ºÂ°Ø»Ò¤Ë¡Ä¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤¬¤Ä¤Å¤ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡£¿¶¤êÊÖ¤ë1Ç¯Á°¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ
¡È¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤Þ¤¬2025Ç¯11·î¡¢84ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È¡×¤Ï1Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FRaUweb¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÉã¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡É
¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤µ¤óÏ¢ºÜ¡Ö¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È¡×¤Îµ»ö¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤«¤é¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤È¤·¤Æ¾åµ¤ÎÊ¸¾Ï¤ò·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤Î¤³¤È¡£Ëè·î20Æü¤ËÏ¢ºÜ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÇºÜÄ¾Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î19Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¤Æ¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ôÆüÁ°¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æº£¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Ð¤È»ä¤¬¤É¤¦¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Àä»¿¡¢ÌÂ»ÒÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡¢¥À¥¦¥ó¾É¤Î»Ð¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ÎÉã¤È2020Ç¯¤«¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤¬1Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤ëÏ¢ºÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È¡Ù¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È2Ç¯ÌÜ¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤Ïº£¤âÂ³¤¯¡£Á°²ó¤Ï¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ÎÉ®¤Ç¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤Ä¤Å¤ë¤½¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤È¡¢1Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£
2024Ç¯11·î¤Î¡Ä
2024Ç¯11·î¤Î¡¢¤È¤¢¤ëÄ«¡£
ÄíÀè¤Ç¡¢Êì¤¬¸ý¤ò¥Ý¥«¥ó¤È³«¤±¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚ¤«¤éÀ¸¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¤È»×¤¦¤Û¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¡£ÌÚ¤Ê¤Î¡©¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Á´ÂÎ¤ËÃã¿§¤À¡£
»ä¤Ïµï´Ö¤ÎÂçÁë¤ò³«¤±¡¢Îäµ¤¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤àÏ·ÌÚ¡¢¤¤¤äÏ·ÇÌ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡×
Êì¤Ï¡¢²¿¤À¡¢¤¢¤ó¤¿¤«¤¤¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ê´é¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¡¢¤Þ¤¿¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»ëÀþ¤ò¶õ¤ØÌá¤¹¡£¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Ç¸«¤ë¡¢¤¢¤Ð¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê±À¤À¤Í¡×
¤Ï¤¤¡© »ä¤â¸«¾å¤²¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶õ°ìÌÌ¤Ë¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯Æ©¤±¤¿µð¿Í¤Î¹ü³Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤ÈÊì¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤ë¡£ÍçÂ¤Ë¼¼Æâ¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡£¤Þ¤¿¤«¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Á¡¢³°ÍÑ¤Î¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¤Ð¡£¤É¤¦¤»¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¤ËÆþ¤ëµ¤¤Ç¤·¤ç¡£ÁÝ½ü¤¹¤ë¿È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡£¤½¤ì¤Ë´¨¤¤¤è¡£É÷¼Ù¤Ò¤¯¤è¡£²¿¤·¤ËÄí¤Ë½Ð¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¡£
²¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢1Ç¯Á°¤Î²ñÏÃ¤À¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î11·î¡½¡½¤Ä¤¤Àè·î¡¢Êì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎºÂ°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸ý¤ò¤Ý¤Ã¤«¤ê³«¤±¤Æ¡£¤ª¤½¤é¤¯¶ì¤·¤Þ¤º¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Ã¥¯¥ê¤È¡£ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡£Ï·¿ê¤À¤½¤¦¤À¡£84ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
³°¹ñ¤ÎÊèÀÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊºÂ°Ø»Ò¤¬
¥ª¥ó¥Ü¥í¤Ç¡¢¥·¥ß¤À¤é¤±¤Î¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÄã¤¤¡¢³°¹ñ¤ÎÊèÀÐ¤ß¤¿¤¤¤ÊºÂ°Ø»Ò¡£ËÜÅö¤ÎÊèÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»à¤ËÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¡£
