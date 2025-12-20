¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤â...¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öa¡×¡Öv¡×¡Öex¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Öaudio visual expert¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
avex¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤â¤È¡¢²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Î¤³¤È¡£
´ë¶ÈÌ¾¤Ç¤¢¤ëavex¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤È±ÇÁü¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô