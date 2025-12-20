¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¡©¡È¤º¤êÍî¤Á¤½¤¦¡É¤ÊÂçÃÀ°áÁõ¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¾×·â¡×¡ÚPHOTO¡Û
KISS OF LIFE¤Î¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ê¥Ã¥Æ¥£¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¡È´ÓÏ½¥Ü¥Ç¥£¡É
¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÏºÇ¶á¡¢KISS OF LIFE¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¡Á¡Á¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¸ª¡¢ÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤º¤êÍî¤Á¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¶»¸µ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤µ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡Ö¤ä¤Ð¡Ä¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¾×·â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤¬½êÂ°¤¹¤ëKISS OF LIFE¤Ï¡¢12·î16Æü¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡ÖKISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ê¥Ã¥Æ¥£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤Ï¥¢¥ó¥Ê¥Á¥ã¥ä¡¦¥¹¥×¥Æ¥£¥Ý¥ó¡£TWICE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØSIXTEEN¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£TWICE¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð±é¤ä¥½¥í³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢2023Ç¯7·î¤Ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KISS OF LIFE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎBoA¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£