»Ð¤Ë¸«¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¬¤ê¤À¤·¡¢¢ã»à¢ä¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÌµÍý¤ËÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥±¥¢¤ò½ª¤¨¡¢µï´Ö¤Ç°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»Ð¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇòÈ±Æ¬¤Î²£¤ËºÂ¤ê¡¢¥¸¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥Þ¥Þ¡¢¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤½¤ì¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»Ð¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¼ê¾·¤¤ò¤·¡¢¶á¤Å¤¤¤¿»ä¤ò½À¤é¤«¤¯°ú¤´ó¤»¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÇØÃæ¤ò¥È¥ó¡¢¥È¥ó¡¢¤È¾®¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¡¢¤Þ¤Àµã¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤Î¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀèÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é»Ð¤Ï¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤º¤Ã¤È¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤¢¡£
Êì¤è¡£
Êì¤è¡£»Ð¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£°ã¤¦¡©´Å¤¤¡©
¡Ö¤¯¤â¤¬¤¤¡Á¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡¡¤Æ¤ó¤´¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¡¡¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
º£¤Ï·òµ¤¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¾ð½ï¤¬¿´ÇÛ¤À¡£
»Ð¤Î¸À¤¦¡¢Å·¹ñ¤ËÃå¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤Ð¤é¤ÎÀè¤Ë¥Á¥ç¥³¥ó¤È¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÇØ¹ü¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¦¤Ã¤«¤êÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
µîÇ¯¤Îº£º¢¤Î¡¢¤³¤ó¤Êµ²±¤âÁÉ¤ë¡£
ÌëÃæ¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ¡£¶á¤´¤í¤Ï¡¢Éã¤¬¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æµ¢Âð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Êì¤Ï2³¬¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤¿¡¢·ã¤·¤¯¸À¤¤Áè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä¨¤ê¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤ë¡£³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤é»Ð¤¬ÍÍ»Ò¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¤Í¡£¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Á¡×
¤ª¤ä¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿»È¤¦¤Í¡£¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¢ã³Î¤«¤Ë¢ä¤¬¡¢¤È¤¤É¤¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤ì¤«¤é»Ð¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤Ç²¼¤ê¡¢¤ªÆÀ°Õ¤Î¢ã·Ö¤Î¸÷¢ä¤ò¤µ¤µ¤ä¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£»ä¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÄ°¤¡¢¤É¤Á¤é¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
²¿¸Î¡¢²Î¤¦¤Î¤«¡£¤¤Ã¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉ×ÉØ·ö²Þ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢°ìÅÙ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅÜ¤ê¤Þ¤«¤»¤Î¥Î¥Ã¥¯¤¬
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤¬¤Î¤Ã¤½¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³¬ÃÊ¤òÆ§¤ßÌÄ¤é¤¹¤Û¤É¤Î¶ÚÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤ÉÅÜ¤ê¤Þ¤«¤»¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¥É¥ó¡¢¥É¥ó¥É¥ó¥É¥ó¡ª¡ª¡Ä¡Ä²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯ÌÂÏÇ¤À¡£
¾¡¼ê¤ËÉô²°¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦Â©´¬¤¯¡£
¡Ö¥Ñ¥¯¥½¤¬°û¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶â¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤µ¡ª ÌÀÆü¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡ª »à¤Ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡ª °¤¤¤±¤É¡¢5Ëü¤ª¤í¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
·Ú¤¯5Ëü¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¡£¤³¤Îº¢¡¢Êì¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤µ¤é¤ËÆß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤æ¤¨¤Î²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¤¡×¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ø¡© ¥Þ¥Þ¤ÎÇ¯¶â¤â¡© ¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¡© ¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¤ª¶âÂß¤·¤Æ¤è¡£¥Ñ¥¯¥½¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡ª¡Ä¡Ä°ã¤¦¤Í¡£¸«¤»¤Æ¡£¥Þ¥Þ¤È¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÄÌÄ¢¤È¥«¡¼¥É¡ª ¤¢¤ó¤¿¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÊÖ¤·¤Æ¤è¡£Áá¤¯¡ª¡×
