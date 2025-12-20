71²¯±ß¤Î¡ÈÎ×»þ¼ýÆþ¡É¡Öµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¡×¡¡2Ï¢ÇÆ¥É·³¡¢¥ª¥Õ¤â»ß¤Þ¤é¤ÌÇú±×¤Ë¶ÄÅ·
MLB¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤¬·èÄê
¡¡Ì´¤¬ËÄ¤é¤à°Û¼¡¸µ¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¤±¼è¤ëÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÆâÌõ¤òÊóÆ»¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤é¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7542Ëü±ß¡Ë¤¬Ê¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤é¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿12¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ÎÁí³Û¤Ï1²¯2820Ëü¥É¥ë¡ÊÌó199²¯4536Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë4600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó71²¯5500Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÁí³Û¤ò»ÙµëÂÐ¾Ý¼Ô¤ÇÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê48Ëü4748¥É¥ë¡ÊÌó7542Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ë¡¢·å°ã¤¤¤ÎÂç¶â¤Ë¶Ã¤¯ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÀ¨¤¤¤´Ë«Èþ¤À¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¤È¤Ïµ¬ÌÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤µ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖNPB¤âÅØÎÏ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬SNS¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤Î¹ç·×¶â³Û¤Ï4647Ëü¥É¥ë¡ÊÌó72²¯3600Ëü±ß¡Ë¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç9247Ëü¥É¥ë¡ÊÌó143²¯9100Ëü±ß¡Ë¤Î¡ÈÎ×»þ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ËÁê±þ¤·¤¤¶â³Û¤Ï¡¢MLB¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë