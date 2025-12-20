ÆÇ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ÐÌô¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ä¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æº¬¸»Åª¤Ê¡Ö²¿¤«¤ò¿®¤¸¤ë¡×¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«
ÅìÈª³«¿Í¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÁí·è»»¤È¤·¤Æ½ñ¤¾å¤²¤¿¡Ø¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤È¤Ï²¿¤« ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£¤½¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î23Æü¤ËÂå´±»³ ÄÕ²°¤Ë¤Æ¿À³Ø¼Ô¤Î¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÊª¸ì¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ý¿´Íý³Ø¼Ô¤È¿À³Ø¼Ô¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢Á´»°²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂèÆó²ó¤Ç¤ÏÈ¿ÃÎÀ¼çµÁ¤ä±¢ËÅÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤Êª¸ì¤È°¤¤Êª¸ì¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤¬¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹½À®¡¦Ê¸¡¿¾®¾ÂÍý¡Ë
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥¥ê¥¹¥È¿·Ê¹12·î25Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÂÐÃÌ¤ÎºÆÏ¿¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤¤Êª¸ì¤È°¤¤Êª¸ì
ÅìÈª¡§ ËÍ¤¬ºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ï¡ØÈ¿ÃÎÀ¼çµÁ¡½¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÇ®ÉÂ¡×¤ÎÀµÂÎ¡½¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÀÎ¡¢²Æì¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥Ò¡¼¥é¡¼¤ä¼«¸Ê·¼È¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÈ¿ÃÎÀ¼çµÁÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÃÎÀ¼çµÁ¤Ã¤Æ¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£È¿ÃÎÀ¼çµÁ¤È¤Ï¡¢À¤´Ö¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤é¤¬Ì¾Á°¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³«¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¡¢¡Ö¿Í¤ò³«¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅêÍ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®¼êÀè¤Î²ò¼á¤ÇÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤ËÈà¤é¤¬ËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤ò¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏËÍ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢³ØÌä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¡Ö°Â°×¤ÊÊª¸ì¤Ï±¢ËÅÏÀ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é´í¸±¤À¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸½Âå¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Þ¤À¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹ËÜ¡§¤¢¤¢¡¢ËÍ¤âÅìÈª¤µ¤ó¤Î¿·Ãø¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï½¡¶µ¤äÀê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê²ø¤·¤¤»Å»ö¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤È¤é¤½¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó²ø¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¾¦Çä¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£¤¤¤äÀê¤¤¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£±¢ËÅÏÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¼Â¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÎò»Ë¤Ã¤Æº¾µ½»Õ¤ÎÎò»Ë¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ñÙ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿®¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º¾µ½»Õ¤â½¡¶µ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥³¥ó¥Þ¥ó¡Êº¾µ½»Õ¡Ë¤ÎÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÏÀÎ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬³èÌö¤ÎÉñÂæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢À¯¼£¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÁªµóÁ°¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçÅÁÆ»½¸²ñ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡£ÅÞ°÷¥«¡¼¥É¤È¤«¸ÍÊÌË¬Ìä¤È¤«¤Î¼êË¡¤â¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÅÁÆ»¤«¤éºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊª¸ì¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤ò¿®¤¸¤¿¤È¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µßºÑ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢½¡¶µ¤âÀ¯¼£¤â±¢ËÅÏÀ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¤¹¡£
ÅìÈª¡§¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ±´¶¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÌÌÀÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤¢¤ëÊª¸ì¤ò½ª¤¨¡¢ÊÌ¤ÎÊª¸ì¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Êª¸ì¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¸³è¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤Ì¼¤Ç¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÊª¸ì¤Î¤»¤¤¤ÇÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤½¤ÎÊª¸ì¤Ï¤â¤¦¼êÊü¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¼ö¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£Êª¸ì¤Î²ÁÃÍ¤ÏÇ¼ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥°¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
¿¹ËÜ¡§ÎÉ¤¤Êª¸ì¤È°¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¤«¡£´í¸±¤ÊÊª¸ì¤âÍ³²¤ÊÊª¸ì¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Â¦¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÃË¡¢¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤À¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ï¹¥¤¤Ç¹¥¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÇËÌÇÅª¤ÊÎø°¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ç§ÃÎ¹½Â¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¤è¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤¯¤é¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¸½ÂåÎÑÍý³Ø¤Ç¸À¤¦¡Ö¶ò¹Ô¸¢¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÅìÈª¡§¼Ò²ñÅª¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê°¦¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤âÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â°Æ³°¤½¤¦¤¤¤¦°¦¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¿¹ËÜ¡§Êª¸ì¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Ç¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿ôÃÍ¤äÍýÏÀ¤Ç´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¤³¤ÎÆ»¤ò¿®¤¸¤Æ¿Ê¤à¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤äÊ¿Åù¤Î¤Û¤ó¤È¤¦¤Îº¬µò¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò´«¤á¤Ê¤¤¤È¤
