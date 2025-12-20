Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¤Ç¸«¤¨¤¿ÄÕ½Å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢µÓµ¤¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ö½ñ¤ò°Ê¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·¤¿¡×À¸³¶
ÂæÅì¶è¤ÎÀµË¡»û¤Ë¤¢¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÊèÈê
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµÈ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä ¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤â¿·¤¿¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾¸Í¤ÎÎ®¹ÔÉÂ¡ÖµÓµ¤¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤È¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤ÆÁÀî¾·³¡Ù¤Ê¤É¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎòÂå¾·³¤ò²òÀâ¤·¤¿Ãøºî¤â¤¢¤ë¡¢°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊJBpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Ãç´Ö¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¡¢½ÐÈÇ¿Í¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤¿ÄÕ½Å
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤Ï¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¶î¤±²ó¤ë¡£¼þ°Ï¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¼Ô¤â¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÇÄÕ½Å¤ÏºÊ¡¦¤Æ¤¤¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃç´Ö¤Î¶á¶·¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÆîÀ¦ÀèÀ¸¤Ï³ØÌä¶ãÌ£¤Ë°ìÈÖ¤Ç¹ç³Ê¤À¤í¡£À¯¼Â¤ÏÄÅ»³¾¾Ê¿²È¤Î¤ªÊú¤¨¡£¤¢¤¢¡¢À¯±é¤ÏÂçÈËÀ¹¤À¤Ã¤Æ¤è¡¢Å¹¤¬¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤Ê¤ó¤Ý¡Ë¤¬Ä©Àï¤·¤¿¡Ö³ØÌä¶ãÌ£¡×¤È¤Ï¡¢¼ë»Ò³Ø¤Î³Ø¼±¤òÌä¤¦É®Åú»î¸³¤Î¤³¤È¡£´²À¯4¡Ê1792¡ËÇ¯¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆîÀ¦¤Ï¸«»ö¤Ë¼óÀÊ¤Ç¹ç³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëë³Õ¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÁÏºî¤Î³Ú¤·¤ß¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»Å»ö¤Ëº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Âçºä¤ËÉëÇ¤¸å¤Ï¡Öéæ»³¿Í¡Ê¤·¤ç¤¯¤µ¤ó¤¸¤ó¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤Ç¶¸²Î¤ÎÁÏºî¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¼Â¤ÏÄÅ»³¾¾Ê¿²È¤Î¤ªÊú¤¨¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌÈøÀ¯Èþ¡Ê¤Þ¤µ¤è¤·¡Ë¤Ï´²À¯6¡Ê1794¡ËÇ¯¤ËÈþºî¡Ê¤ß¤Þ¤µ¤«¡Ë¡¦ÄÅ»³ÈÍ¤Î¸æÍÑ³¨»Õ¤Ø¡£´²À¯9¡Ê1797¡ËÇ¯¤«¤é¤Ï¡Ö··Á螵ºØ¡Ê¤¯¤ï¤¬¤¿ ¤±¤¤¤µ¤¤¡Ë¡×¤ÎÌ¾¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¯±é¤ÏÂçÈËÀ¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÌÈøÀ¯±é¡Ê¤Þ¤µ¤Î¤Ö¡Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»³ÅìµþÅÁ¡Ê¤µ¤ó¤È¤¦ ¤¤ç¤¦¤Ç¤ó¡Ë¤¬´²À¯5¡Ê1793¡ËÇ¯¤Ëµþ¶¶¶äºÂ¤Ç³«¶È¤·¤¿¡¢±ìÁðÆþ¤ì¤ÎÅ¹¡Öµþ²°¡×¤Î¤³¤È¡£²èºÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ºÍ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¿è¤ÊÍ·³ÔÄÌ¤¤¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤âÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤Ï½ÐÈÇ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò´Ó¤¯³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Ø¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ä¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹ñ³Ø¼Ô¤ÎËÜµïÀëÄ¹¡Ê¤â¤È¤ª¤ê ¤Î¤ê¤Ê¤¬¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¤ÎÈÇ¸µ¤«¤é¹¾¸Í¤ÎËÜ²°¤Ø¡¢ËÜµïÀëÄ¹¤Î³ØÌä¤ò¹¤á¤¿ÄÕ½Å¤Î´ãÎÏ
