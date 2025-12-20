¡Ö¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤Î´Ä¡×½ñÉ¾¡¡Ç»Ì©¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë´î¤Ó
¡¡ºÇ½é¤«¤é¡¢°¦¤è¤ê¤âÂÇ»»¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°É×¤È»àÊÌ¤·¡¢²ÉÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÌÏÂ¡Ê¤µ¤ï¡Ë¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½½È¬ºÐÇ¯¾å¤Î½ÓÊå¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¿§Îø¤È¤Ï½é¤á¤«¤éÌµ±ï¡×¤ÎºÆº§¤À¤Ã¤¿¡£ÍÄ¤¤Ì¼¤Ë¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦°ì¿´¤«¤é¡¢ºÌÏÂ¤Ï¡Ö½ÓÊå¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡×¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Í¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤«¤é¤·¤Æ´û¤ËÉÔ²º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºÌÏÂ¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡Ì¼¤µ¤¨¹¬¤»¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡¡¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿´¤Ë»Ä¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ²º¤µ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·Á¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¡£
¡¡½ÓÊå¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤òºÌÏÂ¤ÈÌ¼¤Î±©ºÚ»Ò¡Ê¤Ï¤Ê¤³¡Ë¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÌÏÂ¤ÎË¾¤ß¤À¤Ã¤¿¡¢¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢½ÓÊå¤ÎÈë½ñ·ó±¿Å¾¼ê¤Ç¤¢¤ëÌî¡¹µÜ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶á¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºÌÏÂ¡¢½ÓÊå¡¢¤½¤·¤ÆÌî¡¹µÜ¡¢»°¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ìÇº¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ÊºÌÏÂ¤ÈÌî¡¹µÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ëµ¿¿´°Åµ´¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¯½ÓÊå¡£¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â½ÓÊå¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¿´¤Ë¶õµõ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ºÌÏÂ¡£¼ã¼Ô¤é¤·¤¤°ìÅÓ¤µ¤Ç¡¢ºÌÏÂ¤òÊé¤¦Ìî¡¹µÜ¡£
¡¡ºÌÏÂ¤Î¡¢½ÓÊå¤Î¡¢Ìî¡¹µÜ¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤É¤â¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤É¤¦¤«¤³¤ÎàÎû¹ö¡Ê¤ì¤ó¤´¤¯¡Ëá¤«¤é¡¢»°¿Í¤¬È´¤±½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤È´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤Î±ï¤«¤é¿å¤¬°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡½¡½¡£
¡¡¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤´¤È¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯±Ê±ó¤Ë½ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¡×¤À¡£½ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï½½»ú²Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µß¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹¬Ê¡¤ÊÆü¡¹¤âÈá¤·¤ß¤ÎÆü¡¹¤â¡¢Ï¢¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡¡Êª¸ì¤ËË×Æþ¤¹¤ë´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¤ªÁ¦¤á¡£¤µ¤¡¡¢ÆÉ¤à¤Ù¤·¡¢ÆÉ¤à¤Ù¤·¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤³¤¤¤±¡¦¤Þ¤ê¤³¡¡1952Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£95Ç¯¤Ë¡ØÎø¡Ù¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢2013Ç¯¤Ë¡ØÄÀÌÛ¤Î¤Ò¤È¡Ù¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¡£