º´¡¹ÌÚ´õ¤¬ÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¤Ç²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ï¡© ¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î¿·Ç¯²ñ¤âÂç¸ø³«¡ª

Æø¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤®¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇ¯¤ÎÀ¥¡£Æü¡¹Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²á¤´¤¹º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÉ¬¤º½©ÅÄ¤Ëµ¢¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö½©ÅÄ¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£¤ªËß¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤Æü¿ô¤Ç¤âµ¢¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¡¢°¦¤¹¤ë±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»Ò¤È¤Î¸òÎ®¡¢ÍÌ¾¿Í¤¾¤í¤¤¤Î¡È½©ÅÄ¸©¿Í²ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê»Ç¤Ã¤¿¡£
½©ÅÄ¤ÎÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¡¼¥×
¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©¤È»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÊì¤Î¼êÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£
¡Ö½©ÅÄÌ¾Êª¤Î¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÀ½¤Î¸ÞÌÜ¤´¤Ï¤ó¤äµû¤ÎÁÇÍÈ¤²¤Ë´Å¿Ý¤¢¤ó¤ò¤«¤±¤¿ÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Êì¤Î¼êÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤Æ¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ¤Ç¤ÏÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤Ë¤â¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤ÎÈæÆâÃÏ·Ü¥¹¡¼¥×¤ò»È¤¦¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢º¬¤Ã¤³¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë½©ÅÄ¤Î¤»¤ê¤â¡¢Ç¯±Û¤·¶¾Çþ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿ÆÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤â²¿¤«¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Êì¤«¤é¤Ï¡ØÇ¯±Û¤·¶¾Çþ¤ÎÌÍ¤Ï¡¢¤ª¤½¤Ð¤È½Õ±«¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÂÐºö¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤ò¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï²¿¸®¤«Ãµ¤µ¤Ê¤¤¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤¬¡¢½©ÅÄ¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ë¤Ï¤½¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó
¤Þ¤¿½©ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÌ¾¤ÊÅÁÅý¹Ô»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡×¡£Âç³¢Æü¤ÎÈÕ¤Ë¡¢¡Ö°¤¤»Ò¤Ï¤¤¤Í¤¬¡¼¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢²È¡¹¤ò²ó¤ëÉ÷½¬¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£
¡Ö½©ÅÄ¤ÎÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëÃË¼¯»Ô¤Ê¤é¡¢¤Ê¤Þ¤Ï¤²¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Ï½©ÅÄ»Ô¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦É÷½¬¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âº£¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Âç¹¥¤¤Ê±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»Ò¤È¶á¶·Êó¹ð¤â
Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â²È¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î·»Äï¤Î²ÈÂ²¤â½¸¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»Ò¤¿¤Á¤âÂç½¸¹ç¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ²È¤Ï¤ï¤ê¤È¤ª¼ò¤¬°û¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ10¿ô¿Í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·¡£»ä¤Î¿ÆÍ§²ÈÂ²¤â¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½Æø¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·»Äï²ÈÂ²¤Î¶á¶·Êó¹ð¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¡È½ÇÊì¤µ¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£
¡Ö±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»Ò¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²ñ¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¸ÄÊÌ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿·õ¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤ªÇ¯¶Ì¤Ï·»Äï´Ö¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶â³Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ£À®¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¡£¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¸ä³Ú·Ï¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¡¢Éô³è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¡É¤È¤·¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢±ù¤Ã»Ò¤äÌÅ¤Ã»Ò¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼Â²È¤ÎÊì¤È¤Ï¼ýÇ¼¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹¤È¡¢Êì¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼ýÇ¼¥Æ¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ÖÊì¤È¤Ï¡ØÉô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶õ´Ö¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿´¤Þ¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊì¤Ë¡Ø¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤Ç»Ò¤É¤â¤¬»¶¤é¤«¤·¤¿¤â¤Î¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤¬¼«Âð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¤ä¼ýÇ¼¤Î¹©É×¤ò¡¢Êì¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Ê¡Á¡ª¡Ù¤È¡£¼ýÇ¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÀ³Ê¤¬¤È¤Æ¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤âYouTube¤Ç¼ýÇ¼½Ñ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¼ýÇ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²æ¤¬²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢Êì¤«¤é¡Ø¤³¤Î¼ýÇ¼¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ²È¤Ë¤Ï°ìÉ¤¡¢»ô¤¤Ç¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â²È¤Ë¤Ï»ä¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÊë¤é¤·¤Ë¤º¤Ã¤ÈÇ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤¬ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ò´Þ¤á·»Äï¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Â²È¤«¤éÁãÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ¤¬Å·¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Êì¤¬¡¢Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Þ¤¿Ç¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤¬Ê¡¤Á¤ã¤ó¡£º´¡¹ÌÚ²È¤Ë¡ÈÊ¡¡É¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¤Ê¤ó¤È14ºÐ¡£¸µ¡¹Á°µÓ¤¬¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤»Ò¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢¾Ê¤¹¤ë¤Èº£¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»¤¤ê´ó¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ç¯»Ï¤ÏÃç¤Î¤è¤¤½©ÅÄ²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
²Î¼ê¤Î¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ¸©¿Í²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢¿·Ç¯²ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡£
¡Ö6¡Á7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¡È½©ÅÄ²ñ¡É¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤Ç¹â¶¶Í¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æüº¢Ãç¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅÄ¸ýÁª¼ê¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤Ç¿·Ç¯²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Ç¯ËöµÙ¤ß¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ï¡¢ÅÄ¸ýÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ø½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ±þ±ç¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¡¢¤ª»Å»ö¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Øò¿¶ð¡Ù¤Ç¤´Ë«Èþ¤Î°ì»®
¿·Ç¯ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¡¢½©ÅÄ»Ô¤è¤êÆî¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÍ³ÍøËÜÁñ»Ô¤ÎÊý¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ°ìÇñ¡£¡Øò¿¶ð¡Ù¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ªò¿¤ò´®Ç½¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌòÊÁÅª¤Ë¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±ÆÌÀ¤±¤Î¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌ£¤ï¤¦¤ªò¿¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
°Â¤é¤®¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ì¤ë
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â²È¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¡Ö°Â¤é¤®¤Î¾ì½ê¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢1Ç¯¤ËÉ¬¤º²¿ÅÙ¤«µ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð½©ÅÄÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤âÃÏ¸µ¡¦½©ÅÄ¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½©ÅÄ¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖÂç¤²¤µ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½©ÅÄ¤Ï¡È»ä¤Î¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¡É¡£½©ÅÄ¤Î·Ã¤ß¤ò¿©¤Ù¡¢½©ÅÄ¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤¸¤å¤ó¤µ¤¤¤ä¤»¤ê¤Ê¤ÉÂç¹¥¤¤Ê½©ÅÄ¤Î¿©ºà¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢Ä´Íý¤·¤¿¤â¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æº£¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏÊÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é½©ÅÄ¤Ëµ¢¤ë¤È¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â½©ÅÄ¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤Û¤Ã¤ÈÂ©¤¬È´¤±¤ë¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¼¡²ó¤Ï1·î20Æü¹¹¿·Í½Äê¡£¤ª¤¦¤Á°û¤ß¤«¤é¤à¤¯¤ß¥±¥¢¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëQ&A¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¡£
