¡¢»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤È¤¹¤ë¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¡£
¤³¤ì¤ËÈ¿¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î´±Å¡´´Éô¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡È¥ª¥Õ¥ì¥³¡É¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»£±Æ¤äÏ¿²»¤ò¤»¤º¡¢¸ø¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢Èó¸ø¼°¼èºà¤Ç½Ð¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤¿È¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸À¤·¤¿´´Éô¤Ï¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¹ñ¤¬ÆóÊ¬¤¹¤ëµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯¸¢Æâ¤Ç¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¸¡Æ¤¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡½¡½
ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¾å¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀï¸å¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¸ÄÊÌ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¤È¤·¡¢È¯¸À¤ò¤·¤¿´´Éô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤òÌ¤Íè±Ê¹åÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬¡½¡½
¾®ÀôËÉ±ÒÁê
¡ÖËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌ¿¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤òÀ¯ºö¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·ø»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°
¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤ò½ä¤êÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Ì³¾Ê´´Éô
¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ³ËÊÝÍ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞµÄ°÷
¡Ö³Ë¤òÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤â¸À¤¤¤¹¤®¤À¡£¹¹Å³¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÃæÃ«Á°ËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡½¡½
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÃæÃ«Á°ËÉ±ÒÁê
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤ò·Ú¡¹¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£Åª¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯Ãí°Õ¤ò¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÀÕÇ¤ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡½¡½
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÃæÃ«Á°ËÉ±ÒÁê
¡ÖÈ¯¸À¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤·¤«¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¡ÊQ¡¥¼Ç¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¼óÁê¤¬¤ª·è¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÌîÅÞ¤«¤é¤â¡½¡½
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¡Ê¼óÁê¤Î¡Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ÁáµÞ¤Ë¤ª¼¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¤¬Áªµó¶è¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÈíÌÈ¤Ë¤¢¤¿¤¤¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÈ¯¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë´±Å¡´´Éô¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÈÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÈïÇú¼Ô¤«¤é¤ÏÊ°¤ê¤ÎÀ¼
1945Ç¯8·î¡£¹Åç¸©¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¡£
À¤³¦¤Ë³ËÊ¼´ïÇÑÀä¤òÁÊ¤¨Â³¤±¡¢µîÇ¯¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÌ§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¤Ï¡½¡½
ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¡¦Ì§ËÒÃÒÇ·ÂåÉ½°Ñ°÷
¡Ö¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤Ç¤â¸ý¤¬³ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜ¿Í¤Ïº¸Á«¤¹¤ë¤«½èÊ¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÈïÇú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢Ê°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¡½¡½
¹Åç¸©ÈïÃÄ¶¨¡¦º´µ×´ÖË®É§Íý»öÄ¹
¡ÖÆüËÜ¤¬³ËÉðÁõ¤¹¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¤¹¤¸¤«¤é½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ä¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ë¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤À¤±80Ç¯´Ö¡¢ÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éÈïÇú¼Ô¤Ï¡×¡ÖÆüËÜ¤¬³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ïµö¤·¤¬¤¿¤¤¡×
Ä¹ºê¸©Ê¿ÏÂ±¿Æ°¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ÈïÇú¼ÔÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¡¦Á°µÄÄ¹ÀîÌî¹À°ì¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦È¯¸À¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â´±Å¡¤«¤é½Ð¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ì¤·¤¤»þÂå¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿80Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£80Ç¯Á°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤È¡×
¢£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡Ö´í¸±¤Ê´ë¤Æ¤¬ÏªÄè¡×
´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤â¡¢¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤ËÈ¿±þ¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±
¡ÖÊóÆ»ÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤À¡£ÆüËÜ¤Î°ìÉô¤Î¿Í¤¬¹ñºÝË¡¤òÇË¤ê¡¢³ËÊ¼´ï¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´í¸±¤Ê´ë¤Æ¤¬ÏªÄè¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñµÚ¤Ó¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï·Ù²ü¤·¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÊú¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡½¡½
Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±
¡Ö¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÏÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¡¢³ËÉÔ³È»¶¤È³Ë·³½ÌÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Îµ¶¤ê¤ÎÎ©¾ì¤ò¸«È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¹ñ¤ÎÆâ³°¤Ë¹¤¬¤ëÇÈÌæ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£¡Ê12·î19ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë