¡Ö±¦¼ê¼ó¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¡Ä¡×¥É¥íー¥Üー¥ë¤Ç´ó¤»¤ë¥³¥Ä¤òÃË»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¥Õ¥§ー¥É¤ä¥É¥íー¡¢µå¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤¬¹¶Î¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¡ª¡ÖÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ò¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤½¤¦¡ª
¥¯¥é¥Ö¤¬¿²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤Æ²¼¤í¤¹¤È±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Û¤É¤±¤Ê¤¤
¥É¥íー¥Üー¥ë¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¡¢º¸Ã¼¤Î¥Ô¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¸¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤Èº¸£Ï£Â¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤¬¤êÉý¤ò·×»»¤Ç¤¤ë¥É¥íー¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤¿¡Ö±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¡×¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¿²¤Ê¤¤¡ÊÂÎ¤Î¸åÊý¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼ê¤òÂÎ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Û¤É¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òºî¤ê¡¢¤ä¤ä¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ë¿¶¤êÈ´¤±¤Ð¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥É¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Á°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹
Á°·¹³ÑÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¼ê¤¬ÂÎ¤Î¶á¤¯¤ÇÄã¤¤°ÌÃÖ¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡£ÂÎ¤¬Áá¤¯µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤â¡¢¶Ê¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø ¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤¹¤ë
¶»¤ò¥Üー¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¸þ¤¤¬°ÂÄê¤¹¤ë
±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤È¥Õ¥§ー¥¹¤¬¤«¤Ö¤ë
µå¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¤Û¤É¤¯¤È¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤¬Àè¹Ô¡£¶Ê¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡±¦¼ê¼ó¤Î³ÑÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¥¤¥ó¤«¤é¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¶Ê¤¬¤ê¤¹¤®¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÌÚ²¼ÎÇ²ð
¡ü¤¤Î¤·¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡¿£±£¹£¹£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡££±£·£´㎝¡¢75㎏¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Éð´ï¡£19Ç¯¤Ï¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê£¶²ó¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯34°Ì¤ËÌö¿Ê¡£»ý¤Áµå¤Ï¥É¥íー¡£¥Ïー¥È¥é¥ó¥É½êÂ°¡£
¹½À®¡á¾®»³½ÓÀµ¡¢ÌîÃæ¿¿°ì
¼Ì¿¿¡áÃæÌîµÁ¾»¡¢¾®ÎÓ»Ê