¡Ú90ÂåÂÐÃÌ¡Û89ºÐ¤Ç¤¬¤óÈ¯³Ð¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ä90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¶­ÃÏ¤È¤Ï¡©¡ÚÈõ¸ý·Ã»Ò¡ßÎëÌÚ½¨»Ò¡Û

É¾ÏÀ²È¡¦Åìµþ²ÈÀ¯Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÈõ¸ý·Ã»Ò»á¤È¡¢À»¿´²ñ¥·¥¹¥¿¡¼¡¦Ê¸³ØÇî»Î¤ÎÎëÌÚ½¨»Ò»á¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë1932Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤À¡£º£¤Ê¤ª¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬¡¢Ï·¤¤¡¢ÉÂ¡¢¤½¤·¤Æ90Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¶ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë
Èõ¸ý¡¡»ä¤ÏÌ¿¤¬Í¸Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤©¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð±ó¤«¤é¤º¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þ¡¹¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÃ»¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¹¬¤»¤Ê¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Èõ¸ý¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ì¤Îý¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë´µ¤Ã¤¿·ë³Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿Õ±ê¡¢»ÒµÜ¶Ú¼ð¡¢ÊÑ·ÁÀ´ØÀá¾É¡¢50Âå¤ÇÆý¤¬¤ó¡¢77ºÐ¤Ç¶»Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áî´¶À÷¾É¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤È´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ý¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤Ä¤ª·Þ¤¨¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬89ºÐ¤Î»þ¤ËÆóÅÙÌÜ¤ÎÆý¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡Ì¤Îý¤¿¤é¤·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£À¸Ì¿ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡©
Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È
Èõ¸ý¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ç¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ëã¿ì¤Ë´®¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é¼ê½Ñ¤Î»þ¤Ë¸ý¤Ë¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥°¥é¤·¤¿»õ¤¬¼ê½ÑÃæ¤ËÈ´¤±¤ÆµÍ¤Þ¤ë¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢È´¤±¤½¤¦¤Ê»õ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤Î¤«¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢°Æ¤º¤ë¤è¤ê»º¤à¤¬°×¤·¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏËã¿ì¤Ë´®¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»õ¤âÈ´¤«¤º¡¢Ìµ»ö¤Ë¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡90¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¬¥óºÙË¦¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë¼å¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
Èõ¸ý¡¡¿Ê¹Ô¤Ï¥Î¥í¥Î¥í¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¬¥ó¤Ï¥¬¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÄê´ü¸¡¿Ç¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¡£Ã£´Ñ¤·¡¢¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼êÊü¤»¤Ð¿´¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ÊÌÈ±Ö¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÆ°¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¶ÃÏ
Èõ¸ý¡¡»ä¤Ï¤¹¤°¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¿´¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬´Ý¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤À¤«»É·ã¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Èõ¸ý¡ÖÈõ¸ý¤µ¤ó¤â´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÈùÌ¯¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÊÌ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ö¤¤¤¤¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤È²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÎëÌÚ¡¡Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¡û¡û¤Ã¤Ý¤¯¿¶¤ëÉñ¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Èõ¸ý¡¡µ¶¤ê¤Ê¤¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£92ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¶ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡¢»ä¤â¤Ç¤¹¡£Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Èõ¸ý¡¡Ï·¤¤Êý¤ËÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²¿¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÀÕÇ¤½ÅÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
