400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡Ä Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À½¤Éü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈµðÂçÀÐ¤Î¥Ñ¥º¥ë¡É 1Æü¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤»¤ë¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3¸Ä ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤â
Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÅ·¼é³Õ¤ä¤ªËÙ¤ò»Ù¤¨¤ëÀÐ³À¤Ï¡¢¹ñÆâ¶þ»Ø¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¤½¤Î½¤Éüºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤´ü´Ö¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢400Ç¯Á°¤Î¥¹¥´µ»¤¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡Ä Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À½¤Éü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈµðÂçÀÐ¤Î¥Ñ¥º¥ë¡É 1Æü¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤»¤ë¿ô¤Ï¤ï¤º¤«3¸Ä ºÇ¿·¤ÎÃÏ¿ÌÂÐºö¤â
Äß¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµðÂç¤ÊÀÐ¡£
¤¤¤ÞÌ¾¸Å²°¾ë¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ÀÐ³À¤Î½¤Éü¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2002Ç¯¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºî¶È¡£¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¡¢ÀÐ³À¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÃÛ¾ëÅö»þ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ³À¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÀÐ¤Ï¿äÄê20Ëü¸Ä°Ê¾å
Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Ö¢É÷³¨¡£
¸½ºß½¤Éü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·¼é³Õ¤ÎÅìÂ¦¡£¸µ¤ÏÇÏ¤äÊ¼»Î¤¬½Ð·â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤¿¡ÖËÜ´ÝÙî¼êÇÏ½Ð¡Ê¤Û¤ó¤Þ¤ë¤«¤é¤á¤Æ¤¦¤Þ¤À¤·¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð¤ÁÀÐ³À¤Ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬¡Ä
½¤Éü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÛÊÑ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°¾ëÁí¹ç»öÌ³½ê ÊÝÂ¸À°È÷²ÝŽ¥¾®Â¼ÂóÌé²ÝÄ¹Êäº´¡Ë
¡ÖÀÐ³À¤Î°ìÉô¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎËÄ¤é¤ß¤ò½üµî¤¹¤ë¤¿¤á¡×
2004Ç¯º¢¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤Ï¤é¤ß½Ð¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÉ÷±«¤ä¸µ¡¹¤Î½Å¤ß¤ÇÀÐ³À¤Î²¼¤¬²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ³À¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Î¡ÖÃÛÀÐ¡×¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¿å¤Ï¤±¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¡Ö·ªÀÐ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¹¤êÅÚ¡×¤Î»°ÁØ¹½Â¤¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ²òÂÎ¢ªÆ±¤¸·Á¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤¹
¡Ê¾®Â¼²ÝÄ¹Êäº´¡Ë
¡ÖÀÐ³À¤òÁ´¤ÆÅ±µî¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òºÆÅÙÆ±¤¸·Á¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦»ö¶È¡×
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀÐ¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤À¤±¤Ç¼Â¤Ë4393¸Ä¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î·Á¤ÎµðÀÐ¤òÀÑ¤ßÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÐ¤ËÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ò¿§Ê¬¤±¤·¡¢°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ²òÂÎ¡£¤½¤ì¤òÀÑ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄÀÐºà·úÀß¡¡ÏÂÅÄ±§»Ê¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÁ´Éô¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÀÐ¤Ç¤¹¡×
ÃÛÀÐ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ÇÀÐ¤òÄß¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ°ìËÜ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¤ß¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£°ì¸«ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¡£
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö1ËÜ¤Ç¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³À¤ÎÀÐ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë·Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2ËÜ¤Ç¤Ä¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×
ÀÐ³À½¤Éü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡ÈµðÂçÀÐ¤Î¥Ñ¥º¥ë¡É
¹©»ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ³ÀÀÑ¤ß¤Îµ»½Ñ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÂçºå¤ÎÏÂÅÄÀÐºà·úÀß¡£¿¦¿Í¤Î´ª¤È·Ð¸³¤Ç¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ôー¥¹¤ò¤Ï¤á¤ë¤è¤¦¤ËÀÐ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é°ìÃ¶¸å¤í¤ò²¾¤Ë¤È¤á¤Æ¡¢ÂÓ¤Î°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÈùÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ·ä´Ö¤Ë¡Ö·ªÀÐ¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢ÈùÄ´À°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢ÀÐ¤Î¾ì½ê¤ò¸µÄÌ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÎã¤¨¤Ð¤³¤ÎÀÐ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó2ÃÊ¤«3ÃÊ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤Ë¤µ¤²¤Æ½¤Àµ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È·ë¶É6¸Ä¤°¤é¤¤¡Êºî¶È¤¬¡ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
1Æü¤ËÀÑ¤ßÄ¾¤»¤ëÀÐ³À¤ÏŽ¢Ê¿¶Ñ3¸ÄŽ£
¸µ¡¹Á´ÂÎ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÀÐ³À¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤Å¤Ä¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖÊ¿¶Ñ¤·¤¿¤é1Æü3¸Ä¤°¤é¤¤¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ê¤È¡×
1ÆüÊ¿¶Ñ¤ï¤º¤«3¸Ä¤ò4000¸Ä¤¢¤Þ¤ê¡£µ¤¤Î±ó¤¯¤Ê¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¤ÎÀÐ¤À¤±¤Ç¤Ï½¤Éü¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä
¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ç¤¢¤ëÀÐ³À¤ò½¤Éü¤¹¤ëÂçÁ°Äó¤Ï¡Ö¸µÄÌ¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢400Ç¯¤ÎºÐ·î¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÀÜÃåºÞ¤Ê¤É¤Ç½¤Íý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤ÀÐ¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¡£
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î51ÈÖ¡¢98ÈÖ¤Ï¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÀÐ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀÐ¤ò´ð½à¤Ë¿¿¤óÃæ¤ò¿·¤·¤¤ÀÐºà¤ÇÀ®·¿¤·¤Æºî¤ë¡×
Åö»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈºÇ¿·µ»½Ñ¡É¤ÇÃÏ¿ÌÂÐºö¤â
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢400Ç¯Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¤Î´Ö¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ª¥°¥ê¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ù»éÀ½¤Î¥Í¥Ã¥È¡£ÀÐ¤¬¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢ºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£Ãæ¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¤è¤ê¾æÉ×¤Ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀÐ³À½¤Éü¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌ¾¸Å²°¾ëÄ´ºº¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡ÌÚÂ¼Íºî³Ø·Ý°÷¡Ë
¡ÖÀÎ¤ÎÀÐ³À¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤ÀÐ³À¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡×
¹©»ö¤Î´°Î»Í½Äê¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙËö¤ÎÍ½Äê¡£20Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤¿Âç¹©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤Ç¤¹¡£
400Ç¯Á° ¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À
¡ÊÏÂÅÄ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯400Ç¯Á°¤Ë·ú¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¾ë¤ÎÀÐ³À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êä½¤¤äÊÝÁ´¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¼Â¤Ï400Ç¯Á°¤ÎÃÛ¾ë¤ÎºÝ¡¢¿ÍÎÏ¤À¤±¤Ç¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤ÎÀÐ³À¡£¿Ê¤à½¤Éüºî¶È¤«¤é¡¢Åö»þ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤È¤½¤ì¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯Æñ¤·¤µ¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖnewsX¡×2025Ç¯12·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
³¤,
Ê©ÃÅ,
Áòµ·,
ÂçÁ¥,
¾²ÃÈË¼,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿À»ö