¡Ø¥é¥Ö¥È¥é¡Ù¤¢¤ß¡õ¤³¤¦¤Ø¤¤¡¢´¶Æ°¤Î·ëº§¼°¡¡Î¾¿Æ¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÇÎÞ¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¤¢¤ß¡ÊµÈÀ®°¡Èþ¡Ë¤È¤³¤¦¤Ø¤¤¡ÊÂç¹â¹¯Ê¿¡Ë¤¬¡¢·ëº§¾ðÊó»ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥£¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¼¥¯¥·¥£TV¡×¤ËÅÐ¾ì¡£11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëº§¼°ÅöÆü¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¼Ô¤â»²Îó¤·¤¿´¶Æ°Åª¤Ê°ìÆü¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤¢¤ß¡õ¤³¤¦¤Ø¤¤·ëº§¼°¤ÎÌÏÍÍ¡¡¶¦±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂç½¸¹ç
¡¡2¿Í¤¬¡Ö¥¼¥¯¥·¥£TV¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯1·î¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ëº§¼°¤Ø¤ÎÌ©Ãå´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢²ñ¾ìÃµ¤·¤ä¥É¥ì¥¹Áª¤Ó¤Ê¤É½àÈ÷¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯11·î¡¢À²¤ì¤Æ·ëº§¼°ÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤Ø¤¤¤ÏÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥¿¥¥·¡¼¥É¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶âÈ±¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤Ï20Ãå°Ê¾å¤ò»îÃå¤·¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î³Ê¹¥¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¢¤ß¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤³¤¦¤Ø¤¤¡£¤¢¤ß¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Áá¤¯¤âÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤Ã¤È¥Ï¥°¡£¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥é¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤°¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¿§Ä¾¤·¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤¢¤ß¡£¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï°ìÌÜ¸«¤¿½Ö´Ö¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤Î¤±¤¾¤ê¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤¢¤ß¤ÏºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ö²Ç»Ñ¤Ï²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§¼°¤Ë¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÈäÏª±ã¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ÃæºÂ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÄïÆó¿Í¤¬¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ËÍè¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·»Äï°¦¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢¤ë¤«¤â¡Ö¤¢¤ì¤ò¸«¤Æ½é¤á¤Æ¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¤ÎÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤°¤Ã¤ÈÍè¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¨¤ê¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¤À¤¤¤¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²¹¤«¤¤¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤Í§Ã£Â¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¿ô¤Î¿ÆÍ§ºî¤ë¤ó¡©¡Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¶Ã¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈäÏª±ã¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿Æ¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ó¤À¡£¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤éÎÞ¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊì¤µ¤óÉã¤µ¤ó¤Î°¦¤Ç¡Ê°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë¡¢¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Þ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¡£¤¢¤ß¤â¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤À¤±¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤éÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À»þ¡¢Éã¿Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉô²°¤ÇÀÅ¤«¤Ëµã¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¿ôÆü¸å¡¢¡Ø¤¢¤ß¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Éã¤Ï¹ø¤òÀÞ¤Ã¤ÆÌÜ¸µ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤è¤¯Í¥¤·¤¤¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼«Ëý¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¼°¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡¢¡ÖÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¤¢¤ß¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§¼°½àÈ÷¤äÅöÆü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ß¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬ºÙ¡¹¤·¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤Þ¤á¤Ê¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ø¤¤¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤â¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡¢¡È¤¤ì¤¤¡É¤È¡Ê¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¡ËÅÁ¤¨¤ë¤Õ¤¦¤Õ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤ß¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤¬ËÜÅö¤ËÍýÁÛ¤Î²ÈÄí¤Î·Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