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¡Ö¼Ì³Ú¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤ò¹Ì½ñÆ²¤Ë½¸¤á¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍâÄ«¤ËÃ¯¤«¤¬Ëº¤ì¤¿½ñÊª¤òÈ¯¸«¡£¤½¤ì¤¬ËÜµïÀëÄ¹¤ÎÀ¯¼£ÏÀ¡Ø¶Ì¤¯¤·¤²¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢ÀëÄ¹¤Î¤â¤È¤òË¬Ìä¡£½Â¤ëÀëÄ¹¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢ÀëÄ¹¤ÎËÜ¤ò¹¾¸Í¤Ç¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ»¾µ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÄÕ½Å¤âÀëÄ¹¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¼«¿È¤Ø¤ÎÍèË¬¼Ô¤ä¼ê»æ¤Ê¤É¤ò½ñ¤Î±¤á¤¿ÀëÄ¹¤Î¡Ø²í»öÍ×°Æ¡Ê¤¬¤¸¤è¤¦¤¢¤ó¡Ë¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´²À¯7¡Ê1795¡ËÇ¯3·î25Æü¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÆ±Æû¸ÞÆüÐÔ¥ë¡£°ì¡¢¹¾¸ÍÄÌÌýÄ®ÄÕ¥ä½Å»°Ïº ÐÔ¥ë¡£±¦¥ÏÀé°þ½Õ³¤¥Ê¥È¥³¥ó¥¤¥Î½ñÎÓÌé¡×
¡Ê¹¾¸Í¤ÎÄÌÌýÄ®¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬Íè¤¿¡£²ÃÆ£Àé°þ¤ÈÂ¼ÅÄ½Õ³¤¤Èº©°Õ¤ÎËÜ²°¤Ç¤¢¤ë¡Ë
¡¡²ÃÆ£Àé°þ¡Ê¤«¤È¤¦ ¤Á¤«¤²¡Ë¤ÈÂ¼ÅÄ½Õ³¤¡Ê¤à¤é¤¿ ¤Ï¤ë¤ß¡Ë¤Ï¡¢¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¸¦µæ¤ÎÂç²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹ñ³Ø¼Ô¤Î²ìÌÐ¿¿Ê¥¡Ê¤«¤â¤Î ¤Þ¤Ö¤Á¡Ë¤ÎÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ÀëÄ¹¤â¿¿Ê¥¤ò»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤Ë²ñ¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÄÕ½Å¤¬ÍèË¬¤·¤¿ÌÜÅª¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¡¢ÀëÄ¹¤ÎËÜ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î±Ê³Ú²°Åì»ÍÏº¡Ê¤¨¤¤¤é¤¯¤ä ¤È¤¦¤·¤í¤¦¡Ë¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ñÊªÌä²°³ô¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÕ½Å¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¹âÌ¾¤ÊÀëÄ¹¤ÎËÜ¤ò¹Ì½ñÆ²¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Ë¬Ìä¸å¤Ë¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Ø¼êËí¡Ê¤¿¤Þ¤¯¤é¡Ë¡Ù¡¢¿ïÁÛ½¸¤Î¡Ø¶Ì¾¡´Ö¡Ê¤¿¤Þ¤¬¤Ä¤Þ¡Ë¡Ù¡¢Ãí¼áËÜ¤Î¡Ø½Ð±À¹ñÂ¤¿À¼÷¸å¼á¡Ê¤¤¤º¤â¤Î¤¯¤Ë¤Î¤ß¤ä¤Ä¤³¤«¤ó¤è¤´¤È¤³¤¦¤·¤ã¤¯¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢ÀëÄ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜ¤ò¹Ì½ñÆ²¤ÇÈÎÇä¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÕ½Å·ÐÍ³¤ÇËÜµïÀëÄ¹¤ÎÌ¾¤¬¹¾¸Í¤Ç¹¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀëÄ¹¤¬¼ô³Ø¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤ÎÃøºîÊª¤¬¹¾¸Í¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ÈËëÉÜ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÕ½Å¤¬¾¾Ê¿Äê¿®¤Î½ñ´Ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬ÂÇ³«¤µ¤ì¤ë¡£Äê¿®¤¬ÏÂ³Ø¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀëÄ¹¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀâÆÀ¤ò¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ò²¿ÅÙ¤â½ñ¤¼Ì¤·¤¿Äê¿®¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀëÄ¹¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤¾°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤âËÄ¤é¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀëÄ¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Ï2Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë»àµî¤¹¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÕ½Å¤ÎÀ¸³¶¤Ï¤½¤ì¤À¤±½Ð²ñ¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¤È¡ØÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤Î¸»Î®¤Ï¤³¤³¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Î¤Ò¤È¸À¤¬Æ°¤«¤·¤¿Ê¸³Ø»Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢¶ÊÄâÇÏ¶×¡Ê¤¤ç¤¯¤Æ¤¤ ¤Ð¤¤ó¡Ë¤Ë¡ÖÄ¹¤¨¤â¤ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Ç¡Ö¹¾¸Í¤Î¼Ô¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¿¿°Õ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã»¤¹¤®¤ë²«É½»æ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¡£¹¾¸Í¤«¤éÍè¤¿¤¿¤À¤Î¾¦¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÇÏ¶×¤³¤½¤¬Å¬ºà¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¢ÌÌÇò¤¨¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢²¿¤â¾Ð¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤±¤¸¤ã¤Í¤¨¤À¤í¡©¡¡²¶¤ãÇÏ¶×ÀèÀ¸¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ó¤Î¤Ï¼Çµï¤ß¤Æ¤¨¤Ê¡¡Ä¹¤¨ÏÃ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ÎÇÏ¶×¤ÏÄÕ½Å¤Î»à¸å¤Ë¡¢28Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¡¢9½´98´¬106ºý¤Ë¤âµÚ¤Ö¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ê¤Ê¤ó¤½¤¦¤µ¤È¤ß¤Ï¤Ã¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡Ù¤ò½ñ¤¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤òÊ¸³Ø»Ë¤Ë¹ï¤à¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤â¤·ÄÕ½Å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÏ¶×¤¬¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ËÄ¹¤¤ºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤Ø¤ÎÄ¤¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬ÇÏ¶×¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¡Ê¤¸¤Ã¤Ú¤ó¤·¤ã ¤¤¤Ã¤¯¡Ë¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¡¢°ì¶å¡£¤ªÁ°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹¾¸Í¤ËÇû¤é¤ì¤Í¤¨ÏÃ¤òÍê¤ß¤Æ¤¨¡£¤É¤³¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¡£¥¬¥¡¢¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¤Ð¤¢¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢Åù¤·¤¯¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²«É½»æ¤òÍê¤ß¤Æ¤¨¡×
¡¡°ì¶å¤â¤Þ¤¿ÇÏ¶×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Î»à¸å¤Ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÈô¤Ð¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤³¤½¤¬¡¢Ìï¼¡¤µ¤ó´îÂ¿¤µ¤ó¤Î2¿Í¤¬Î¹Àè¤Ç¥É¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë³ê·ÎËÜ¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ê¤È¤¦¤«¤¤¤É¤¦¤Á¤å¤¦¤Ò¤¶¤¯¤ê¤²¡Ë¡Ù¤À¡£
¡¡ÇÏ¶×¤Î¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤È°ì¶å¤Î¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¡ÖÎ¾ºî¤È¤âÃ¯¤â¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¼¹É®ÇØ·Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢²þ¤á¤ÆºÆÆÉ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡£
¡¡ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº±é¤¸¤ë¶ÊÄâÇÏ¶×¤È¡¢°æ¾åË§Íº±é¤¸¤ë½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¾ºî¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾ºî¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
µÓµ¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤â¡ÖËÜ¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÇ¸å¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¡¢³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤Ï¡¢ÌµÃã¤ÊÍê¤ß»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¿·Â´¤Ç½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤«¤é¡ÖÊÔ½¸¼Ô¤Ï¡¢³ÆÊýÌÌ¤Î¥×¥í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤ä¤ë»Å»ö¤À¡×¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÇÄÕ½Å¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬µÓµ¤¡Ê¤«¤Ã¤±¡Ë¤ÎÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µÓµ¤¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB1ÉÔÂ¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£¹¾¸Í¤Ç¤Ï¸¼ÊÆ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÇòÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢µÓµ¤¤ÎÉÂ¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¹¾¸ÍÈÑ¤¤¡Ê¤ï¤º¤é¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿µÓµ¤¤ÏÅö»þ¡¢»à¤Ë»ê¤ëÉÂ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÕ½Å¤ÏÍÜÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÐÈÇ¿Í¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¤Ä¡¢Ë¾¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä»à¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¨¤Î¤Ç¤´¤¼¤¨¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¤ÏËÜ¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¡¢»à¤Î´ÖºÝ¤Þ¤Ç½ñ¤ò°Ê¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤¿¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤³¤ÇÄÕ½Å¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¾¸Í¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤¬ÄÕ½Å¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´¶Æ°Åª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢µþÅÁ¤Ë¤ÏÄÕ½Å¤¬¡Ö½ô¹ñ½ä¤ê¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤«½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Í¤Îµ¤À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ó¤Î¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦¤À¡©¡¡¶òÄ¾¤Ê¿Í¤Î¹ñ¡¢´è¸Ç¤â¤ó¤Î¹ñ¡£¿Í¤ÎÀÊ¬¤ò½ñ¤¯»þ¤Î»³ÅìµþÅÁ¤Ï¸Åº£ÌµÁÐ¤À¤«¤é¤è¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢É¡²Î¤Þ¤¸¤ê¤Ç½ñ¤¯µþÅÁ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏµþÅÁ¤Î¡ØÏÂÁñÊ¼±Ò¸åÆüÏÃ¡Ê¤ï¤½¤¦¤Ó¤ç¤¦¤¨¤´¤¸¤Ä¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡Ù¤¬¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¡¢´²À¯9¡Ê1797¡ËÇ¯¤Î½Õ¤Î¤¦¤Á¤ËÄÕ²°ÈÇ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ³ë¾þËÌºØ¤Ë¤Ï¡Ö¶¸²Î½¸¤Î·Ê¿§¤Î³¨¡¢Íê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤«¡©¡¡²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÇÈ¤Î³¨¤È¤«¡£¼«Á³¤Î²»¡¢¿Í¤Î²»¡£½ÕÏ¯¤Ï²»¤òÍê¤ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¦¤¼¡×¤ÈÄó°Æ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀõÁð°Ã»Ô¿Í¡Ê¤¢¤µ¤¯¤µ¤¢¤ó¤¤¤Á¤ó¤É¡Ë¤Î½ø¤¬¤¢¤ë¶¸²Î³¨ËÜ¡ØÌø¤Î»å¡Ù¹¾¤ÎÅç¤Î1¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌºØ¤Î¼êÏÓ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇËÌºØ¤Ï¡¢¹â¤¯¤»¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿·Á¾õ¤ÎÇòÇÈ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢¤Î¤Á¤ËËÌºØ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ëÉâÀ¤³¨¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ê¤Õ¤¬¤¯¤µ¤ó¤¸¤å¤¦¤í¤Ã¤±¤¤¡Ë¡¡¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤ÎÌ¾ºîÃÂÀ¸¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤Ï¿·¤·¤¤½÷³¨¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤Î½÷¤òÀ¸¿È¤Î¤´¤È¤¯ÉÁ¤¯¾ìÌÌ¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¼ÂºÝ¤Ë¡Ø»³±¸¤È¶âÂÀÏº¡¦ÇÖ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³±¸¤â²ÎËû¤¬ÉÁ¤±¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄÕ½Å¤¬´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢²ÎËû¤¬ºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¤¬¥¿¥Í¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ç¡¢¶âÂÀÏº¤¬²¶¤Ç¤µ¡£¤ª¤Ã¤«¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤ò¡¢2¿Í¤ËÂ÷¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¸«¤¿¤«¤Í¤¨¤«¡£¤³¤Î2¿Í¤¬¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÎËû¡£ÄÕ½Å¤¬¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¸«¤Æ¤¨¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤é»à¤Ì¤Ê¡×
¡¡ÄÕ½Å¤¬¡Ö¸«¤Æ¤¨¡×¡ÖÆÉ¤ß¤Æ¤¨¡×¤È»×¤¦ºîÉÊ¤òÉÁ¤±¤ì¤Ð¡¢µÓµ¤¤â¿á¤ÃÈô¤Ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£²ÎËû°Ê³°¤â¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ËÄÕ½Å¼«¿È¤â¡ÖÄÕÅâ´Ý¡×¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¿ÈÂÎ³«Ä¢Î¬±ïµ¯¡Ê¤·¤ó¤¿¤¤¤«¤¤¤Á¤ç¤¦¤ê¤ã¤¯¤¨¤ó¤®¡Ë¡Ù¤Ç¡¢³¨¤ÏËÌÈø½ÅÀ¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£ÄÕ½Å¼«¿È¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤¿²«É½»æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£È¯´©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´²À¯9¡Ê1797¡ËÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÓµ¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë»à¤Î´ÖºÝ¤Þ¤Ç¡Ö½ñ¤ò°Ê¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤¿¡×¡¢¤½¤¦¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤òÄÕ½Å¤ÏÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¿ÈÂÎ³«Ä¢Î¬±ïµ¯¡Ù¡Ê¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´ÛÂ¢¡¢¡ËºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡ÖÄÕÅâ´Ý¼«ºî¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÂçÃÀ¤ÊµÓ¿§¤È»Ë¼Â¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡¢¹¾¸ÍÃæ´ü¤ò¾È¤é¤·¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÅþÃ£ÅÀ
¡¡ÊüÁ÷¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄÕ½Å¤¬Î¹Î©¤Ä¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÄÕ½Å¤ÎÊè¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÈêÊ¸¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤é¤·¤¤±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÎÊè¤ÏÀõÁð¤ÎÀµË¡»û¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢Èê¤Ë¤Ï¡Ö´îÂ¿ÀîÛÉÍý¡Ê¤«¤é¤Þ¤ë¡Ë¡×¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎËÜÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈêÊ¸¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤È¤Î¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÀÐÀî²íË¾¡Ê½É²°ÈÓÀ¹¡Ë¤ÈÂçÅÄÆîÀ¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÈêÊ¸¤Ë¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¸åÀ¤¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡Ö»Öµ¤±Ñî²¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÙÀá¤ò½¤¤á¤º¡¢¿Í¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Ë¿®¤ò°Ê¤Æ¤¹¡×¡ÊÂç¤¤Ê»Ö¤ò»ý¤ÁºÍÃÎ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¡¢ÅÙÎÌ¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤Ï¿®µÁ¤òÂº½Å¤·¤¿¿ÍÊª¡Ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÈÇ¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÛÉÍý¤Ï»º¶È¤ò²ú³Ç¡Ê¤«¤¤¤«¤¯¡Ë¤·¡¢°ì¤ËÆ«¼ë¤Î¿£¤ËÊï¤Õ¡×
¡ÊÄÕ½Å¤³¤ÈÛÉÍý¤ÏµÈ¸¶Í·³Ô¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ³§¤òÎÏ¤Å¤±¤ë¤³¤ÈÃæ¹ñ¤Î°Î¿ÍÆ«¼ë¸ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ë
¡ÖÂ¶¤Î¹ª»×Ì¯»»¡¢Â¾¿Í¤ÎÇ½¤¯µÚ¤Ö¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤é¤¶¤ëÌé¡£¤Ä¤¤¤ËÂçìË¤È°Ù¤ë¡×
