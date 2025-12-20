Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤¬¡ÖÃÔ´Á¡×¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÂáÊá¡Ä¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤Çµ¯¤¤¿¡×½èÊ¬¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤È¤Ï¡ÚÏ«Ì³ÌäÂê¡Û
Ï«Ì³ÁêÃÌ¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ò¼çÎÏ¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÏ«»Î¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï´ë¶ÈÃá½ø¤ä¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢½¾¶È°÷¤Î¡È»äÀ¸³è¡É¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬µÙÆü¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÏÈÝÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Àµ¯ÁÊ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤Ù¤¤«¡£¤½¤·¤Æ»äÀ¸³è¾å¤ÎÈó¹Ô¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÄ¨²ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡£¼ÂÌ³¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ½Îã¤äÀ©ÅÙ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤¬ÃÔ´ÁÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿
¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Á¤ÎA¤¬ÃÔ´Á¤ÇÊá¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ·Ù»¡¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
»ä¤Î¤â¤È¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëFÀî¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³«Å¹¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Å¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¼Ô¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¡£¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤â¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼ÒÏ«»Î¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤ÎÊý¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤ÆÁêÃÌ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡£Ã¯¤Ë²¿¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡Ä¡Ä¡×
FÀî¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÈ½ÃÇ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÆü¡¢·îÍËÆü¤ÎÃë²á¤®¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬ÌµÃÇ¤ÇÃÙ¹ï¤·¤¿¤¿¤á¡¢·ÈÂÓ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Â²È¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¿Æ¤«¤éÁ°ÆüÆüÍËÆü¤ÎÌë¤ËA¤µ¤ó¤¬ÃÔ´ÁÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬·Ù»¡¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤âÆ°Å¾¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÍ¤Ó¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖA¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£A¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤É¤¦¤â¤½¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂáÊá¸å°ìÅÙÊÛ¸î»Î¤¬Íè¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊÖ»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤âÊì¿Æ¤¬¼«Èñ¤Ç¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖA¤µ¤ó¤ÏÃÔ´Á¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢½Ð¶Ð¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î¤È¤³¤í¼ÒÆâ¤Ç¤Ï»ä¤È¡¢ºÊ¤·¤«¤³¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÀ¸¡¢A¤Ï¤³¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤Á¤ÏA¤ò²ò¸Û¤¹¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò°·¤¦ÊÝ¸±¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ5Ç¯¤Û¤É¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¼ÒÆâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍúÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢FÀî¤µ¤ó¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÝ¸±¤Î²òÌóÎ¨¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤È¤·¤ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¹½À®¤ÏÆÈ¿È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÀÜµÒ¤Ç¡¢Æ±Î½¤ä¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¤¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«A¤¬¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼òÊÊ¤¬°¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡ÄÅ¥¿ì¤·¤Æ¡¢°û¤ß²°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ä«¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤¤Ä®¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÃ¯¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡×
FÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»äÀ¸³è¾å¤ÎÈó¹Ô¡×¤ÏÄ¨²üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¤Þ¤ºÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍºá¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ûË¡¾å¤â¡ÖÌµºá¿äÄê¡×¤Î¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÃÔ´Á¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿¡×¡á¡ÖÄ¨²ü²ò¸Û¡×¤ÈÃ»ÍíÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÆµ¿¤¬ÍÆµ¿¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡ÖÉÔ¾Í»öÈ¯À¸»þ¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½¢¶Èµ¬Â§¤ä¼ÒÆâµ¬Äø¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊó¹ð¡¦Ä´ºº¡¦ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö»äÀ¸³è¾å¤ÎÈó¹Ô¡×¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÄ¨²üÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
È½Îã¾å¡¢»äÀ¸³è¾å¤Î¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤·¤¿¡×¡Ö¿¦¾ìÃá½ø¤òÍð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¹ñÏ«¹ÅçÃÏËÜ»ö·ï¡¡ºÇÈ½¾¼49¡¦2¡¦28¡Ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢JRÅìÆüËÜ»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏ·è¾¼63¡¦12¡¦9¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¼Ãå¤ÎÀàÅðÌÜÅª¤Ç½»µï¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿½¾¶È°÷¤¬Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹Ô°Ù¤ÎÇËÎ÷ÃÑÀ¡¦°¼ÁÀ¤¬¹â¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¬Í¸ú¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏÈ½Ê¿19¡¦8¡¦27¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤Î°û¼ò±¿Å¾¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿Ä¨²ü²ò¸Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤¿¦¼ï¤È¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¡×¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÈ½Îã¤«¤éÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¹ÍÎ¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Èó¹Ô¤ÎÀ¼Á¡¦°¼ÁÀ¡§È¿¼Ò²ñÀ¤äÇËÎ÷ÃÑÀ¤¬¹â¤¤¤«
¿¦¼ï¡¦ÃÏ°Ì¤È¤Î´ØÏ¢¡§¸ÜµÒÂÐ±þ¶ÈÌ³¤ä»ØÆ³ÅªÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤«
²ñ¼Ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¡§ÊóÆ»¤ÎÍÌµ¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤ÎÏª½Ð¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¤ÎÍÌµ
Á°Îò¤ä½èÊ¬Îò¡§²áµî¤ÎÄ¨²ü¡¢ºÆÈÈ¤«ÈÝ¤«
¼ÒÆâÃá½ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¡§¿¦¾ì¤Îº®Íð¤äÂ¾½¾¶È°÷¤ÎÆ°ÍÉ¤¬À¸¤¸¤¿¤«
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»äÀ¸³è¾å¤ÎÈó¹Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¦Ì³ÆâÍÆ¤ä²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤È¾È¤é¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÃá½ø¤ä¿®ÍÑ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ê°±Æ¶Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤Ï²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±ÍÍ¤ËÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Î±Ø°÷¤¬¶ÐÌ³³°¤ËÃÔ´Á¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤¿Îã¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÔ´ÁËÐÌÇ¤ò·Ç¤²¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¹Ô°Ù¤Ï´ë¶ÈÃá½ø°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤¬Í¸ú¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÅìµþ¹âÈ½Ê¿15¡¦12¡¦11¤Ê¤É¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ÐÌ³³°¤ÎÃÔ´Á¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊóÆ»¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Ô°Ù¤â·ÚÈù¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤ËÄ¾ÀÜ¤Î°±Æ¶Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨²ü²ò¸Û¤¬Ìµ¸ú¤È¤µ¤ì¤¿È½Îã¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÃÏÈ½Ê¿27¡¦12¡¦25¤Ê¤É¡Ë¡£
¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
