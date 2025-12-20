¡Ö애¡Ê¥¨¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤Ò¤ÈÊ¸»ú¤Ç¤â°Ê³°¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿...¡ª¡©¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö애¡Ê¥¨¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö애¡Ê¥¨¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿...¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö애¡Ê¥¨¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¶ìÏ«¡¢¿´ÇÛ¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö애¡Ê¥¨¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¶ìÏ«¡¢¿´ÇÛ¡×¤òÉ½¤¹´Ú¹ñ¸ì¡£
µ¤¶ìÏ«¤ä¼ê´Ö¤Ê¤É¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö애¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¨¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤òÉ½¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô