25ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë²ÈÂ²4¿ÍÊ¬¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÂå·î2Ëü±ß¡×¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÊ¬²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª¶â¤ò¡Ö0±ß¡×¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¤â¤Ã¤ÈÉâ¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÈÂ²¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå2Ëü±ß¤ÎÆâÌõ¤ÈÌ¼¤ÎÉéÃ´´¶¤ò¸«Ä¾¤¹
¤Þ¤º¡¢²ÈÂ²¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬·î2Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÆâÌõÎã¤ÏÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
É½1
¢¨É®¼ÔºîÀ®
¤³¤ì¤òÌ¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Î·î¼ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬Âç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ê¼è¤ê·î20Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬Àê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï10¡ó¶á¤¯¡£²È·×¤ÎÍýÁÛÅª¤ÊÄÌ¿®Èñ¤Ï5¡ó°Ê²¼¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¡Ä¡Ä¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¸øÊ¿¡©
¡Ö²È¤Ë¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢°ì¸«¥Õ¥§¥¢¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«Ä¾¤¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Þ¥ÛÂå¤Ï¡È²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î¾ÃÈñ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Èµï½»¤ÎÂÐ²Á¡É¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë
¡¦¶â³Û¤Î¸ÇÄêÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Î»È¤¤Êý¼¡Âè¤ÇÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦Ì¼¤¬ÀáÌó¤Ç¤¤Ê¤¤ÈñÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Å¤é¤¤
¡Ö²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤ª¶â¡×¤È¤·¤Æ·î2Ëü±ß¤òÄê³Û¤ÇÉéÃ´¤µ¤»¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¹¥Þ¥ÛÂå¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×Êý¤¬¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¹â¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÌ¼¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊýË¡
Ì¼¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£É½2¤Ë¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
É½2
¢¨É®¼ÔºîÀ®
Îã¤¨¤Ð¡¢³Ê°ÂSIM¡Ü¥Çー¥¿ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢·î5000±ß～1Ëü±ß¤Îºï¸º¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î¹¥°Õ¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤ËÄÌ¿®Èñ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢ÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³Ê°ÂSIM¡Ü¥Çー¥¿ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¥×¥é¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢·î5000±ß～1Ëü±ß¤Îºï¸º¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
Ì¼¤Î¹¥°Õ¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤ËÄÌ¿®Èñ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢ÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
25ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë¡¢²ÈÂ²4¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥Þ¥ÛÂå¡Ê2Ëü±ß¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ÙÊ§¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê½õ¤±¹ç¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ËÂ³¤±¤ë¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¶âÁ¬Åª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤â¡¢»Ù½Ð¤ÎÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®Èñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¸øÊ¿¤Ë¡¢¤«¤ÄÅ¬Àµ¤Ê³Û¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î¾Íè¤ÎÃù¶â¤ä¼«Î©¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー