¡ÖÈ¿¹üº²¡×¡¡µ»½Ñ³×¿·¤Ç¡Ö²»¡×¤òÆÏ¤±¤¿ÊüÁ÷¿Í¡¡Ä«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾¤«¤é
¡¡Àï¸å80Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿ÃË¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ì²»ÊüÁ÷¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥®¥ê¥®¥êÀïÃæÇÉ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¸åÆ£ÏË¡Ê¤ï¤¿¤ë¡Ë¡½¡½¥ß¥¹¥¿¡¼FM¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÅìµþMX¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¿Í¡£¤À¤¬Ãø¼Ô±ä¹¾¹À¤Ï¡¢µð³¡¡Ê¤¤ç¤«¤¤¡Ë¡¢²øÊª¡¢ÉðÍ¦ÅÁ¤È¤¤¤¦¼ê¥¢¥«¤Î¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤Ê¤¤¡£¿Ê¼è¤Îµ¤À¤ËÉÙ¤ó¤À¤¬¤æ¤¨¤Ë¡ÖÈ¿¹üº²¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡£º£¤Ê¤ª²û¤«¤·¤¤¤¢¤ÎºîÉÊ¤ò¾ëÃ£Ìé¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¡¢Èà¤Î°úÂà¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿µ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢±ä¹¾¤ÎÉ®¤Ï¤È¤Æ¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡£¤¸¤Ä¤Ï¸åÆ£¤ÏÀï¸å¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ËÅìÏÂ±Ç²è¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¡¢Åì³¤Âç¤¬Àß¤±¤¿¼ÂÍÑ²½»î¸³¶É¡¢FMÅì³¤¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£¾¾Á°½ÅµÁ¤È¤¤¤¦¤â¤¦1¿Í¤Îµð¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ÎFM¿ÍÀ¸¤¬·è¤Þ¤ë¡£¸åÆ£¤¬È¿¹ü¤ò´Ó¤¡¢´ûÀ®³µÇ°¤ä´±Î½ÁÈ¿¥¤òÁê¼ê¤ËÆ®¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²»¤ò´Þ¤á¤¿µ»½Ñ³×¿·¤Î¹¶¤á¼ê¤ÎÂ¦¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£±ä¹¾¤Îµ½Ò¤Ï¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤À¡£¤½¤·¤ÆÍ¹À¯¾Ê¤È¤ÎÂÐÎ©¹³Áè¤Î²Ì¤Æ¤ËFMÅìµþ¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯²½¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëFM¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿à²»á¤ò¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÆóÎ®°Õ¼±¤Ç°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¶È³¦¤ò¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤Ù¤¯¸åÆ£¤Ï¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£ÊÔ½¸¤Î³Ë¤È¤·¤Æ¡¢È¾Â¢Ìç¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë·úÀß¤Ëî²¿Ê¡Ê¤Þ¤¤¤·¤ó¡Ë¤¹¤ë¸åÆ£¤Ë»¿À®¤·¤¿¾¾Á°¤Î¸À¤ä¤è¤·¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÆâÉô¹³Áè¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÅÞ¤¬¤Ê¤¼Ê¬Îö¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¼Ò²ñÅÞ¤¬¼«Á°¤Î¥Ó¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¡×¡£º£¤Ê¤é¼«Ì±ÅÞ¤â¤Þ¤¿Á³¡Ê¤·¤«¡Ë¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡MX¥Æ¥ì¥Ó¤â¸åÆ£¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¨¥é¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤«¤¯¤Æ¥é¥¸¥ª¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÑ²½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸åÆ£¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¾ï¤Ëà²»á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡×¤ÈÀë¡Ê¤Î¤¿¤â¡Ë¤¦¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¸«»ö¤Ë¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤È¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¤¢¤ÎÀ¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÉ®¤µ¤Ð¤¡£¤Ç¤â½ñ¤¼ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£±ä¹¾¹À¤è¡¢½ñ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤À¤¾¡ª
¤Î¤Ö¤¨¡¦¤Ò¤í¤·¡¡1958Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥é¥¸¥ª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ºî²È¡£¥¨¥Õ¥¨¥àÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø¥¢¥¿¥·¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡ØJ¡¡¼äÄ°ºÇ¸å¤ÎÎø¡Ù¤Ê¤É¡£25Ç¯4·î»àµî¡£