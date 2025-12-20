¾×·â¤Î¡È33-4¡É¤Ï¡Ö²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥ê¡¼¥°V¤Îºå¿À°µÅÝ¡Ä31Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ÎÎ¢Â¦
¥í¥Ã¥ÆÁ°¥³¡¼¥Á¡¦ÂçÄÍÌÀ»á¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î2005Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥
¡¡¾×·âÅª¤ÊÆüËÜ°ì¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Á¡¼¥ÕÂÇ·â¥³¡¼¥Á·óÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÂçÄÍÌÀ»á¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¡¢32Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¡£ÆþÃÄ¸å½é¤á¤Æµå³¦¤òÎ¥¤ì¡¢ÍèÇ¯¤Ï³°¤«¤é¥×¥íÌîµå¤ò¸«¼é¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¡£¸½Ìò»þÂå¤Î2005Ç¯¤Ï¡¢¹¶¼é¤Ç31Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤Î2005Ç¯¡£¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç84¾¡49ÇÔ3Ê¬¤±¤ÇÃù¶â35¡¢¾¡Î¨.632¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂçÄÍ»á¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë89¾¡45ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç1°Ì¡£¡È2¶¯¡É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÄÍ»á¤Ï96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Áê¼êÅê¼ê¤¬º¸ÏÓ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÇÎ¨.293¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨3³ä¤ËÇ÷¤ëÀ®ÀÓ¤Ë¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Åú¤¨¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤Ä¤«¤á¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¡£½ÓÂ¤ÈÂÇµå´ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿³°Ìî¼éÈ÷¤Ï°ÂÄê´¶È´·²¡£»É»¦¿ô144¡¢Êä»¦¿ô2¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¼éÈ÷Î¨10³ä¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡³¤¤«¤é¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¹þ¤à¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÈôµå½èÍý¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷¤Î¶¯¤µ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÇµå¤Î»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ½é¤Ï²¼¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡£ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÍî²¼ÅÀ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡ÈÂÇµå´ª¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÌÔÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂÇµå¤«¤é°ìÅÙÌÜ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÍî²¼ÅÀ¤Ë°ìÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÈôÌöÅª¤Ë¼éÈ÷ÎÏ¤¬¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤Î´Ä¶¤¬¡¢¾ï¤ËÍî²¼ÃÏÅÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇµå´ª¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¼éÈ÷¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Â¾µåÃÄ¤Îµå¾ì¤Ï²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤â¡¢½ªÈ×¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ö1ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿Ãæ¡¢·Þ¤¨¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê¸½¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡£Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀ¾Éð¤ËÏ¢¾¡¤·¤ÆÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀè¤ËÏ¢¾¡¤·¤Æ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬Âè5Àï¤ò3-2¤ÇÀ©¤·¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÃ£À®¡ÊÅö»þ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¡Ë¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹1°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤ºÇ¸å¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿Ç¯¡£¤Þ¤µ¤«¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÂè1Àï¤¬10-1¡£Âè2Àï¤â10-0¤È´°¾¡¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤ºÂè3Àï¤Ï10-1¡£Âè4Àï¤ÏÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬3-2¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥×¤Ç31Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á´4»î¹ç¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ï33-4¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬À¨¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê³èÌö¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Âè2Àï¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ç¹¾Áð¿Îµ®¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö1ËÜ¤À¤±¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Åê¼ê¤Ë¤Ïº¸ÂÇ¼Ô¡¢º¸Åê¼ê¤Ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ò½ÅÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüÂØ¤ï¤êÂÇÀþ¤ò¹¥¤ó¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤ÆÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¡£ÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë