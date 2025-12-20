¡ØÃæÅç°´¤È¡Ö¤ä¤ª¤¤¡×¤Î»þÂå¡Ù½ñÉ¾¡¡BL¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿³¬µéÆ®Áè
¡¡BL¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦¥é¥Ö¡Ë¤Ï¼ç¤Ë½÷ÀÆÉ¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿ÃËÀÆ±À°¦Êª¸ì¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ä¤ª¤¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î½é´ü¤Îºî²È¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤Û¤É°Õ¼±¤µ¤ì¤º¡¢¤ä¤ª¤¤¡¿BL¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÃ¦À¯¼£Åª¤Ç¸ä³ÚÅª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤ä¤ª¤¤¡¿BL¤Ï1968Ç¯¤Î¡Ö³×Ì¿¡×¤Î¿½¤·»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤ª¤¤¤ÎËÜ¼Á¤òÃËÀÆ±»Î¤Î°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë»ÙÇÛ¡¦Èï»ÙÇÛ¤Î¡Ö³¬µéÆ®Áè¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¤¿ÃæÅç°´¤ÎºîÉÊ¤ËÎ©¤ÁÌá¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³ØÀ¸±¿Æ°Ê¸²½¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢Èà½÷¤¬Áø¶ø¤·¤¿ÊªÍýÅª¤ÊË½ÎÏ¡¦»ÙÇÛ´Ø·¸¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÅªµ²±¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï½¸ÃÄÎÏ³Ø¤¬»ÙÇÛ¤·¤¿À¯¼£±¿Æ°¤ò·ù°¤·¡¢µï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¡Ê¤ß¤¤¤À¡Ë¤»¤º¡¢¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¼«ÓÞ¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¸µ¤¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤ä¤ª¤¤¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Îºî²È¤¿¤Á¤¬¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤ª¤¤¡¿£Â£Ì¤ÏÄñ¹³¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃæÅç¼«¿È¤¬·üÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢µý³ÚÅª¤Ê¾¦¶È¼çµÁ¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤ëÄê¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï°Â°×¤Ê²òÅú¤òµö¤µ¤º¡¢»×º÷¤ÎÅÓ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£