±Ê½»¸¢³ÍÆÀ¤Î¿·¥Ó¥¶¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¿½¤·¹þ¤ß ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö15²¯¥É¥ë°Ê¾å½¸¤Þ¤Ã¤¿¡× º£·î10Æü¤Ë¼õÉÕ³«»Ï
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£·î10Æü¤Ë¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ê½»¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢15²¯¥É¥ë°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤ï¤º¤«¿ôÆü´Ö¤Ç15²¯¥É¥ë°Ê¾å¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÏºÄÌ³ºï¸º¤Î¤¿¤á¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬100Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1²¯5600Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð±Ê½»¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¶¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢10Æü¤Î¼õÉÕ³«»Ï°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬Áê¼¡¤®¡¢15²¯¥É¥ë¡á2300²¯±ß°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ÎÁÏÀß¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¡Ö1000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëºÐÆþ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤äÀ¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³ÊÖºÑ¤Î¸¶»ñ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£