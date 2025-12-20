±Ç²è´ÆÆÄ¡¦´ä°æ½ÓÆó¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡¡°ÃÌî½¨ÌÀºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤·¤¿²áµî¤ò²óÁÛ¡¡
±Ç²è¡ØLove Letter¡Ù¤ä¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¤Ë¼ç±é¤·¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä°æ¤µ¤ó¤Î±Ç²è´ÆÆÄ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾å±Ç´ë²è¡ØIWAI SHUNJI Film Works 30th Anniversary 1995-2025¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£´ä°æ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¡¢°ÃÌî¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¢À½ºî¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¼°Æü¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Î¾å±Ç¤È¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´ä°æ½ÓÆó¡¢ÇÐÍ¥¤Ï¡Ö²Ë¤Ã¤Á¤ã²Ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÄ©¤à¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¿È·Ú¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ÃÌî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È´ÆÆÄ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ä°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Á¤«¤é¤â¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÐ±þ¤·¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÊÇÐÍ¥¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢²Ë¤Ã¤Á¤ã²Ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÌò¼Ô¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌò¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¡ÊÇÐÍ¥¤Î¡ËÎ©¾ì¤«¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÃÌî¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤«¤é¡ÈÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Î¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï´è¸Ç¤Ê¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢µÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤È¡È¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤·¤Æ¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£