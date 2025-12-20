¡Ö±éµ»¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦»°±º²ÂÀ¸¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ç2°ÌÈ¯¿Ê¡Ö´î¤Ó¤ÏËº¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë½¸Ãæ¡×
¡þÂè94²óÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ(19Æü¡¢Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç»°±º²ÂÀ¸Áª¼ê¤¬2°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°±ºÁª¼ê¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Î4¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤È¤³¤í°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü´°àú¤Î±éµ»¡£¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¤Î95.65ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÂç¤¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±éµ»¤ò½ª¤¨¤Æ»°±ºÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤é¤á¤º²áµî°ìÈÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢±éµ»¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤è¤ê¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Å¤é¤¤´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤À¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ý¡¼¥º¤Î¼ê¤ò¤Ä¤¯2ÉÃÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÍâÆü20Æü¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç´î¤Ó¤Ï1»þ´Ö¤ÇËº¤ì¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£Îý½¬¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬ËÍ¤Î¶Ê¤«¤±¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£