ÅìÈª¡§¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î²ó¿´¤Ç¤â¡¢¸Å¤¤Êª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¿·¤·¤¤Êª¸ì¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÊª¸ì¤Î²¡¤·Çä¤ê¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿¹ËÜ¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅìÈª¡§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÎ©¤Î¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¡Ö²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤È¸À¤¦¤Èº¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÆ³¤¯¡×¤È¸À¤¦¤È»ØÆ³¼Ô¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»Å»ö¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤À¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò´«¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸½¼Â¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö·¯¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ËÜ¡§ËÍ¤Î¼ø¶È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊ©¶µ¤Î¿®¶Ä¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸¤â°ì¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òËÍ¤Î¼ø¶È¤¬Í¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Ï¿Í´Ö¤¬¤â¤Ä²¿¤é¤«¤ÎÍýÇ°¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬²¿¶µ¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
º£ËÍ¤ÏÅìµþ½÷»ÒÂç³Ø¤È¤¤¤¦¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀïÁ°¤Ï³ØÀ¸¤ÎÃæ¤«¤é¶¦»º¼çµÁ¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤¤Þ¤¸¤á¤Ê¼ã¼Ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¥¥ê¥¹¥È¶µ¤«¥Þ¥ë¥¯¥¹¼çµÁ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¼£°Â°Ý»ýË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢°ËÆ£ÀéÂå»Ò¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬¶¦»ºÅÞ°÷¤È¤·¤Æ¸¡µó¤µ¤ì¡¢·ë¶É24ºÐ¤Ç¹ö»à¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤½¤Î±Ç²è¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ê¡Ø¤ï¤¬ÀÄ½Õ¤Ä¤¤ë¤È¤â¡Ù2022Ç¯¡Ë¡¢ËÍ¤â¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦»º¼çµÁ¤ÏÌµ¿ÀÏÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤Î°Â°æ¤Æ¤Ä³ØÄ¹¤Ï¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¹öÃæ¤Î°ËÆ£¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çµÁ¤ä»×ÁÛ¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇËÍ¤ÏÂº¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ëÍýÁÛ¤Ë¼«Ê¬¤òÊû¤²¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¿´Íý³Ø¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Î³ØÌä
ÅìÈª¡§º£Æü¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é½¡¶µ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿Í¤¬¿¿·õ¤Ë²¿¤«¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊËã¸¶¾´¹¸¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¼ï¤ÎÙèÙé¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤¦»þÂå¤Ë°é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¹ËÜ¡§¼ÂºÝ¤Ë¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´í¸±¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
ËÍ¸Ä¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿®¶Ä¤ÏÈ¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÉ¸½à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼þ¤ê¤¬¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í¤³¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¾¤Ë¤â¤·¤³¤Î¼Ò²ñ¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¥¥ê¥¹¥È¶µ¶µÅÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìÈª¡§¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¥»¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Á¡×¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½¡¶µ¡£°ìÊý¡¢¡Ö¥»¥¯¥È¡×¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤Ç·è°Õ¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿¹ËÜ¡§¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤Ï½¡¶µ¼Ò²ñ³Ø¤ÎÍÑ¸ì¤Ç¡¢½¡¶µ¤Ë¸Â¤é¤º²ñ¼Ò¤Ç¤â³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤Îºî¤ë¼Ò²ñ½¸ÃÄ¤Ë¤Ï¤è¤¯Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ç¿Í¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë½¸ÃÄ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥»¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥»¥¯¥È¤ÏÉ¬¤º¥Á¥ã¡¼¥Á¤ËÈãÈ½Åª¤Ç¡¢Àè±Ô²½¤·¤Æ¤¤¤Æ½ã²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«È¯Åª¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¤Ð¤ì¤¿½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
ÅìÈª¡§¿´Íý³Ø¤â¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Î³ØÌä¤Ç¤¹¡£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Ë¿Í´Ö¤Î´ðÈ×¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¿®Íê´¶¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥È¥é¥¹¥È¡Ë¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò´Ö¤äÍÜ°é¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢È¯Ã£¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤à¤È¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·«¤êÊÖ¤·Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÅ¾°Ü¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î³µÇ°²½¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¿Í¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤âÅê±Æ¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ÀÎ¤ï¤¿¤·¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤ò½Å¤Í¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉÔ¿®¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿®Íê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Î»Å»ö¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢°Â¿´´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤ÎÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤¬¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐÃÌºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè3²ó¤Ï12·î20Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¿Í¤Î¿´¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä²¿¤«¤òÄü¤á¡¢¼êÊü¤·¡¢²¿¤«¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î