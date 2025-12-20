¥¬¥¶¡¢10Ëü¿Í¤¬¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÁÉÔ°Â¡¡¡Öµ²ñ¼¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×¤È¹ñÏ¢
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Ï19Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10·î¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¸å¡¢¿ÍÆ»»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Öµ²ñ¼¤Î¾õÂÖ¤ÏÃ¦¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝ»ØÉ¸¤òºî¤ë´Ø·¸ÁÈ¿¥IPC¤ÏÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌó10Ëü4Àé¿Í¤¬¿©ÎÁÉÔ°Â¤Î5ÃÊ³¬¤Î¤¦¤Á¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Æ¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡¢¾õ¶·²þÁ±¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡IPC¤Ï¥¬¥¶Á´ÂÎ¤Ç¡Öµ²ñ¼¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÃÏ°è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÌó160Ëü¿Í¤¬¹âÅÙ¤ÎµÞÀ¿©ÎÁÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó10Ëü4Àé¿Í¤Ïµ²²î¤äÉÏº¤¤Î¡Ö²õÌÇÅª¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÄäÀï¤äÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ÐÍèÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÔ°Â¤Ç¡ÖºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¡×¤ËÅö¤¿¤ë¿Í¤ÏÌó1900¿Í¤Þ¤Ç¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£°ìÊý¡¢ÀïÆ®¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤êÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤¬Ää»ß¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤Óµ²ñ¼¤¬µ¯¤¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡IPC¤Ï8·î¡¢¥¬¥¶¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤Çµ²ñ¼¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£