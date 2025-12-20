Áá¤¯¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡ÒÇ¯¼ý520Ëü±ß¡ÓFIRE¤òÌÜ»Ø¤¹32ºÐ²ñ¼Ò°÷¡ÖÃ¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ë¸ì¤â¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤¿°ìÀþ¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é1Ê¬¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤ÇÀÖ¤ÃÃÑ¤Î¥ï¥±
A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤Ï¡¢FIRE¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿ÀáÌóÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¿©¤Ï¤»¤º¡¢Éþ¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¡£¸÷Ç®Èñ¤µ¤¨¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤ëÆü¡¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÀáÌó¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤Î¾ì½ê¡É¤Ç¤·¤¿¡£ÀáÌó¤È¾ï¼±¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤È¤Ï¡½¡½¡£
·ëº§¤â½ÐÀ¤¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢¤¿¤ÀFIRE¤·¤¿¤¤¡Ä34ºÐ²ñ¼Ò°÷¤ÎÌ´
A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤«¤éÅÅ¼Ö¤ÇÌó1»þ´ÖÈ¾¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢²ÈÄÂ7Ëü±ß¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ï520Ëü±ß¡£·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¾¯¤·¾å¡×¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âA¤µ¤ó¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿ÀáÌóÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏSNS¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡ÖFIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¡¦Áá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¡£Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ËÄÉ¤ï¤ì¤º¤ËÌ²¤ê¤¿¤¤¡£·ëº§´êË¾¤â½ÐÀ¤Íß¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¤A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢FIRE¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ýÆþ¤Ï¤¹¤°¤ËÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀáÌó¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âº£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¡×
³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£A¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³°¿©¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¡¢Ãë¿©¤Ï¼êºî¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤ªÃã¡£Éþ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÇã¤ï¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¡È¼ïÁ¬¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
ÀáÌó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âSNS¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¹©É×¤ò¤·¤¿Ê¬¤À¤±»Ù½Ð¤òºï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FIRE¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿Åö»þ¤ÎÃù¶â¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¡£¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀáÌó¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀáÌó¡Ä¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¥ï¥±¡×
A¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é1Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FIRE¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤Æ¡¢ÀáÌó¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿åÆ»Âå¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¤·¤¿¡×
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ä·Ú¿©¤òÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¼¡Âè¤Ë¡¢²¿¤âÇã¤ï¤º¤Ë¥È¥¤¥ì¤À¤±¤ò»È¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬Â¿¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬Å¹ÊÞÂ¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþÅ¹¤·¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹Ä¹¤«¤éÀÅ¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËèÆü²¿ÅÙ¤â¡¢²¿¤âÇã¤ï¤º¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢´é¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿åÆ»Âå¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼ÂºÝÂç¤·¤¿ÀáÌó¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢1±ß¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¾ï¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Å¹¤ò±ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢Áû¤¤¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡½¡½¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌ±´Ö¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¤¬¡ÈÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡É¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¿¼¤¯¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ëæ·ÃÑ¿´¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤²È¤Î½é´üÈñÍÑ¤ä°ú¤Ã±Û¤·Âå¤Ç30Ëü±ß¤Õ¤Ã¤È¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÇÏ¼¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
ÀáÌó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½
Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢ÄÂ¶â¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÀáÌó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£FIRE¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â¡¢·ø¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¡Ö¤ªÆÀ¡×¡ÖÌµÎÁ¡×¡Ö¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Á±°Õ¤ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¡¢ËÜÍè¤â¤Ã¤È¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¼é¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂº¸·¤ä¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¡È»ñ»º¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£