ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£TV¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ê¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ë¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ò»ý¤ÄÃË¡¢³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î"·ãÊÑ"»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó
ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Netflix±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î°áÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡×¤Î¾¡ÃËÌò¤Ç¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÂæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÝÆâ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á°¤òÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿ÊÁ¥â¥Î¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÁÇÈ©¤Ë±©¿¥¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥Þ¤òÅö¤Æ¤¿¶âÈ±¤ä¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î³«¤¤¤¿¼Ö¤Ë¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹ø³Ý¤±¤ë»Ñ¤«¤é¤â¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìò¤Î¿¶¤ìÉý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤µ¤ó¡¢¡¢¡¢¤Ç¡¢¡¢¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤¦¤ó¡©¡©¤³¤ì¤Ï¾¡ÃË¤µ¤ó¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¡¡¡¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¾¡ÃË¤«¤é¤Î¿¶¤êÉý¤¨¤°¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡¿§µ¤¤¢¤ê¤¹¤®¤À¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö10DANCE¡×¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤Î¼ïÎà¤¬°ã¤¦2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¸¶ºî¤Ï°æ¾åº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤Ç¡¢12·î18Æü¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£