¡ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤äÀè¤ò¸«ÄÌ¤¹ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬ÅþÄìµÚ¤Ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ö¶È¤¬À®¸ù¤·¤Æ¡¢Âç¾¦¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈêÊ¸¤Ë¤ÏÄÕ½Å¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎ×½ª¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ï´²À¯9¡Ê1797¡ËÇ¯5·î6Æü¤Ë»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Í½¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Æü¤Î¸á¤Î¹ï¤Ë¼«Ê¬¤Ï»à¤Ì¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«±é¤¸¤ë¶åÏº½õ°ð²Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£Æü¤ÎÃë¶å¤Ä¡¢¸á¤Î¹ï¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¹¡£¹ç¿Þ¤ÏÇï»ÒÌÚ¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¤Î¹ï¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ãë12»þ¤ò»Ø¤¹¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÊ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¡¢ºÇ´ü¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª·Þ¤¨¤¬Ë¬¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀµ¸á¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤³¤¦¶ì¾Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Çï»ÒÌÚ¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤¤¡£¤º¤¤¤Ö¤óÃÙ¤¤¤Ê¡×
¡¡Çï»ÒÌÚ¤Ï¼Çµï¤Î½ª±é¤ò¹ð¤²¤ë²»¶ñ¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬ÄÕ½Å¤ÎºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ë¡£µýÇ¯48¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ×½ª¤Î¾ìÌÌ¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦±é½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤è¤¤¤è¸á¤Î¹ï¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤¬³§¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤ò¼º¤¦¤È¡¢ÃÙ¤ì¤Æ»³ÅìµþÅÁ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¡Ä¡Ä¤É¤¦¤»¡¢¤«¤Ä¤¤¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡×¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÄÕ½Å¤Î°é¤Æ¿Æ¤Ç¤¢¤ë2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢µÈ¸¶¤ÎÌÌ¡¹¤â¸½¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤ËÆîÀ¦¤Ï¡Ö¿Æ¤¬ÊÌ¤ì¤â¸À¤¨¤Ì¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤¹¤¾¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄÕ½Å¡ª ²¶¤¿¤Á¤ÏÕû¤À¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¡ÖÕû¡ªÕû¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é°ÊÁ°±ã²ñ¤ÎºÂÉß¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÙ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤â¤½¤ì¤Ë½¾¤Ã¤ÆÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î¤Æ¤¤¤Þ¤Ç¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÕû¡ªÕû¡ª¡×¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡£¡ÖÄÕ½Å¤è¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºµã¤¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ê¤¤¤¬ÆÏ¤¡¢ÌÜ¤ò³«¤±¤¿ÄÕ½Å¡£¡ÖÇï»ÒÌÚ¡Ä¡ÄÊ¹¤³¤¨¤Í¤§¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¼þ°Ï¤¬Áû¤¬¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤Ø¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ëë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¡£¤·¤ó¤ß¤ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¤ª¤«¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¸«»ö¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡¢¤½¤ì¤âNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ18À¤µª¸åÈ¾¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡£ÂçÃÀ¤ËµÓ¿§¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ë¼Â¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÊª¸ì¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÌ¾¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£º£ÅÙ¤ÎÉñÂæ¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Ø¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢Å·²¼¿Í¤Î·»¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÜÏ¢ºÜ¤ò°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É®¼Ô¡§¿¿»³ ÃÎ¹¬