JLPGA¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢ºÇÄã2ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¥á¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¦º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¤È¡¢¥Æ¥£¡¼¥Á¥ó¥°¥×¥í»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤¿¤Á¡£¤³¤³¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·çÀÊ¤·¤¿Áª¼ê¤é¤â²Ã¤ï¤ë¡£º£Ç¯¤Ï123¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ºÂ³Ø¤¬¼çÂÎ¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤ë¡£Îã¤¨¤Ð½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ø¶¨²ñ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î·¹¸þµÚ¤ÓÂÐ±þºö¡Ù¡¢¡Ø¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÉ¬Í×¤ÊÀÇ¶â¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ù¡¢¡Ø¸òÄÌ°ÂÁ´¹ÖÏÂ¡Ù¡Ä¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÀèÇÚ¥×¥í¤Ë¿Ö¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»23¾¡¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿²£Ê÷¤µ¤¯¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¸áÁ°9»þ30Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢½ªÎ»¤Ï¸á¸å6»þ55Ê¬¤È¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Â¤Ë9»þ´Ö°Ê¾å¤Î¡È»þ´Ö³ä¡É¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤·¤¿ºë¶Ì±É¹â3Ç¯¤Î°ËÆ£°¦²Ú¤Ï¡¢¡ÖÀÇ¶â¤Ê¤ÉÆñ¤·¤¤ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é²Ô¤°¾Þ¶â¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÎ¾¿Æ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ»ä¤âÉã¡¢Êì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«³Ð¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSNS¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÖµÁ¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ê¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢»ä¤¬½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ï°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÅê¹Æ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¡È¿·¼Ò²ñ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¾ì½ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£12Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿18ºÐ¤ÎÆ£ËÜ°¦ºÚ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¡¦¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡Ù¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÌô¤â¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÅÀ¤¬Í±×¤È¤â´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤È¤âÏÃ¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¥Ä¥¢¡¼À¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¡¢ÈÈºáÈï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýºö¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¸¦½¤¤Ê¤É¤¬¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë20Æü¤Ï¡¢¡ØÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î±é½Ð½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÖµÁ¤¬¡¢´Ý°ìÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¥×¥í¤¿¤Á¤â¡¢¤³¤³¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
