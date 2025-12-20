¡ÚÂè°ìÀ¸Ì¿19²¯±ßº¾¼è»ö·ï¡ÛÁ°ÊÔ¶ä¹ÔÆ¬¼è¤ò¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅÁÀâ¤ÎÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
Âè°ìÀ¸Ì¿¡Ö19²¯±ßº¾¼è»ö·ï¡×ÄÉÀ×Âè5ÃÆ¡ª¡ÖÆóÈÖ¼ê¡×¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤òÆ¬¼è¤Ë²¡¤·¾å¤²¡¢¤·¤ã¤Ö¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ÅÁÀâ¤ÎÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡ÖÀµ²¼Ê¸»Ò¡×¤¬¼ÒÆâÀ¯¼£¤Ç¡Ö»³¶ä¤Î¥É¥ó¡×¤òÀ¸¤à¤Þ¤Ç¡£ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¿ôÇÉ¤ò·ÁÀ®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¿ÈÁ¬¤Ç¡Ö°ÕÃæ¤ÎÃË¡×¤Î¡Ö»ÒÊ¬¤Å¤¯¤ê¡×¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¡½¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ö»³¸ý¶ä¹Ô¤Î¥É¥ó¡×vs.¡Ö»³¸ý¶ä¹Ô¤ÎÅ·¹Ä¡×¤Î±¢¤Ç°ÅÌö¤·¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤ÎºöËÅ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¤³¤ì¤³¤½Àµ²¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ËÈà½÷¤Ë¤â»äÍß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊÙ¶¯²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Àµ²¼¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ¸±±Ä¶È¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¹Ô°÷¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾¾ËÜ¤¬¤½¤Î¡ÖÂåÉ½Áª¼ê¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë»³¸ý¶ä¹Ô¤Ç¼èÄùÌò¤È¤Ê¤ë»³À¾Å°¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢Èà¤¬»ÙÅ¹Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÈà¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ñÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Èà¤¬»ÙÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ2¡Á3Æü¸å¡¢»³¶ä¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÊÝ¸±·ÀÌó¤¬Á´Éô¼è¤ì¤Æ¡¢ÊÝ¸±±Ä¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
Àµ²¼¤Î¼ÂÀÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¹Ô°÷¤¬¤Ê¤¼¤À¤«½ÐÀ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂÎã¤¬½Å¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃ¯¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¤Ï°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°÷¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»³¶ä¤«¤éÍ»»ñ¤ò¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦Âè°ìÀ¸Ì¿¤ÎÊÝ¸±¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç²ÃÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ÊÍ¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤ÎÍôÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»³¸ý¶ä¹ÔOB¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ²¼¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤Ë»³¸ý¸©Æâ¤Ç³èÌö¤·¤¿À¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¤Î°ì¿Í¤âÆ±ÍÍ¤Î¾Ú¸À¤òÉ®¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀµ²¼¤µ¤ó¤Ï±Ä¶ÈÀè¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¶ä¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤Æ·ÀÌóÀè¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½Àµ²¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¡£
¡ÖÀµ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢É½ÌÌ¤³¤½½Ê½÷¤Î¤´¤È¤¯Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¸ý¶ä¹Ô¤¬Èà½÷¤Î¼ÂÀÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯Í¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È»ä¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤óËÜ¿Í¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¼¡Âè¤ÇÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
Àµ²¼¤Îº¾µ½»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿'20Ç¯¡¢Åö»þ94ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤Ï²¼´Ø»Ô¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë¹âµé½»Âð³¹¤Î¼ÒÂðÁ°¤Ç¡¢ËÜ»ï¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¤Îµ¼Ô¤«¤éÄ¾·â¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ²¼¤È¤Î´Ø·¸¤òÌä¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖÆ¬¼è¤ò¼¤á¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÀµ²¼¤ò¡Ë±þ±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ÔÆâ¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
ÅÄÃæ¤¬Æ¬¼è¤òÂà¤¡¢ÁêÃÌÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï'02Ç¯¡£Âè°ìÀ¸Ì¿¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àµ²¼¤¬¸ÜµÒ¤Ë²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤À¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°Ç¤¼Ô¤Î¤ä¤êÊý¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸åÇ¤Æ¬¼è
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ²¼¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¸ÜµÒ¤ËÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬'02Ç¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÅÄÃæ¤¬Æ±Ç¯¤ËÆ¬¼è¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ùµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢Àµ²¼¤ò¡Ö±þ±ç¡×¤·¤¿Ãæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬»ÙÅ¹Ä¹¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤è¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤À¤±Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
'02Ç¯¤ËÅÄÃæ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÆ¬¼è¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄ¸¶ïÄÇ·½õ¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤¬»Ä¤·¤¿ÉÔÎÉºÄ¸¢¤ò°ìµ¤¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á°Ç¤¼Ô¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£ÁêÃÌÌò¤ËÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ÏÅö½é¡¢Ìò°÷²ñ¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¼èÄùÌò¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿À¾¸¶¹îÉ§¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¤È¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤â¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£¡ØÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤é¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢ÅÄ¸¶¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÄ¸¶¤Ï¡¢»³¸ý¶ä¹Ô¤¬¸ÜµÒ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Âè°ìÀ¸Ì¿¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê»ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅÄÃæ¤ËÍ¿¤¹¤ë¼éµìÇÉ¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ËÁø¤¤¡¢¤ï¤º¤«1´ü2Ç¯¤ÇÆ¬¼è¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ÅÄ¸¶Æ¬¼è»þÂå¤ËÅÄÃæ¤Î¸¢Àª¤¬æÊ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤ÎÈß¸î¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àµ²¼¤Î¶¶ø¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ÎÇ¯¤ò¶ÌÜ¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¾Íî¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
