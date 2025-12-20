¡Ú¹öÃæ¼êµ¡Û¡Ö½÷»Ò·ºÌ³½ê¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¡ÄÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¸µ¡Ö¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡×¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤òÈÈ¤·¤¿¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆ°µ¡¡×
IQ80¤Ç¡ÖÊ¿¶Ñ²¼¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿A»Ò¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¿È¾åµþ¤·¤Æ¤ï¤º¤«1Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£È¯Ã£¿´Íý³Ø¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÇ§¿´Íý»Î¤Î¹ÓÃ«½ã»Ò»á¤Ï¡ÖÃ»ÍíÅª¤ÊÈÈºá¤äÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎA»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿¶Ñ²¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£A»Ò¤Ï¤Ê¤¼ÈÈºá¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤Î¤«¡£A»Ò¤«¤é¤Î¼ê»æ¤È¸øÇ§¿´Íý»Î¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¯¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ú¹öÃæ¼êµ¤ò¸ø³«¡Û»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸µ¡Ö¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡×¤¬¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÆÈÇò¡Ä¼ê»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶²¤ë¤Ù¤Ì·½â¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö»ä¤ÏÉÂÅª¤Ë¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
°åÎÅ¾¯Ç¯±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë»ùÆ¸Àº¿À²Ê°å¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø¥±¡¼¥¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤¤Èó¹Ô¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Èó¹Ô¾¯Ç¯¾¯½÷¤é¤ËÃÎÇ½¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¡£Ê¿¶Ñ²¼¤ò¼¨¤¹¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
A»Ò¤Ï27ºÐ¤Þ¤ÇÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤ä¡¢¼Â²È¶á¤¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢²ÈÂ²¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÌµ·×²è¤ËÃ±¿È¾åµþ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¾åµþ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃËÀ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Öº£¤«¤é5Ç¯ÄøÁ°¤Î25ºÐ¤Îº¢¤«¤é»ä¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»ä¤ÏÉÂÅª¤Ë¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡¢»ä¤Ë¤Ï¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë½Ö´Ö¤È¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦½Ö´Ö¤·¤«¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê'25Ç¯7·î23Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¸øÇ§¿´Íý»Î¤Î¹ÓÃ«»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¹×¤°Ìµ·×²è¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¿¶Ñ²¼¤ÎÊý¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖA»Ò¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊª»ö¤ò½Ï¹Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£Ê¿¶Ñ²¼¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀ¸³¶¡¢Ã¯¤«¤·¤é¤Î¡ØÈ¼Áö¼Ô¡Ù¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤¬¿Æ¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Ê¡»ã¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ±¤¸¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤ÎÀ¼Á¤ò¤´²ÈÂ²¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢²È½ÐÆ±Á³¤Ç¾åµþ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÁÜº÷´ê¤ò½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾åµþÀè¤òÇÄ°®¤·¡¢Ê¡»ãÀè¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É²¿¤«¤·¤é¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÂ¾¿Í¤È¼«Ê¬¤Î¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¡×
A»Ò¤Ï·ºÌ³½ê¤Çµ¬Â§Åª¤ÊÀ¸³è¤È»ØÆ³¤ä·è¤á¤é¤ì¤¿ºî¶È¤ò¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö·ºÌ³½ê¤Ç30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÍÄÃÕ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Àº¿ÀÇ¯Îð¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ±À¤Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡¼¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÂ¿¤¤¡×¡Ê'25Ç¯£··î23Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¹ÓÃ«»á¤â¡ÖIQ80¤È¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤ÎÀº¿À¥ì¥Ù¥ë¡×¤À¤È¸À¤¦¡£A»Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«³Ð¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËA»Ò¤Ï¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Ï¡¢Â¾¿Í¤È¼«Ê¬¤Î¶³¦Àþ¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ã¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£Ã¯¤«¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò1ÆüÃæ¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ê¡×¡Ê¡Ç25Ç¯£··î23Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¤³¤Î¡Ö1ÆüÃæ¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤¬¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£A»Ò¤ÏÈï³²ÃËÀ¤È¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ2²óÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤Î´Ö¤Ï2¥õ·î¤Û¤É¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Ë¥á¡¼¥ë¡¢»þ¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ê¤É¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÓÃ«»á¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÃÎÅª¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¸ÊËÉ±Ò¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤«Ï¢Íí¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤È¤«¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Ê¿¶Ñ²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¸À¤¦¡£
°ÊÁ°¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ë¹´Î±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿A»Ò¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿ºÝ¡¢A»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼ÔÃËÀ¤Ï»ä¤ÎÍ§Ã£¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ´¬¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç»ä¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Æü¤Î¿ôÆü¸å¤Ë¤ÏÃÎ¿Í¤Î¥Ä¥Æ¤Ç¿·¤·¤¤½¢¿¦Àè¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èï³²¼ÔÃËÀ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤òÎ«¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¶¯Ç÷´ÑÇ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃË¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤ËÌõÊ¬¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Æ¤¿¡×
A»Ò¤¬IQ80¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Àº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«ÊÄ¾É¤Ê¤Î¤«³Ø½¬¾ã³²¤Ê¤Î¤«Â¿Æ°¾É¤«¤É¤ÎÀ¼Á¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ä¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¡ÖÉÔ°Â´¶¡×¤«¤é¤¯¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡ÖÉÝ¤¤¤«¤é»É¤¹¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍý²ò¤·Æñ¤¯¡¢·è¤·¤ÆÍÊ¸î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£A»Ò¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ò¹ÓÃ«»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈÈºáÆ°µ¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÄÃÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë»¦¿Í¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë´°¿ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·×²èÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êá¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ó¤ÊA»Ò¤ËËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÈ¿¾Ê¤ä¹¹À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡£¹ÓÃ«»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¹¹À¸¤ÏÎÉ¤È¼Áö¼Ô¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÈÈºá¤«¤éÎ¥¤ì¤¿À¸³è¤ÏÁ÷¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Èï³²ÃËÀ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¿¾Ê¤Ê¤É¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¸½¤ËA»Ò¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¤¿¤À¤¿¤À²ÈÂ²¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¡¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤ÇÆ¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¡¢ÃË¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤ËÌõÊ¬¤«¤é¤ó¤¯¤Ê¤Æ¤¿¡¡¤â¤¦2ÅÙ¤ÈÈÈºá¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡¡È¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê'25Ç¯10·î10Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
·ºÌ³½ê¤Ë¤¤¤ëº£¤â¡¢Èï³²ÃËÀ¤Ø¤Î¼Õºá¤Î»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷»Ò·ºÌ³½êÀ¸³è¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡¡³Ú¤·¤¤»þ¤Ï³Ú¤·¤¤¡¢ºî¶È¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡¡Éô²°¥¬¥Á¥ãÅö¤¿¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¡Ê'25Ç¯10·î10Æü¾Ã°õ¡£¼ê»æ¤Î¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
·ºÌ³½ê¤ò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¨¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÌÅª¤ÊÃÎÇ½¤äÆ»ÆÁ¿´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ä¨Ìò5Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤ò¤¿¤À²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈï³²¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¿´¤ò°é¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
