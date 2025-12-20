¶õ¹Á¤ÎÉÔÊØ¤µ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈó¾ï¼±¤Ë¡Ä¥É¥Ð¥¤¤È¥Á¥ã¥ó¥®¤ÇÄË´¶¡ª¡ÖÆüËÜ¤Î¶õ¹Á¡×¤¬ÀÅ¤«¤ËÃ¦Íî¤·¤Æ¤¤¤ë·èÄêÅª¤Ê¥ï¥±
»ä¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï¹ñÅÚ¤¬¾®¤µ¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µðÂç¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥®¶õ¹Á¤òÍ¤·¡¢¹ñºÝÎ¹µÒ¿ô¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°ÊÔ¡ØÆüËÜ¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë´°ÇÔ¡ª¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É3700Ëü¿Í¤Ç¤â¡Ö¶õ¹Á¡×¤Ï20°Ì°Ê²¼¤Ã¤Æ¡Ä¡ª¶õ¹Á¸å¿Ê¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡Ù¤Ç¸«¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ASEAN¤ÎÃæ¿´¤È¤¤¤¦ÃÏÍýÅªÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨ÌÜÅª¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈµÒ¤òÂçÎÌ¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¿ô¼«ÂÎ¤ÏÀ¤³¦20°ÌÁ°¸å¡ÊÌó1,700Ëü¿Í¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¼ûÍ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÎ¹µÒ¿ô¤Ç¤ÏÀ¤³¦4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÇÀ¤³¦7°Ì¡ÊÌó3,700Ëü¿Í¡Ë¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶õ¹Á¤¬À®ÅÄ¡¦±©ÅÄ¡¦´Ø¶õ¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±°ì¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝÎ¹µÒ¿ô¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤âÀ¤³¦20°Ì°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ¹Á¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥®¶õ¹Á¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢°µÅÝÅª¤ÊÍøÊØÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î±©ÅÄ¡¢À®ÅÄ¡¢´Ø¶õ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆþ¹ñ¿³ºº¡×¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥®
¥Á¥ã¥ó¥®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤Î°ÜÆ°¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¥®¤Ë¤Ï£±¡Á£´¤Þ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¡¼¥È¤¬£²³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤«¤é²ÙÊªÍÂÆþ¤ÈÅë¾è¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÆþ¹ñ¿³ºº¡Ë¤Ë¤Ä¤¯Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥í¥¢´Ö¤Î¾å²¼°ÜÆ°¤¬°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¤è¤¯»È¤¦±©ÅÄ¤ËÀ®ÅÄ¡¢´Ø¶õ¤Î¤É¤³¤Ç¤âÅë¾è¡¦ÅþÃåÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Õ¥í¥¢´Ö¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤¤¡¢¤½¤³¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¯¹ÔÎó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ß¥°¥ì¤â¥Á¥ã¥ó¥®¤Ç¤Ï»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ó¥¶¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ´é¤È¾È¹ç¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥²¡¼¥È¤ÇÆþ½Ð¹ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ó¥®¤Ï²ÙÊª¤Î±¿ÈÂ¤Ë¤âµðÂç¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÂÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÅþÃå¤«¤é10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÅëºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅþÃå¤«¤é¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë²ÔÆ¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏIATA(¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ)¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È20-30Ê¬¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Î¼çÍ×¶õ¹Á¤Ç¤Ï30Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢¤Î¶õ¹Á¤ÏÁí¤¸¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±©ÅÄ¤Ç12-20Ê¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¿ÎÀî¤Ç15-18Ê¬ÄøÅÙ¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥®¤ÎÍ¥½¨¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë5¤¬´°À®¤¹¤ë¡ª
¤³¤ì¤é¤ÎÊ£¹çÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é30-40Ê¬¤Ç³¹¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ð¥¤¤âÆ±¤¸¤¯¥ª¡¼¥È¥²¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÆþ½Ð¹ñ¤È¡¢²ÙÊªÍÂÆþ¤Î¼«Æ°²½¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤êÁ°½Ò¤·¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥ÈµÒ¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×¶õ¹Á¤Ç¤â¼«¹ñÌ±¤Î¥ª¡¼¥È¥²¡¼¥È²½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¤¥ß¥°¥ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÁë¸ýÂÐ±þ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤è¤¯Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´ÖÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤Î¶õ¹Á¤Ç¤â²ÙÊª¤Î¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤²ÙÊª¤¬¤è¤¯ÂçÎÌ¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÙÊª¤Î»³¤ËÊÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ¹µÒ¤Î¤½¤ì¤âÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¼«¿È²¿ÅÙ¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥®¤Ï¡¢¸½ºß¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë£µ¤Î·úÀß¤òÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Ç¯¸å¤Î30Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´ûÂ¸¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®»þ¤Ë¤Ï£±¡Á£µ¤Þ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò¹ç·×¤·¤ÆÇ¯´Ö1.2-1.4²¯¿Í¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ð¥¤¤Ï¤µ¤é¤ËÌî¿´Åª¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¹ñºÝÎ¹µÒ¿ô£±²¯¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥Á¥ã¥ó¥®¤Î³ÈÄ¥·×²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤Ï¹ñÆâÀþ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥É¥Ð¥¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÇ¯´Ö¹ñºÝÎ¹µÒ¿ô¤ò´°À®»þÅÀ¤ÇÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥®¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ë¶õ¹Á¤Î³ÈÄ¥·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥É¥Ð¥¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÄ¥¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºß¤Ïº½Çù¤¬¹¤¬¤ë¹ñÅÚ¤ÎÆî¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢DWC¡Ê¥¢¥ë¡¦¥Þ¥¯¥È¥¥¡¼¥à¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ë¤ò¿·Àß¤¹¤ë³«È¯·×²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DWC¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÇ¯´Ö2.6²¯¿Í¤Î¹ñºÝÎ¹µÒÍøÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Þ¤º10Ç¯°ÊÆâ¤Ë1.5²¯¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤¹¤ë·×²è¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹Á¤Ë¤Ï5ËÜ¤Î³êÁöÏ©¤È400¤Î¥²¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÃæÅì¤ÎµðÂç¶õ¹Á¤Î¿·Àß·×²è¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÅìºÇÂç¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤â·ÐºÑ¤Î²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¼óÅÔ¤Î¥ê¥ä¥É¤ËºÇÂçÇ¯´Ö1.9²¯¿Í¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥¥ó¥°¡¦¥µ¥ë¥Þ¡¼¥ó¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î·×²è¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡ÖÆ°Àþ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÄ¶µðÂç¶õ¹Á¤ÎÀ°È÷·×²è¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢24Ç¯¤ËÌó45²¯¿Í¤È¥³¥í¥ÊÁ°¤Î19Ç¯¤ÎÌó44²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ²áµîºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿À¤³¦¤Î¹Ò¶õÎ¹µÒ¿ô¤¬¡¢IATA¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È30Ç¯¤Ë¤Ï55-60²¯¿Í¡¢35Ç¯¤Ë¤Ï63-70²¯¿Í¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ûÍ×¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ø¤È³è¤«¤·¤Æ¡¢ÍøÊØÀ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤º¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤É¤Î¶õ¹Á¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¿öÀª¤â¤³¤ÎÅÀ¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤«¤é¤â¤³¤¦¤·¤¿¶õ¹Á¤ÎÍ¥Îô¤ò·è¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°Àþ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤ä³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡¢¹¹¤Ë¤Ï²ÙÊª¤ÎÍÂÆþ¡¦²ó¼ý»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
