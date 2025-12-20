¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÄ«ÆüÇÕFS¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¡©¡¡¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
Á°ÊÔ¢¡³Î¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤Î¡Ö£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹ÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡©¡ä¡ä
¡¡Âç·ãÀï¤Î£²ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Áª¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£±°Ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Á´°÷¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿ÇÏ¤Ï£±Æ¬¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀï¹ñ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÃíÌÜ¤Î£²ºÐ£Ç£É¡¢Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡ÊÄ«ÆüÇÕFS¡¢°Ê²¼Æ±¡£ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤¬12·î21Æü¤Ë¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬12·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î£²Àï¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ëÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤éÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î¡¢£²ºÐ²´ÇÏ¤Î¡ØSportiva ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¡££±°Ì¡¢£²°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤«¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£²ºÐ²´ÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡£²°Ì¤Ï¡¢½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Î£Ç¶Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê£¹·î21Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤¸¤ï¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤ÎÌÔÄÉ¤ò¤·¤Î¤¤¤ÀÅÀ¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤â¤ä¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´ï¤Î¥Ç¥«¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬46ÉÃ£°¡£ÎòÂå£´°Ì¥¿¥¤¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿»þ¡Ê£±Ê¬46ÉÃ£²¡Ë¤è¤ê¤âÂ®¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´·»¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Ï£µºÐ¤Ë¤·¤Æ½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹ÎÏ¤Î¤¢¤ë·ìÅý¡£¤½¤Î·»¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤âµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤É¤¦¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀ¤Âå£±°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡ÖÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Ïµ³¾è·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥µ¥ì¥¸¥ª¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¡¢¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ëµ³¾è¡£°È¾å¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤Ï¡Ø¤µ¤¹¤¬¡Ù¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³µ³¾è¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤òµ¿¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡µ©¤Ë¸«¤ë·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Àï£²¾¡¡£Á°Áö¤Ç¤Ï£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î15Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÀ©¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÄÌ¾ï¤°¤é¤¤¤Ç¿²µ¤Ì£¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤¹þ¤ß¤ÎÍø¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é»ýÂ³ÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓ¤¬»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ï£¸Æ¬Î©¤Æ¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ë¥¨¥¤¥·¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¡Ë¤Ëµ÷Î¥ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Â¿¾¯¥Ú¡¼¥¹¤Ï´Ë¤à¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÁ°È¾£´¥Ï¥í¥ó46ÉÃ£µ¡¢¸åÈ¾£´¥Ï¥í¥ó46ÉÃ£¶¤Î¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥¹¡£¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼þ¤ê¤¬Â®¤¯¡Ê¹¥°Ì¤Î¡Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¤ÇÍÎÏÇÏ¤Î¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤Î¿¿¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤ÆÄÉÁö¡£¤½¤ÎÅ¸³«¤ÈÊ¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÏ¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤ÎÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¡¢Ã¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¤Î£²ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¡¢µ÷Î¥Åª¤Ë¤Ï2000£í¤Þ¤Ç¤Ï¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´ËµÞ¤Ë¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤Î°õ¾Ý¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁí¹çÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£Çµ¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÇÏ¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö12·î£·Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â(JRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ß¡£°Ê²¼Æ±)¤Ï4550Ëü±ß¡£JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£²ºÐÀ¤Âå¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±ÆÈ£³°Ì¡£¤Ê¤ª¡¢£±Áö¤¢¤¿¤ê¾Þ¶â¤Ï2275Ëü±ß¤Ç¡¢£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇã²Á³Ê¤Ï7260Ëü±ß¡£Êì¤Î¥Ç¥¤¥È¥é¥¤¥ó¤Ï£´Àï£°¾¡¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÂåÊì¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ê¥à¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î£Ç¶¥Þ¥ë¥ì¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÜÇÏ¤ÎÉã¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢£²ÂåÉã¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Éã¤ÎÊìÉã¤Ï¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¼ï²´ÇÏ¤¿¤Á¤¬·ìÅýÉ½¤Î¤Ê¤«¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤¬Ä©¤àÄ«ÆüÇÕFS¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼ÂÀÓ¤äµÓ¼Á¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤°ìÀï¡£2018Ç¯°Ê¹ß¤Î£³Ãå°ÊÆâÇÏ21Æ¬Ãæ20Æ¬¤Ï¡¢Æ±Ç¯10·î°Ê¹ß¤ËJRA¡¢¤«¤Ä¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡ØÃå½ç¤¬£±Ãå¡¢¤«¤Ä¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤Î¥¿¥¤¥à½ç°Ì¤¬£²°Ì°ÊÆâ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î£²Àï¤¬¤¤¤º¤ì¤â10·î°Ê¹ß¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¡£ÁÇÄ¾¤ËÃæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅÚ²°»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¤Ï¸åÊý¤Î¥¤¥ó¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¥ê¤È¶õ¤¤¤¿ºÇÆâ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤Î¾¡Íø¡£¤ä¤ä·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤ÏÎÏ¤Î¤¢¤ë¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Éã¤¬¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤Ï2000£í¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©ÁªÂò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ù¥¹¥È£µ°ÊÆâ¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°Ë¿á»á¤¬£±°Ì¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢ËÜ»ï¶¥ÇÏÈÉ¤¬£±°Ì¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î²´ÇÏÀïÀþ¡£Ä«ÆüÇÕFS¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î½Å¾Þ¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Î¹ÔÊý¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£