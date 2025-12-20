¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤É¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤«¤â...¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Öavex¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Öa¡×¡Öv¡×¡Öex¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Öaudio visual expert¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

avex¤È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À­¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤â¤È¡¢²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Î¤³¤È¡£

´ë¶ÈÌ¾¤Ç¤¢¤ëavex¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤È±ÇÁü¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô