¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ç¡ÖÇ½ÎÏ¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡¡ÆÃ²½·¿¤Ë¼ûÍ×¤â¡ÄNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¿·Ä¬Î®
¥Þ¥ê¡¼¥ó¥ºJr.¤Î¾®ÎÓ¹¨Ç·´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÁª¼êÁª¹Í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î°ïºà¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤Ï¡¢26Æü¤«¤é¿ÀµÜµå¾ì¤È²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2010Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢µåÃÄOB¤Î¾®ÎÓ¹¨Ç·´ÆÆÄ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£16¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤ÎºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÝ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Ê¤¤¤È¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á÷µå¤ÎÇ½ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ìîµå¤ÇºÇ¤â´ðËÜÅª¤ÊÎý½¬¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢Ã»¤¤µ÷Î¥¤òÀµ³Î¤Ë¶¯¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë4ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±óÅê¤â´Þ¤á¤Æ¡ÈÅê¤²¤ë´ðÁÃÇ½ÎÏ¡É¤¬¹â¤¤»Ò¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£Åê¤²Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ÷µå¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ï¡¢Åê¤²Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£·Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡ËÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤»Ò¤ÏÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²Êý¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼È¾¿È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Êáµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ö¤À¤±¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤«¡¢È¾Êâ¤Ç¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤ÇÊá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÏÓ¤À¤±¤ÇÊá¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤¤¤¤Á÷µå¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤ÎÌÜ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾®³ØÀ¸¤ò·¿¤Ë¤Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¤²Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¹¥¤¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Åê¤²Êý¤âÂÇ¤ÁÊý¤â¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£°ìÎ®¤ÎÌîµåÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸Æ°¤¤ò³Ð¤¨¤Æ¾åÃ£¤¹¤ë¡£¥â¥Î¥Þ¥Í¤Î¥¹¥¹¥á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ê¤É¤ÇÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤ò¸«¤é¤ì¤ë»þÂå¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤¤Áª¼ê¤Î¥Þ¥Í¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹´ü¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µåÂ®¤äÈôµ÷Î¥¤¬µÞ·ã¤Ë¿¤Ó¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÈÂÇ·âÆÃ²½·¿¡É¤ÎÁª¼ê¤ò½é¤á¤ÆÁª½Ð¡Ö°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×
¡¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎãÇ¯¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç³Í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÂÇ·âÆÃ²½·¿¤ÎÁª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤Ç¤ÏÍè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤«¤é¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÍèÇ¯¤«¤é»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ÊDH¡ËÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â2027Ç¯¤«¤éDHÀ©¤È¤Ê¤ë¡£ÂÇ·â¤Ë½¨¤Ç¤¿Áª¼ê¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£NPB¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤âDHÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¤·¤¿ºö¤Ï¡ÖÎý½¬»î¹ç¤ÇÀ¨¤¯À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¡ÖËÜÎÝ¤«¤é°ìÎÝ¤Þ¤Ç¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ãÂ¤¬Â®¤¤¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Â¤¬Â®¤¤»Ò¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¤¡×¡£À¼¤¬¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¤¤ë¡£±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤ÎÄ¹ÃË¡¦µ±¡¹ÆâÌî¼ê¡Ê6Ç¯¡áÁêÀ¸¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ·°Ïµ¤¤ÏÂç»ö¡£¤º¤Ã¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2010Ç¯¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¡¢¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ3¾¡29¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¾®ÎÓ´ÆÆÄ¡£Á÷µå¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤½¤í¤¨¡¢¡È¿Æ»ÒÆüËÜ°ì¡É°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë