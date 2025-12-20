µÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¶¶¹¬É×¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ä½é¶¦±é¤ÇÊú¤¤¤¿¡Ö¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¡×
½÷Í¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬¸ì¤ë¶¶¹¬É×
¡Ö¤ª²Ã¸º¤¬°¤¤¤³¤È¤ÏÂ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²Î¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ñ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×
º£Ç¯9·î4Æü¡¢¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤¬ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¤Ë82ºÐ¤ÇÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¤È²ÎÍØ³¦¤òºÌ¤Ã¤¿µð¾¢¤ò¼Å¤Ö¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
Æó¿Í¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢'62Ç¯¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤Î¤È¤¤ËÁÌ¤ë¡£Åö»þÆó¿Í¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢´é¤â¹ç¤ï¤»¤º¤ËÊÌ¡¹¤ËÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¿Íµ¤¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢300ËüËç¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÂè4²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¼ø¾Þ¼°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼°¤Ç¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÁ°¤â¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬¡ØÄ¬Íè³Þ¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò²¿ÅÙ¤«ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÊÄ´¤òÅö»þ¤Î¥à¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²»°è¤â²Î¤¤¤³¤Ê¤»¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2ºÐ²¼¤Î»ä¤ËÆ±À¤Âå¤Î´¶³Ð¤ÇÀÜ¤·¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»ä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î²Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ±Ì¾¤Î±Ç²è¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¼þ°Ï¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿
²ÎÍØ³¦¤«¤é±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¶¶¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¶¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÌò¤Ç¡¢»ä¤ÏÄê»þÀ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é´Ç¸î»Õ¸«½¬¤¤¤ò¤¹¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²¿¤è¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶¶¤µ¤ó¤Ï'23Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢²Î¼ê³èÆ°¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢'22Ç¯¤Ë·ÚÅÙ¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢'23Ç¯¤Ë¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤âÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¡×¤È¡¢'24Ç¯¤ËÉüµ¢¤òÈ¯É½¡£²Î¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Î¤Ï¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤¿¶¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿µÈ±Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÆó¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£¤â¤Ê¤ª²Î¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ò¤È¤â¤Ë²Î¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢²Î¤Ë¤´¼«¿È¤Îº²¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶¶¤µ¤ó¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¾¼ÏÂ¤ÎµðÀ±¤¬²Î¤¦Íº»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ±¤Â³¤±¤ë¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯12·î22Æü¹æ¤è¤ê
