¡¡¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤È¿å¾åÊÙ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö»¨¿©À¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢Ãø¼Ô¤Ï¸«¤ë¡£¾¾ËÜ¤¬10ºÐ¤Û¤ÉÇ¯¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ø¤Î¼¹É®»ÑÀª¡¢³èÎÏ¤¢¤ëÀº¿À¤Ê¤É¤¬Áê»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Àï¸å¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¼Ò²ñÇÉ¿äÍý¾®Àâ¤ò¼´¤È¤·¤¿À®½Ï´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤¤È¸«»ö¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢Æó¿Í¤ÎºîÉÊ·ÏÎó¤äÆâÍÆ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¼Ò²ñÇÉ¿äÍý¾®Àâ¤Î¡Ö¼Ò²ñÅªÆ°µ¡¤ò½Å»ë¡×¤¹¤ëÀ¶Ä¥¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿å¾å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Êµ½Ò¤ò»î¤ß¤ë¡£
¡¡¡ØÁã¤Î³¨¡Ù¤ä¡ØÉÔÃÎ²Ð³¤±è´ß¡Ù¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¿å¾å¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¼Ò²ñÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÊ¸ÃÅ¤ËÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¾¾ËÜÏÀ¤¬ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¾¾ËÜ¤Ï¡¢¿äÍý¾®Àâ³¦¤Î¡ÖËÜ³ÊÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òìÊ¡Ê¤ª¤È¤·¡Ë¤á¡¢¹ªÌ¯¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¤ò¡Ö´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÈÝÄê¡×¤·¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë½ãÊ¸³Ø¤ÎÀîÃ¼¹¯À®¡Ø°ËÆ¦¤ÎÍÙ»Ò¡Ù¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¡ØÅ·¾ë±Û¤¨¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö°ì¹âÀ¸¤Î»ä¡×¤Ë¡ÖÃÃÌê¡Ê¤«¤¸¡Ë²°¤ÎÐæ¡Ê¤»¤¬¤ì¡Ë¡×¤òÂÐÃÖ¤·¤¿¤ÈÀâ¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡Öº¹ÊÌÅªÆÈÁ±ÅªÂ¦ÌÌ¤ò±Ô¤¯¾×¡Ê¤Ä¡Ë¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¹¾Æ£½ß¤Ø¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£À¤°¤ÌïÏÀ¤ò¤á¤°¤ëÈãÈ½¤Ï¡¢¼¹Ù¹¡Ê¤·¤Ä¤è¤¦¡Ë¤µ¤Î°ìÎã¤À¡£Ê¸ÃÅ¤ä½ãÊ¸³ØÈãÈ½¤Ë¾¾ËÜ¤Î±åÇ°¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¿å¾å¤Ï»ä¾®Àâ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤Î»óÉú´ü´Ö¤Î¸å¡¢¾¾ËÜ¤Î¿äÍý¾®Àâ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¾¾ËÜ¤ÈÊÂ¤Öºî²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»ä¾®Àâ¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¡£¡Ø»ûÇñ¡Ù¤ÏÆüËÜ·¿»ä¾®Àâ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤À¤ÈÃø¼Ô¤Ï¸«¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¿äÍý¾®Àâ¤ÈÊÌ¤ËÎò»ËÊª¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ñ¤¡¢¤½¤ÎÌÌ¤Ç¤â°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡£¿å¾å¤â»ä¾®Àâ¤ÎËµ¤é¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤äÉ¾ÅÁ¤ò½ñ¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆÉ¾ÅÁ¤Ë¼«¤é¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ò¸«½Ð¡Ê¤ß¤¤¤À¡Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÆó¿Í¤Îºî²È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¼Ô¤ËÂ¿¤¯¤Î»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Ë¤«¤Ê·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Ç¤Îºî²È¤ÈºîÉÊ¤ÎÎò»ËÅª¹Í»¡¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤Õ¤¸¤¤¡¦¤Ò¤Ç¤¿¤À¡¡1950Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê¶á¸½ÂåÆüËÜÊ¸³Ø¡¦Ê¸²½¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÅìµþÊ¸³Ø»¶Êâ¡×¤òÊâ¤¯¡Ù¤Ê¤É¡£