¡¡¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¤ªÁû¤¬¤»½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤«¤é"¹ñ³°ÄÉÊü"¤µ¤ì¤¿¡£Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²á·ã¤Ê±ÇÁü¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÛÈ½½ê¤ÇÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Ü¥Ë¡¼¡£Â¾¡¢¼ÖÆâ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ëÈòÇ¥¶ñ¤ä¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇÉÔ¼«Á³¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤â
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ï¥É¤¤¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¤è¤êÏª¹ü¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¤ÇÍÎÁ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¿¥À¤Ç¹Ô°Ù¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°²è¤ò»£¤é¤»¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ²¿É´¿Í¤â¤Î¼ã¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇË¡ÄêÇ¯Îð¤ò¥®¥ê¥®¥êËþ¤¿¤¹"18ºÐ"¤Î¼ã¼Ô¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó1Ç¯Á°¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é"ÄÉÊü"¤µ¤ì¤¿¡£³¤³°»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²òÀâ¡£
¡Ö¥Ü¥Ë¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Î¼ã¼Ô¤È¤Î"¸òÎ®"¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òË¬Ìä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤òÃæ¿´¤ËÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢Èà½÷¤Î´Ñ¸÷¥Ó¥¶¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥êÅç¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ð¥ê¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ù¤¬12·î5Æü¡¢ÀÅª¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤¬ÅçÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁÜº÷¤·¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤ò´Þ¤á¤¿18¿Í¤ò¹´Â«
¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î½Ð¿È¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£19ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤â¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¿ôÂæ¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢½á³ê¥¸¥§¥ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈòÇ¥¶ñ¤Ê¤É¤â²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥Ë¡¼¤é¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç"¥²¡¼¥à"¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï¡¢"¾¡¼Ô¤Ï¥Ü¥Ë¡¼¤È¿²¤ë"¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ãË¡¤Ê»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦³Î¤¿¤ë¾Úµò¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ç¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ê¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à±ÇÁü¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¾¼Ô¤È¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈÈºá¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤¿±ÇÁü¤À¤È¤Î¾ÚÌÀ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¥Ý¥ë¥ÎÀ©ºî¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢15Ç¯´Ö¤ÎÄ¨Ìò·º¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë¶É¡¢¥Ü¥Ë¡¼¤Ï·ÚÈù¤Ê¸òÄÌ°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë¡¢È³¶â9¥Ý¥ó¥É¡ÊÆüËÜ±ß¤ÇÌó1800±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤¬10Ç¯´Ö¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼¡¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡£ÃÏµå¾å¤Ë"¥Ü¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¤ªÃÇ¤ê"¤Î¹ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£