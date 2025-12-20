¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥åÀîÂ¼²ñÄ¹¤¬¹â¶¶¹îÅµ¤ËÀâ¤¤¤¿¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î¿´¹½¤¨¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡Ë¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Î'90Ç¯Âå½éÆ¬¡£ÃÎ¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¡¢Ê¸²½¿Í¤ä·ÝÇ½¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏ»ËÜÌÚ¤ÎÏ·ÊÞ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Å¹¤Î±ü¤Ë¶¯ÌÌ¤ÎÃË¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÀîÂ¼Î¶É×¤µ¤ó¡Ê7·î30ÆüË×¡Ë¤À¡£
¸µ¥Ö¥ë¡¼¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢'93Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¤¿¸å¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤äÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡¢ºä¸ý·ûÆó¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤Ê¤êËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤è¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤ÎÆ¬¤Ç¡¢¿Í¤ò¸«È´¤¯¤è¤¦¤Ê´ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥ª¡¼¥é¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»Å»ö¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡¢¤è¤¯Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿´¶¯¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¡¢Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢±éµ»ÌÌ¤ÇÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»þ´ü¡¢½ï·Á·ý¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØæÆ¤ÖÃË¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤È³Î¿®¤·¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÊüÁ÷¸å¤¹¤«¤µ¤ºÀîÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡Ø¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ï¥Þ¥Ã¤¿±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÁ°¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÊ¡×¤Ï¿Æ¤«¤éÌã¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£Âç»ö¤Ë¤·¤í¤è¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾ï¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤Ë¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤è¡£°ì½Ö¤·¤«¿¨¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¤ªÁ°¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïº£¤Ç¤â¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÍýÁÛÅª¤ÊÃË¤ÎÀ¸¤Êý
¤½¤·¤Æ¡¢»Å»öÌÌ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÀîÂ¼²ñÄ¹¤Ï¡¢²¿¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤â¾ï¤Ë¡Øµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤Í¤§¤À¤í¡£Á°¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Í¤§¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤À¤«¤é¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñÄ¹¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Æ®ÉÂ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥Ñ¥Ã¤È»¶¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÃË¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤«ÀîÂ¼²ñÄ¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ËÍ¤¬¼çÌò¡©¡¡¤½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯12·î22Æü¹æ¤è¤ê