»ä¤Î¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¸À¤¦Êì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤È¡¢Éã¤¬¡¢Áþ¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥¬¥·¥ã¥ó¡ª
¥¬¥·¥ã¥ó¡ª ¥Ö¥¥¥ª¥ó¡£¥Ñ¥ó¡ª ¥Ñ¥ê¥ó¡ª ³¬²¼¤Ç¡¢°Ø»Ò¤òÅÝ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾²¤Ç°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»®¤ò³ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æß¤¤¿¶Æ°¤È¡¢¤ä¤±¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ÇÇÉ¼ê¤Ê²»¤¬¶Á¤¯¡£¤Ò¤È¤ê¥Ü¥¤¥¹¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¡£¥¯¥½¥¸¥¸¥¤¡£¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£
»ä¤ÏÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ë¡© ÅÏ¤¹¤Î¡© ¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡ª º£¤Þ¤Ç»¶¡¹¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¾ã³²¼ÔÇ¯¶â¤â¡¢ºî¶È½ê¤Î¹©ÄÂ¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÄ¨¤ê¤Ê¤¤¤Î¡© ÌÀÆü¤«¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¡ª Á´Éô¡¢°û¤ßÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¡ª ¼«¶È¼«ÆÀ¤Ç¤·¤ç¡ª ¤³¤ì¡¢²¿²ó¸À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤Î¡© ¥Ñ¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤¬³Ø½¬¤·¤Æ¤è¡ª¡×
¡Ö³Ø½¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª ¥Þ¥Þ¤Ë¤½¤ó¤ÊÆ¬¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª ²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª ¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¥¯¥½¤¬°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡ª ¤½¤·¤¿¤é¤º¤Ã¤È¡¢°ìÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢»ÍÏ»»þÃæË½¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª ¥Þ¥Þ¡¢Í«Ýµ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¤½¤ó¤ÊËèÆü¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¥Þ¥Þ¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤â¡¢°ìÁ¬¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª Á´Éô¡¢¥Ñ¥¯¥½¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡ª ¶â¤µ¤¨½Ð¤»¤Ð¡¢¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤ó¤À¡ª °Â¤¤¤â¤ó¤À¤í¤¦¡£¤µ¤¢¡¢¤È¤Ã¤È¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¡ª ÊÖ¤»¡ª ÊÖ¤»¡ª¡ª ÊÖ¤»¡ª¡ª¡ª¡×
Â¤òÆ§¤ßÌÄ¤é¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥É¥¢¤ò¥É¥ó¡¢¥É¥ó¥É¥ó¤ÈÃ¡¤Â³¤±¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð»ä¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤òÏ·ÇÌ¤Ï³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¢ã¤Þ¤È¤â¢ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Êì¤È»Ð¤ÎÄÌÄ¢¤È¥«¡¼¥É¤ò¾²¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ÇòÈ±Æ¬¤¬¹ø¤ò¶Ê¤²¡¢»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÄÌÄ¢Îà¤ò½¦¤¤½¸¤á¡¢Éô²°¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£
Èá¤·¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯ÇØÃæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»à¤Í¡½¡½¡½¡½¡½¡½¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤Ã¤½¤êÎÙ¤ÎÉô²°¤ÇÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ð¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÅº¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Á¡×
´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡£»ä¤Î¼«¸Ê·ù°¤È¡¢¾ð½ï¤¬¹Ó¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡£¡Ä¡Ä»ä¤¬°¤¤¡£
¡þ¡Ø¥Ý¥ó¥³¥Ä°ì²È¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±µï¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÇ¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¥Ø¥É¥í¤È¥É¥í¥Ü¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¡£Ç§ÃÎ¾É¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òËº¤ì¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥É¥í¥Ü¡¼¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Á¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌþ¤·¤À¡£
¤Ç¤Ï¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ²±¤È¶¦¤Ë¤Ë¤·¤ª¤«¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¸åÊÔ¡Ö84ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡£¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡Ö¼Ì¿¿¤ò¤Ê¤¼»£¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÅú¤¨¡×¤Ë¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û84ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¡£¤Ë¤·¤ª¤«¤¹¤ß¤³¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡Ö¼Ì¿¿¤ò¤Ê¤¼»£¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÅú¤¨
