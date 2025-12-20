¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û³Î¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤Î¡Ö£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡º®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤¹ÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡©
£²ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡º£Ç¯¤Î£²ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¤Ï¡¢³Î¤¿¤ë¼çÌòÉÔºß¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¤¿¤Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¼Ç1800£í°Ê¾å¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï11·î°Ê¹ß¡¢½Å¾Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤·¡££²ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤â¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ£³ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÉúÊ¼¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ë°Ê²¼¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢É¾È½¤ÎÁÇ¼ÁÇÏ¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å¾Þ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢£Ç·¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë£Ã¡Ê10·î11Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤³¤½£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ç·¿·³ã£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î24Æü¡¿¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤¬¡¢£Ç¶µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Î¥Ã¥È¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¡Ë¤¬¡¢£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î15Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢º£½µËö¤Ë£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡ÊÄ«ÆüÇÕFS¡¢°Ê²¼Æ±¡£12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢Íâ½µ¤Ë£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î27Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È¡¢£²ºÐ²¦¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë£²ºÐ²´ÇÏ¤Î¡ØSportiva ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Íè½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£²ºÐ²´ÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë²´ÇÏ¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êå»á¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Î£²ºÐ²´ÇÏÀïÀþ¤Ï³ÆÁª¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬³ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤ï¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º£µ°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££Ç£ÉÄÌ»»£´¾¡¤Î¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î½é»Æ¤Ç¡¢Êì¾ù¤ê¤ÎËöµÓ¤Ï¶¯Îõ¡££²ÀïÌÜ¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥¨¥ê¥«¾Þ¡Ê12·î13Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï£²Ãå¤È¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤À¡£
ÌÚÆîÍ§Êå»á¡ÊÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë
¡Ö¿·ÇÏÀï¡Ê£··î20Æü¡¿¾®ÁÒ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢£²ÊâÌÜ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤«¤±¤ëºÇ°¤Î·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÊý¤«¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç¥¤¥ó¤«¤éº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¥ìÌ£¤òÈäÏª¡£É¾È½¤Ë°ã¤ï¤Ì¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤Î¥¨¥ê¥«¾Þ¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡££²Ãå¤Ë¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£´°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë£Ã¤òÀ©¤·¤¿¥¨¥³¥í¥¢¥ë¥Ð¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥â¥º¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¡££²Àï£²¾¡¤ÇÄ©¤àÄ«ÆüÇÕFS¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö12·î£·Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÎËÜ¾Þ¶â(JRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ß¡£°Ê²¼Æ±)¤Ï4050Ëü±ß¡£JRA¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸½£²ºÐÀ¤Âå¤ÎÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£Ç·µþÅÔ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î29Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö£µ°Ì¥¿¥¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢£±Áö¤¢¤¿¤ê¤Î¾Þ¶â¤Ï2025Ëü±ß¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ó¥¹¥¿¤ÈÊÂ¤Ö£²°Ì¥¿¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤ÇÁá¤¯¤â½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÀéÍÕ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥»¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇã²Á³Ê¤Ï7700Ëü±ß¡£Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢2024Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»¥µ¥Þ¡¼¥»¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇã²Á³Ê¤Ï1980Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î¾¥»¡¼¥ë¤Î´Ö³Ö¤Ï¤ª¤è¤½10¥«·î¡££±Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë£´ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÃÍÃÊ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀõ¤¤ÇÏ¤¬Í¥Àª¡£½ÐÁö¿ô¤¬£³Àï°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¤¦¤Á¡¢JRA¤Î£Ç£É¤«£Ç¶¤Ç£±Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÇÏ¤Ï¡¢2018Ç¯°Ê¹ß¤Ë62Æ¬¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³Ãå°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²Æ¬¤À¤±¤Ç¡¢£³ÃåÆâÎ¨¤¬3.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢Æ±ÇÏ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢£²Àï¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡£½Å¤¤°õ¤òÂÇ¤Ä¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³°Ì¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³Àï£²¾¡¤Î¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡Ê²´£²ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¡£Î³¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó¡Ê10·î18Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿É¾È½ÇÏ¤À¡£
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡ÖÁ°¶îÂÎ·Á¤Ç¥È¥â¤â¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¹¤á¤Î¤Ä¤Ê¤®¤ÏÈ´·²¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»ýÂ³ÎÏ¤ÎÄ¹¤¤ËöµÓ¤¬Éð´ï¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ó¡¼£Ó¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯ÇÏ¤ò·è¤á¤ÆÁ°¤Å¤±¤¹¤ë·Á¤Ê¤é¡¢Êø¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹ü³Ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÏÂÎ½Å¤¬¤â¤¦20kg¤°¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡£¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï12·î£³Æü¤ËºäÏ©¤ÇÂ®¤¤»þ·×¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÃ°Ç°¤Ë¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ä½À¤é¤«¤¤Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÆø¤ï¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
